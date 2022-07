Alors que la seconde vague de circuits ajoutant 2 nouvelles coupes au jeu vient d’être confirmée, un ancien leak datant de la première mise à jour ajoutant les circuits de la vague 1 refait surface et semble bien réel.

Pour rappel il s’agissait d’un leak de @fishguy6564 sur Twitter qui a pu trouver des préfixes donnant les consoles d’où les circuits sont tirés parmi les précédents jeux de la série Mario Kart.

Here is a showcase of all the cups with potential prefixes. We have not confirmed if it is grabbing this information from garbage data. pic.twitter.com/3yW46Ms1D5

— Fishguy6564 (@fishguy6564) March 17, 2022