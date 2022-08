La semaine dernière, le magazine Famitsu avait révélé que River City Girls 2 sortirait au Japon le 1er décembre 2022. Beaucoup se sont demandés si cela signifiait qu’il y aurait un retard similaire pour le reste du monde. Malheureusement, il semble bien que ce soit le cas.

WayForward a annoncé sur Twitter que River City Girls 2 sortirait en Europe et en Amérique du Nord un peu plus tard que prévu, à la fin de l’été 2022. Aucune date précise n’a été communiquée, nous ne savons donc pas si cela signifie que nous aurons également le jeu le 1er décembre ou si nous pouvons espérer une sortie plus tôt. WayForward a également partagé une nouvelle couverture pour le jeu, que vous pouvez voir ci-dessous.