Aujourd’hui, lors d’un nouveau Digital Event Monster Hunter™, Ryozo Tsujimoto et Yoshitake Suzuki, respectivement producteur de la saga et directeur du jeu, ont partagé avec les fans de nouveaux détails sur la première mise à jour de contenu gratuite de Sunbreak.

Cette première mise à jour arrivera dès demain, mercredi 10 août 2022 sur Nintendo Switch et PC (Steam). Elle proposera d’excitants ajouts au contenu déjà massif du jeu, avec en particulier le retour de monstres très appréciés de la communauté et un développement du système de Quête Anomalies pour toujours plus de challenge et de récompenses. Les chasseurs ayant atteint le rang Maître 10, profiteront également de nouvelles quêtes événement chaque semaine après la mise à jour.

Apparu pour la dernière fois en 2013 dans Monster Hunter™ 3 Ultimate, le Nargacuga Sélénite réfracte la lumière de la lune sur sa fourrure blanche éclatante pour devenir presque invisible, à l’exception de ses yeux rouges perçants. Ses attaques incessantes et son incroyable rapidité en font une cible compliquée, même pour les chasseurs les plus expérimentés. Ce prédateur agile a élu domicile dans la nouvelle Tour interdite, délimitée par des bâtiments en pierre et des colonnades en ruine. Comme si un ennemi invisible ne suffisait pas, les chasseurs doivent également se préparer à ce que la Bazelgeuse Vulcan s’invite à la fête avec ses écailles explosives incroyablement volatiles. Connue comme une menace aérienne ayant tendance à arriver au moment le plus inopportun, la Bazelgeuse Vulcan assure une pression constante à toute chasse. Enfin, la Rathian d’or et le Rathalos d’argent font également leur apparition dans cette mise à jour. Ces sous-espèces rares sont encore plus féroces que leurs versions d’origine. De plus, les armures qui peuvent être créées à partir des matériaux des monstres ajoutés dans la version 11 comprendront de nouvelles compétences uniques.

Le système de quêtes de Recherche sur les Anomalies évoluera dans cette première mise à jour du titre. Le nouveau classement à cinq étoiles pour les quêtes Anomalie a été débloqué, ce qui inclut de nouveaux Monstres Affligés tels que le Lunagaron et l’Almudron Magma qui peuvent être débloqués en progressant dans les nouvelles quêtes de type investigation d’Anomalie. Ces quêtes offrent des conditions aléatoires, telles que les monstres cibles, les lieux et le nombre de chasseurs, à des niveaux de difficulté qui augmentent progressivement. Plus le niveau de difficulté est élevé, plus les récompenses sont importantes. Les Investigations d’Anomalies offrent également de nouveaux matériaux qui permettent aux chasseurs de personnaliser davantage leur équipement avec l’artisanat Qurious. Les chasseurs peuvent personnaliser leurs améliorations préférées, comme la puissance d’attaque et l’affinité pour les armes. Et pour les armures, la défense, la résistance, les points de compétence peuvent être modifiés de façon aléatoire. Les chasseurs à la recherche de matériaux spécifiques peuvent s’arrêter au nouveau laboratoire de recherche sur les anomalies de Bahari le scientifique pour échanger les objets spéciaux obtenus lors des enquêtes sur les Anomalies contre des objets utiles à l’artisanat Qurious.

En plus de tout ce contenu, de nouvelles quêtes événements seront lancées chaque semaine à partir du 18 août 2022, ainsi que des chasses « Double menace » pour ceux qui veulent se mesurer aux autres. Les chasseur de looks et les fans de Dame Fiorayne ont également de quoi se réjouir, avec de nouvelles options de DLC pour les armures spéciales, les coiffures, les autocollants, les musiques et même les costumes de personnages non joueurs qui permettent aux chasseurs de reproduire leurs protagonistes préférés dans Monster Hunter Rise: Sunbreak. L’ensemble d’armures spéciales permet aux joueurs de prendre l’apparence de Dame Fiorayne, et le DLC vocal permettra aux joueurs de prendre sa voix pendant leurs chasses.

À propos de Monster Hunter Rise: Sunbreak

Monster Hunter Rise: Sunbreak est une extension majeure du jeu d’action/RPG développé par Capcom sorti sur Nintendo Switch en mars 2021 et PC (Steam) en janvier 2022. Elle est disponible depuis le 30 juin 2022 sur ces deux plateformes. Elle comprend un tout nouveau scénario avec de nouveaux Monstres, de nouvelles options de combat, la difficulté de Quêtes Rang Maître, et plus encore.

Parés à reprendre la traque ?