Après Pokémon Puzzle League le mois dernier, c’est un titre plus estival qui viendra rejoindre le Nintendo Switch Online + Pack Additionnel dès cette semaine (le vendredi 19 Août). Wave Race 64 vous permettra de vous rafraichir en jouant à votre console ! Nintendo précise que ce sera la version qui supporte le kit vibration que vous pourrez télécharger. En effet, le jeu était sorti en 2 versions au Japon; La première en septembre 1996 était dépourvue de cette fonctionnalité. Mais en juillet 1997 une seconde version est sortie, permettant de jouer avec le kit vibration…! (et oui, à l’époque il n’y avait pas de DLC’s ! )

Découvrez la bande-annonce juste là:

Menez votre jet-ski Kawasaki à la victoire en affrontant des concurrents redoutables et des vagues tumultueuses. Voici l’un des jeux de course caractéristiques de la Nintendo 64. Sa configuration impressionnante qui permet de vivre un nouveau genre d’expérience n’est possible que sur les consoles de jeu 3D.

Même aujourd’hui, la course originale, avec des bouées à contourner par la gauche ou par la droite et un système de power up récompensant les concurrents les plus talentueux, reste un défi drôle et agréable, à apprécier seul ou entre amis.