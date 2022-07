Après un mois de juin 2022 très riche en bons jeux, le mois d’aout est forcement plus calme!

Je vous propose notre sélection des jeux à suivre en aout 2022, liste non-exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage (il y en aura normalement deux « indés » en fin de mois), et à chaque jeu, la date de sortie et la description officielle.

La vague 2 du Pass circuits additionnels Mario Kart 8 Deluxe (4 aout)

Faites chauffer les moteurs ! Dès le 4 août, huit nouveaux circuits ouvrent leurs portes dans Mario Kart 8 Deluxe, et ce grâce au Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe, un DLC payant sur Nintendo Switch. La Vague 2 comprend l’incroyablement délicieux circuit de la Cité sorbet, une nouveauté dans la série des jeux Mario Kart. De plus, vous pourrez vous émerveiller devant les néons colorés du circuit Escapade new-yorkaise ou rouler à pleines vitesse sous le soleil australien du circuit Sprint à Sydney, deux parcours issus du jeu Mario Kart Tour. La Vague 2 comprendra les Coupes Navet et Hélico, dont les circuits bien connus et ultra-rapides figuraient déjà dans les précédents volets de la série Mario Kart sur consoles Super Nintendo, Game Boy Advance, Nintendo 64, Nintendo DS et Wii, mais aussi dans le jeu mobile Mario Kart Tour. Chaque circuit pourra être apprécié en mode local ou en ligne***. Les Coupes seront divisées comme suit :

Coupe Navet : Escapade new-yorkaise – Foncez au beau milieu des buildings titanesques et appréciez le panorama en traversant le parc chatoyant dans ce niveau aux allures de la Grande Pomme, une réédition du circuit original du jeu mobile Mario Kart Tour. Circuit Mario 3 (Super Nintendo) – Contrôlez vos dérapages pour attaquer chaque virage et éviter le Tuyau de téléportation dans ce circuit 100% classique, paru pour la première fois dans Super Mario Kart sur Super Nintendo. Désert Kalimari (N64) – Ce parcours désertique a pour particularité de vous faire croiser une vieille locomotive, au beau milieu du circuit. Attention à ne pas créer de retards ! Flipper Waluigi (DS) – Roulez, rebondissez, et maîtrisez ce circuit aux apparences de flipper géant, riche en mille sons et lumières. Prenez garde à ne jamais tilter !



Coupe Hélico : Sprint à Sydney – Abreuvez-vous de soleil et survolez la baie tout en profitant d’une conduite panoramique… Un circuit initialement paru dans Mario Kart Tour. Pays Neigeux (GBA) – Faites attention à ne pas glisser sur ce circuit hivernal de Mario Kart: Super Circuit. Et n’oubliez pas : tête froide ne fait jamais d’erreur ! Gorge Champignon (Wii) – Ce circuit comprend une caverne souterraine, des gouffres profonds, et des champignons géants sur lesquels rebondir. Atterrissez en douceur ! Cité sorbet – La compétition risque de s’échauffer, mais on peut se la jouer cool sur ce circuit « sucré », rempli de desserts gigantesques à chaque tournant. Prouvez que vous êtes le sor-BEST dans ce niveau 100% inédit !



La Vague 2 viendra s’ajouter à la Vague 1, qui est déjà disponible et propose huit circuits, notamment Supermarché Coco (Wii), Montagne Choco (N64), Circuit Toad (3DS), Corniche Champignon (DS), et Jardin Volant (GBA), mais aussi Dojo Ninja, Promenade à Paris et Traversée de Tokyo de Mario Kart Tour. Le Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe est composé de 6 vagues distinctes, chacune composée de huit circuits, et toutes seront rendues disponibles d’ici à la fin de l’année 2023. La Vague 2 du Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe débarquera le 4 août, enrichissant le catalogue de Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch de huit nouveaux circuits encore plus rapides et survoltés. Le tout nouveau niveau Cité sorbet fera sa première apparition, ainsi qu’une sélection de circuits bien connus et adorés de tous, issus de la série des jeux Mario Kart. Le Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe sera composé de six vagues, chacune composée de huit circuits, et toutes disponibles d’ici la fin de l’année 2023.

Two Point Campus (9 aout)

Le campus où c’est vous qui construisez votre propre université !

