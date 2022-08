Paris, le 16 août 2022 – SQUARE ENIX® annonce que LIFE IS STRANGE™ ARCADIA BAY COLLECTION sera disponible le 27 septembre 2022 sur Nintendo Switch. Les joueuses et les joueurs pourront ainsi découvrir ou redécouvrir ces expériences narratives pour la première fois sur la console portable. Les précommandes de l’édition physiques dès à présent sont ouvertes.

Deux jeux LIFE IS STRANGE récompensés disponibles sur Nintendo Switch !

Les joueuses et les joueurs pourront faire la connaissance de personnages inoubliables dans deux histoires captivantes dotées de graphismes remastérisés, mais aussi d’animations améliorées et optimisées pour Nintendo Switch. Ils pourront remonter le temps grâce au pouvoir de Max ou utiliser la répartie de Chloe pour changer le cours des choses à Arcadia Bay.

LIFE IS STRANGE ARCADIA BAY COLLECTION inclut à la fois LIFE IS STRANGE REMASTERED et LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM REMASTERED.

Cette collection inédite inclut :

Deux jeux complets

Des personnages et environnements aux graphismes remastérisés, améliorés et optimisés pour Nintendo Switch

Des animations de personnages améliorées grâce à la technologie de capture d’expressions (LIFE IS STRANGE REMASTERED uniquement)

Des histoires à fins multiples axées sur les choix et leurs conséquences ;

Le contrôle du pouvoir de rembobinage temporel de Max et la répartie de Chloe pour changer le cours des choses ;

Toutes les musiques de la bande originale, qu’elles soient sous licence ou originales.

Jon Brooke, coresponsable de studio de Square Enix External Studios, a déclaré : « Je tiens tout d’abord à saluer DONTNOD qui a créé l’extraordinaire premier jeu LIFE IS STRANGE, et aussi à remercier Deck Nine Games pour avoir amélioré l’interprétation émotionnelle de ces personnages iconiques dans ces nouvelles éditions. Porter ces histoires récompensées sur Nintendo Switch était essentiel à nos yeux, tout comme l’a été le soin que l’équipe de Deck Nine a apporté à leur développement. Nous sommes impatients de proposer ces jeux incontournables à de nouveaux joueurs. »