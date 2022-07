L’an dernier au cours d’un Sakurai Presents, dédié a la sortie de Sora dans Super Smash Bros. Ultimate, plusieurs amiibos ont été annoncés pour une sortie en 2022.

Les nouveaux arrivants de ces vagues d’amiibos Super Smash Bros. Ultimate Fighter Pass Volume 2 sont donc les deux skins alternatifs principaux du protagoniste de Minecraft, à savoir Steve et Alex.

D’abords prévus pour le printemps 2022, les figurines ont été repoussées a une durée indéterminée jusqu’à aujourd’hui. Nintendo a donc officiellement confirmé la commercialisation de ces objets de collection au 9 Septembre 2022.

Voici une vue a 360° partagée sur Twitter par Nintendo of America pour l’occasion :

Block off your calendar! The Steve & Alex Super Smash Bros. #amiibo will be released on September 9th. #Minecraft pic.twitter.com/9hsbfEThOO

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 29, 2022