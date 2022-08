Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch ! Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Piofiore: Episodio 1926 – 6.5GB

Svoboda 1945: Liberation – 4.4GB

ANNO: Mutationem – 3.4GB

No Place for Bravery – 3.1GB

Idol Manager – 2.7GB

Criminal Expert – 2.6GB

Hidden Shapes: Black Skull + Old West – 2.2GB

Tinykin – 2.1GB

Kofi Quest – 2.1GB

Life in Willowdale: Farm Adventures – 1.3GB

Prinny Presents NIS Classics Volume 3: La Pucelle: Ragnarok / Rhapsody: A Musical Adventure – 1.0GB

Escape game & Card search game R01M – 965MB

Beacon Pines – 935MB

Ooblets – 787MB

Aquadine – 782MB

Moonscars – 631MB

Like No Other: The Legend Of The Twin Books – 546MB

Islets – 542MB

Blob Quest – 512MB

Golazo! 2 – 505MB

OneShot: World Machine Edition – 431MB

Troupe – 423MB

Haak – 413MB

The Bonfire: Forsaken Lands – 337MB

Narona Sports – 255MB

Mahjong Minimal – 222MB

BIRFIA – 208MB

Queen’s Garden – Sakura Season – 192MB

Restless Soul – 188MB

Createscape Town: Nyanzou&Kumakichi: Escape Game – 174MB

Alien War – 137MB

Project Snaqe – 104MB

Moorhuhn X – Crazy Chicken X – 103MB

Kid Ball Adventure – 79MB

Enduring Mountain – 72MB