L’heure est venue de chambouler le monde universitaire ! Vous avez soif de connaissances ? Ou vous avez juste envie de développer une merveille de la pédagogie ? Two Point Campus est bourré de nouveaux outils de création pour vous aider à bâtir l’université de vos rêves. Pour la toute première fois, construisez en pleine nature et développez votre propre environnement éducatif, hébergeant les meilleures infrastructures pédagogiques qui soient. Que vous préfériez construire sur des bases simples ou planter chaque arbre, sur ce campus, c’est vous qui choisissez. Tracez des allées avec de nouveaux outils simples d’emploi. Plantez une vaste collection de plantes d’extérieur. Installez des bancs, des fontaines, des sculptures, des haies et même des palissades. La seule limite est votre imagination (et vos finances en jeu).

Un jeu pas comme les autres…

Mais que serait un nouveau jeu Two Point sans sa touche particulière ? Plutôt que de passer par un système académique typique, les étudiants de Two Point County ont accès à tout un tas de cours incroyablement déjantés, tous plus excentriques les uns que les autres, de l’école de chevalerie (on devrait tous apprendre à jouter une fois dans notre vie), à Gastronomie salivaire, qui permet à vos étudiants de concevoir d’alléchantes créations comme des pizzas géantes et d’énormes tartes.

L’année universitaire commence !

Profitez de l’occasion pour passer plus de temps avec les petits êtres de votre université. L’année universitaire commence sur des vacances d’été pour vous donner le temps de tout bien mettre nickel avant l’arrivée de vos étudiants. Construisez des bibliothèques, recrutez le meilleur personnel (des professeurs excentriques aux chercheurs les plus loufoques), équipez votre campus des meilleurs parcours de formation et observez vos étudiants développer leur potentiel académique !

Développer l’avenir

Mais tout n’est pas question de dur labeur… Apprenez à connaître vos étudiants, découvrez leurs différentes personnalités, leurs besoins et leurs désirs. Veillez à leur bonheur à l’aide de clubs, d’associations et de concerts. Entourez-les de leurs amis, aidez-les à forger des relations, offrez-leur des options de tutorat et apportez-leur assez de joie de vivre pour qu’ils deviennent des individus incroyables qui feront la fierté de votre université.

PAC-MAN WORLD Re-PAC (26 aout)

PAC-MAN arrive chez lui le jour de son anniversaire pour découvrir que les fantômes ont kidnappé sa famille et ses amis… La fête est gâchée ! Partant à leur rescousse, PAC-MAN fait route vers l’Île aux fantômes !

Avec une interface utilisateur améliorée, des mécaniques optimisées et des graphismes mis à jour, PAC-MAN WORLD Re-PAC est un classique qui a fait peau neuve !

Esquivez les fantômes, utilisez votre environnement pour résoudre des énigmes, sauvez la PAC-FAM et bien plus encore dans ce jeu de plateformes.

Effectuez de gros rebonds, des roulades, des attaques Pac-bille et des vols planés jusqu’à arriver au combat final contre TOC-MAN !

Jouez à l’aventure principale en MODE QUÊTE, profitez d’une multitude de labyrinthes 3D en MODE LABYRINTHE, et jouez au PAC-MAN original en MODE CLASSIQUE !

RPG Time: The Legend of Wright (18 aout)

Le RPG qu’un amoureux des jeux vidéo, Kenta, a dessiné lui-même dans son cahier. À chaque page tournée, plein de nouvelles mécaniques excitantes et uniques vous attendent ! Laissez Kenta, un jeune garçon rêvant de devenir développeur de jeux vidéo, vous faire découvrir dans sa salle de classe le chef-d’œuvre né de son imagination : « The Legend of Wright ». Malgré son titre, « RPG Time » n’est pas qu’un simple jeu de rôle griffonné dans un cahier. Son monde, fabriqué de carton et de fournitures scolaires se trouvant sur le bureau du jeune garçon, sera aussi le théâtre de phases d’action, d’aventure, de shoot ’em up, de combat au tour par tour et bien plus encore ! Découvrez ces pépites vidéoludiques aux formes diverses et variées issues de l’esprit créatif et joueur de Kenta. Une expérience de jeu à la fois nouvelle et nostalgique vous attend, vous aussi, après l’école ! Après 15 ans de conception et 9 ans de développement, ce jeu débordant d’imagination et au style sans pareil connaît un succès mondial. Il a en effet déjà décroché bon nombre de prix lors des Tokyo Game Show, Taipei Game Show, BitSummit et autres conventions, pour son originalité créative et ses innombrables idées.

