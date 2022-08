Dans Xenoblade Chronicles 3, vous débloquerez dans le chapitre 2 une mécanique vous permettant de faire énormément de dégâts aux ennemis : les enchaînements. Nous allons voir ensemble comment la déclencher, et comment elle fonctionne. Certains ajouts à cette mécanique se débloquent plus tard dans l’aventure, donc si vous ne voulez pas être spoilés, attendez d’avoir passé le chapitre 4 pour lire la dernière partie.

Comment on l’active ?

En combat, vous verrez une jauge apparaître à droite de l’écran : la jauge d’enchaînement. Pour la remplir, il faut annuler une attaque automatique avec un coup spécial, c’est-à-dire utiliser une compétence en plein milieu de l’animation d’attaque. Une fois celle-ci remplie, il faudra appuyer sur +, et c’est parti pour mettre d’énormes dégâts aux ennemis.

Les mécaniques de l’enchaînement

Voici comment se déroule un tour d’enchaînement : vous aurez à choisir entre 3 ordres d’attaque, chacun ayant un effet se déclenchant si l’enchaînement est réussi. Une fois l’ordre choisi, vous verrez une jauge en haut à droite avec des pourcentages, et vos personnages en bas à gauche avec des chiffres au-dessus de leur tête. L’objectif est de passer la barre à 100% pour réussir l’enchaînement. Pour cela, vous devrez choisir quelle attaque va être lancée par quel personnage. Une fois ceci fait, vous verrez l’attaque se dérouler et vous gagnerez au minimum le nombre de pourcentage inscrit sur le personnage (exemple : si Eunie a une valeur de 25, si vous lancez une attaque avec elle, vous gagnerez au minimum 25%). Une fois un personnage utilisé, il ne reviendra pas sauf s’il est réactivé (nous verrons cette notion un peu après). Si vous arrivez à atteindre au minimum 100%, l’enchaînement est réussi, l’ordre d’attaque se déclenche, faisant grimper le pourcentage de dégâts que l’ennemi se prendra sur les attaques suivantes. Avant de choisir un second ordre, un personnage sera réactivé, et on recommencera avec un nouvel ordre d’attaque.

Chaque ordre d’attaque dépense 1/3 de la jauge d’enchaînement. Si vous avez utilisé tous vos personnages et que vous n’atteignez pas les 100%, l’enchaînement se termine.

Si vous tuez l’ennemi pendant l’enchaînement, vous gagnerez un boost d’expérience. Celui-ci grandira au fur et à mesure des attaques effectuées après la mort de l’ennemi pendant l’enchaînement.

Si vous avez bien lu, nous avons dit au minimum 100% pour réussir un enchaînement, mais ce nombre peut grimper plus haut. Il y a 3 valeurs étalons qui vous permettront de réactiver plus ou moins de personnages :

Entre 100 et 149 : 1 personnage

Entre 150 et 199 : 2 personnages

200 ou plus : 3 personnages

Vous aurez donc rapidement compris qu’il faut essayer de faire le plus gros pourcentage possible pour pouvoir réactiver le plus de personnages, et ainsi avoir une plus grande palette d’actions pour les prochains ordres.

Pendant les enchaînements, vous pouvez infliger des altérations d’état à l’ennemi (baisse des stats, chute…) comme en combat classique. Si vous le faites, vous grappillerez quelques pourcentages supplémentaires donc n’hésitez pas à en user et à en abuser.

Voyons quelques spécificités liées à la classe des personnages :

Les attaquants gagnent un bonus de 25% s’ils sont utilisés en premier lors d’un ordre d’attaque.

Les tanks réactiveront le personnage qui avait le plus de pourcentage et lui octroieront un boost de pourcentage supplémentaire pour le prochain tour, s’ils sont utilisés en dernier pour compléter l’ordre d’attaque.

Les soigneurs ne pourront jamais compléter la jauge à 100%, la jauge se bloquera à 99%.

Vous aurez donc compris la stratégie pour pouvoir faire gonfler rapidement la jauge : il faudra commencer chaque ordre d’attaque par un attaquant pour gonfler rapidement la jauge, enchaîner sur un soigneur pour être le plus proche de 100%, et terminer sur un tank pour gagner un boost supplémentaire sur les personnages réactivés au prochain tour.

