On en parlait le mois dernier, Tribes of Midgard est désormais disponible sur Nintendo Switch (mais uniquement depuis l’eShop US), à noter que des sous-titres en Français sont disponibles. Le jeu inclu d’office le contenu de la saison 3 qui vient de sortir sur les versions consoles et PC.

Le titre est proposé en deux versions: Standard à 19,99$ et une version Deluxe à 24,99$ (cela devrait être le même prix chez nous, en remplaçant le $ par €). Pas d’informations concernant l’eShop Français, mais nous ne manquerons pas de vous faire savoir s’il y a du neuf de ce côté ! (peut-être demain)

Tribes of Midgard est un jeu coop qui offre un mélange unique d’action, de survie et d’éléments de type rogue. Les joueurs y défendent leur village contre des hordes d’envahisseurs (brutes gigantesques et esprits mortels) qui menacent chaque nuit de détruire la pousse d’Yggdrasil que vous avez jurée de protéger. En la protégeant avec votre tribu, vous pouvez empêcher le Ragnarök – la fin du monde!

Aventurez-vous avec votre tribu dans la nature de Midgard pour ramasser des ressources, chasser des bêtes mythiques, vaincre de puissants adversaires, renverser des géants et prendre des trésors. Plus vous vous éloignez du village, plus les défis et les récompenses seront grands. Vous devrez affronter les sbires de l’apocalypse à la force croissante, mais revenez avant le coucher du soleil pour renforcer vos défenses, fabriquer du puissant équipement et repousser les attaques nocturnes.

· Action, survie et rogue : Votre tribu commence chaque partie dans un monde procédural tout frais. Vous n’avez rien que votre volonté de sauver le monde. Gagnez des connaissances et de l’expérience, et débloquez des objets pour vous aider à freiner le Ragnarök aussi longtemps que possible. Plus vous survivez longtemps, plus les récompenses seront grandes!

· Des adversaires colossaux : Protégez la pousse d’Yggdrasil d’une invasion nocturne de Helthings et travaillez en équipe pour résister à la menace imminente des Jötnars, des géants épiques qui tentent inlassablement d’écraser la pousse… et le village. Le monde et la partie sont perdus si la pousse est détruite.

· Forgez votre légende : Améliorez votre personnage à chaque partie en choisissant une classe, et prenez part aux combats en nature alors que vous recherchez des ressources pour fabriquer une armure épique et des armes puissantes. Découvrez des runes et portez-les pour compléter votre style de jeu de façon surprenante. Libérez votre esprit destructeur et préparez des défenses de village astucieuses qui offriront à l’ennemi de vilaines surprises.

· Ralliez la tribu : Il faut tout un village pour venir à bout des géants! Aventurez-vous dans Miðgarð en solo ou formez une tribu de jusqu’à 10 joueurs en mode coop JcE en ligne. Mettez vos compétences de Viking à l’épreuve dans les défis saisonniers du mode Saga, ou encore prenez le temps qu’il faut et tentez de survivre et de prospérer le plus longtemps possible en mode Survie. Nous recommandons d’affronter le Ragnarök en tribu de 4 ou plus.

· Explorez un royaume nordique lumineux : Ramassez des ressources, abattez des bêtes légendaires, fouillez les cavernes, emparez-vous de trésors et construisez où bon vous semble en explorant les terres créées par génération procédurale dans votre quête d’empêcher le Ragnarök.

· Continuez le combat : Tout au long de l’année, des événements saisonniers gratuits à durée limitée ajoutent plus grands défis et plus puissants trésors à la finale de Midgard, dont de nouvelles façons de jouer et des récompenses tout au long de la saison.