Blossom Tales II: The Minotaur Prince (16 aout)

Lily est de retour pour un nouveau grand classique des jeux d’action-aventure qui se passe des centaines d’années avant le roi endormi ! Le plus récent conte de Grand-père vous fait voyager dans des forêts hantées, des rivages pirates et d’autres territoires mystérieux dans une large monde ouvert ! De charmantes villes, de terribles ennemis, des puzzles compliqués et de puissantes armes vous attendent. Profitez d’une « histoire dans une histoire » tandis que Grand-père vous lit l’incroyable récit des aventures de Lily. Aiderez-vous Lily à vaincre le Roi Minotaure et à sauver son frère ?

Frogun (2 aout)

Rejoignez Renata alors qu’elle s’aventure dans un monde de ruines mystiques avec le FROGUN titulaire ! Frogun est un jeu de plateforme à l’ancienne avec l’âme de l’ère retro, dans lequel votre grappin en forme de grenouille est votre meilleur ami ! Les parents de Renata sont des explorateurs, des archéologues et des inventeurs de renommée mondiale qui voyagent partout dans le monde pour découvrir les secrets du passé, l’amenant avec eux dans leurs expéditions. Cependant, dans leur dernière aventure, ils décident de la laisser au camp de base – les ruines de Belzébuth seraient trop dangereuses ! Pendant trois jours entiers, elle attend, sa fierté blessée et ennuyée jusqu’à ce qu’elle se rende compte : s’ils ne sont pas encore revenus, c’est qu’il leur est arrivé quelque chose ! En hâte, elle attrape la dernière invention de ses parents, le Frogun, et se dirige vers les ruines pour les sauver et prouver qu’elle est aussi capable qu’eux !

Super Bullet Break (12 aout)

Super Bullet Break est un jeu de création de decks original regorgeant de créatures aussi adorables que colorées et aux caractéristiques uniques : les Bullets. Empêchez les jeux en ligne de disparaître dans un monde où une I.A. maléfique a pris possession des jeux multijoueur en ligne ! Parviendrez-vous à sauver le monde, terrasser vos ennemis dans des combats au tour par tour et à terminer Super Bullet Break ?

Collectionnez plus de 160 Bullets Chacune d’elle est unique ! Faites connaissance avec les Bullets que vous obtenez tout au long du jeu, chacune dotée d’une illustration et d’une conception qui lui est propre, et formez l’équipe idéale. Rassemblez une large variété d’objets et de Bullets, et associez-les à votre avantage ! De rareté ordinaire à légendaire, actif ou passif, chaque objet vous sera utile à sa façon.

Chacune d’elle est unique ! Faites connaissance avec les Bullets que vous obtenez tout au long du jeu, chacune dotée d’une illustration et d’une conception qui lui est propre, et formez l’équipe idéale. Rassemblez une large variété d’objets et de Bullets, et associez-les à votre avantage ! De rareté ordinaire à légendaire, actif ou passif, chaque objet vous sera utile à sa façon. Choisissez votre personnage Incarnez Akari, Hikaru ou Sumire ! Chaque Bullet comprend différentes fonctionnalités dont vous pourriez profiter selon votre style de jeu. Préférez-vous un style de jeu stable ou vaincre vos ennemis à l’aide de combos techniques ? Super Bullet Break a un personnage pour tout le monde.

Incarnez Akari, Hikaru ou Sumire ! Chaque Bullet comprend différentes fonctionnalités dont vous pourriez profiter selon votre style de jeu. Préférez-vous un style de jeu stable ou vaincre vos ennemis à l’aide de combos techniques ? Super Bullet Break a un personnage pour tout le monde. 7 cartes uniques De Seasons of Love à The Aquarhythm Deep, en passant par Phoenix Gunner, chacune des 7 cartes du jeu s’inspire d’un genre du jeu vidéo, comme le simulateur de rencontre, le jeu de rythme ou le dungeon crawler.

De Seasons of Love à The Aquarhythm Deep, en passant par Phoenix Gunner, chacune des 7 cartes du jeu s’inspire d’un genre du jeu vidéo, comme le simulateur de rencontre, le jeu de rythme ou le dungeon crawler. Un gacha sans microtransaction Même s’il s’inspire des classiques du gacha, Super Bullet Break ne contient aucune microtransaction ! Achetez des objets dans la boutique, recevez-les en tant que récompense de bataille, ou trouvez-les dans les coffres au trésor éparpillés sur la carte pour améliorer votre deck ! En définitive, Super Bullet Break n’est qu’une question de stratégie… et d’un soupçon de chance. Votre personnage détermine votre deck de départ, puis c’est à vous de prendre le risque de changer de cartouche, de trouver des objets et des Bullets. C’est un jeu de création de decks à rebondissements, en somme. Améliorez votre stratégie à chaque partie!