Il existe aussi 2 petites mécaniques pour faire grimper un peu plus ce compteur : la collaboration et le rôle approprié. La collaboration offre un bonus de 5% si vous utilisez un personnage venant de la même armée que le personnage choisi pour initier l’ordre d’attaque (Keves ou Agnus). Le rôle approprié offre un bonus de 10% si vous utilisez un personnage ayant le même rôle que sur l’ordre d’attaque.

Le rôle du héros

Le héros de votre équipe a quelques spécificités :

Si vous le sélectionner pour un ordre d’attaque, il ne dépensera pas de tour, vous permettant de faire un tour gratuitement.

Lorsque vous le choisissez pour attaquer l’ennemi pendant un ordre, il offre un bonus différent selon le héros qui vous accompagne.

Si le héros est un soigneur, la règle sur les soigneurs ne s’applique pas et il peut donc conclure un ordre d’attaque.

Donc si vous avez bien lu jusqu’ici, vous pouvez enchaîner 4 tours en suivant les indications ci-dessus, mais il est possible de faire un tour supplémentaire.

L’ordre Ouroboros

Attention : si vous n’avez pas encore passé le chapitre 4, vous n’aurez pas cette mécanique.

Pour pouvoir déclencher un ordre Ouroboros, il faut avoir joué les ordres d’attaque de 2 personnages utilisés pour une fusion Ouroboros ( Noah et Mio, Eunie et Taion, Sena et Lanz) durant l’enchaînement. Vous n’êtes pas obligés de jouer ces ordres de manière consécutive. Pour savoir quel Ouroboros sera joué, c’est très simple, ça sera le premier personnage du duo de fusion utilisé.

Exemple : si dans votre tour, vous avez joué Noah puis Eunie, ensuite un héros et enfin Mio, vous déclencherez l’ordre Ouroboros de Noah.

S’il vous reste de la jauge d’enchaînement, le symbole des Ouroboros sera bleu pendant la réactivation, vous pourrez choisir entre un Ouroboros ou un autre personnage ce tour. Attention, si vous ne sélectionnez pas l’Ouroboros durant ce tour, celui-ci ne sera plus sélectionnable durant l’enchaînement. Si vous n’avez plus de jauge d’enchaînement, le symbole sera doré et vous ne pourrez sélectionner que l’Ouroboros.

Lors de ce tour, tous vos personnages seront réactivés. À vous de maximiser les dégâts sur ce tour. Après avoir été déclenché, l’enchaînement se termine.

Petit fun fact : si vous déclenchez un enchaînement pendant que le personnage que vous contrôlez est en forme Ouroboros et que votre interlien est au niveau 3, vous n’aurez que 2 ordres Ouroboros et aucun ordre d’attaque. Mais nous vous le déconseillons car c’est beaucoup moins intéressant qu’un enchaînement classique.

Pour conclure :

Une fois l’enchaînement déclenché, essayez de maximiser chaque ordre d’attaque pour obtenir le meilleur pourcentage possible afin d’avoir plus d’options pour les ordres suivants. Si vous avez un ordre d’attaque de héros, n’hésitez pas à l’utiliser, il vous donne un ordre gratuit. Si vous arrivez à avoir de bons scores durant les ordres d’attaque, vous pourrez conclure votre enchaînement par un ordre Ouroboros pour maximiser les dégâts.

Merci à Kurosekai d’avoir relu et affiné certains détails.

!!!! Astuce spoiler (ne pas lire tant que vous n’avez pas passé le chapitre 5) !!!!



|| Vous récupérerez Fiona en terminant la quête secondaire « Rêves transparents » dans la région de Cadensia. Elle a un ordre d’attaque très intéressant : elle va vous rendre de la jauge d’enchaînement, entre un et deux tours selon son niveau. Couplé à son effet boostant les PT de tous les personnages de 15%, il devient très facile avec elle de faire plus que 5 tours avec des hauts pourcentages. ||