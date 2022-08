À peine sorti, Wave Race 64 n’échappe pas au traditionnel comparatif vidéo de GameXplain !

Vous pourrez constater sur la vidéo qui suit, les améliorations graphiques entre la version N64 et Nintendo Switch (normal nous direz-vous), avec des textures beaucoup plus nettes. Chose plus étonnante par contre, c’est la différence au niveau des couleurs entre la version Wii U et Nintendo Switch. En effet cette dernière offre une image beaucoup plus lumineuse et agréable à l’oeil que la version Wii U qui semble avoir un filtre « sombre ».

On vous laisse juger de cela en images :

Menez votre jet-ski Kawasaki à la victoire en affrontant des concurrents redoutables et des vagues tumultueuses. Voici l’un des jeux de course caractéristiques de la Nintendo 64. Sa configuration impressionnante qui permet de vivre un nouveau genre d’expérience n’est possible que sur les consoles de jeu 3D.

Même aujourd’hui, la course originale, avec des bouées à contourner par la gauche ou par la droite et un système de power up récompensant les concurrents les plus talentueux, reste un défi drôle et agréable, à apprécier seul ou entre amis.

Vous pouvez profiter du jeu si vous disposez du Nintendo Switch Online + Pack Additionnel.