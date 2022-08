MultiVersus est un « Smash Bros Like » en bêta ouverte depuis le 26 juillet sur toutes les consoles (sauf la Nintendo Switch) et PC. Il semblerait toutefois que cela pourrait changer, car des datamineurs auraient trouvé des références à la console hybride de Nintendo dans la liste des utilisateurs pouvant ouvrir une session pour jouer au jeu. On doit ce leak à l’utilisateur InTheShade qui avait déjà fait d’autres annonces qui s’était par la suite, concrétisées…

Multiversus is likely coming to Nintendo Switch, IOS, and Android in the future!

They're listed as platforms players can use to log into and play the game.

— InTheShade – Multiversus Leaks (@InTheShadeMV) August 10, 2022