Idol Manager (25 aout)

Vous endossez le rôle de manager dans une petite agence de talents en pleine croissance. Alors que vous formez la nouvelle génération de jeunes stars de la pop, vous devrez décider qui embaucher et qui licencier, qui sera promu quand les affaires fonctionnent et qui sera réprimandé en cas de coup dur. La vie privée de ces jeunes célébrités fait partie intégrante de l’entreprise et la vie d’une star n’est pas toujours rose. Tandis que leurs réalisations personnelles pourront être vos plus grands succès commerciaux, leurs sautes d’humeur et leurs cauchemars en matière de relations publiques pourront aussi se révéler être un gouffre financier pour votre agence. Mais les idoles ne seront pas votre seul souci. Le monde regorge de magazines people, de fans acharnés et de groupes rivaux, tous assoiffés d’un scoop sur le dernier scandale. Nombreux sont ceux à vouloir vous mettre des bâtons dans les roues, mais tâchez de ne pas vous laisser abattre. Ce n’est pas personnel, c’est uniquement les affaires.

Gérez les crises à votre façon, qu’elles concernent potins, vandalisme, harcèlement ou menaces vis-à-vis de votre agence et de vos idoles.

Supervisez les relations entre les différentes idoles de votre groupe en modérant cliques, querelles internes et tentatives d’intimidation.

Développez votre public en diversifiant vos tactiques et en vous ouvrant à un large panel de consommateurs.

Produisez des titres, organisez des concerts, écumez les plateaux télé et partez en tournée à l’étranger pour capitaliser sur la popularité de votre groupe et dégager des recettes.

Développez les locaux de votre agence. Commencez par de simples bureaux et salles de danse pour produire du contenu et former vos idoles, et terminez par votre propre café-théâtre pour générer un flux de revenus constant. Embauchez et formez du personnel pour vous aider à gérer la logistique et assurer le bon fonctionnement de votre agence.

Découvrez des sous-histoires composées de chaînes d’événements et de segments au format visual novel, dont beaucoup sont déclenchés par votre style de jeu. Chaque sous-histoire peut se dérouler de plusieurs manières différentes en fonction de vos décisions, entraînant souvent de graves conséquences sur votre partie.

Dusk Diver 2 (30 aout)

Entrez dans le quartier animé de Ximending à Taïwan, une destination populaire pour les gourmets et les mélomanes… et les entités interdimensionnelles qui veulent détruire le monde ! Un an après avoir sauvé l’humanité de la destruction de leur dimension, Yumo et les Gardiens de Kunlun affrontent de nouveaux ennemis dans une suite avec plus de gameplay et d’action que jamais. Basculez entre quatre personnages différents, obtenez des bonus de statistiques en mangeant dans des restaurants du monde réel et ajustez vos capacités et vos combos d’orbes en fonction de votre style de jeu ! Avez-vous ce qu’il faut pour protéger l’humanité de ces nouvelles forces du mal ?

Arcade Paradise (11 aout)

Bienvenue dans Arcade Paradise, le jeu d’arcade rétro style années 90 et de simulation de gestion ! Nettoyer des toilettes, ramasser des chewing-gums, faire des lessives… La route pour créer le paradis de l’arcade est difficile, mais les récompenses en valent la peine ! Incarnez Ashley et gérez les tâches du quotidien pour faire tourner la laverie familiale. Défiez la volonté de votre père et créez une salle d’arcade pour offrir à la ville endormie de Grindstone quelque chose d’enthousiasmant, tout en lavant des torchons. Réinvestissez vos profits pour construire votre propre paradis de l’arcade ! Plus vous installerez de bornes d’arcade, plus les joueurs dépenseront, avec plus de 35 jeux complets à débloquer ! Mais n’oubliez pas, vous ne pourrez pas passer tout votre temps à battre des records… les toilettes ne vont pas se nettoyer toutes seules et il faut sortir les poubelles ! Revivez la nostalgie des jeux des années 90 dans votre épopée qui vous conduira de la pauvreté aux arcades de luxe !