RedDeerGames a annoncé son prochain jeu pour la Nintendo Switch : UnderDungeon, un dungeon crawler 1-bit plein d’humour dont le personnage principal est un chat. Développé par Josyan, il sortira plus tard cette année en Europe et en Amérique du Nord.

Forever Entertainment a annoncé son dernier jeu pour la Nintendo Switch : Criminal Expert, un jeu de détective aux graphismes » live action » (arrière-plans et personnages). Il sortira ce jeudi (25 août) en Europe et en Amérique du Nord pour 9,99 €.

En tant qu’enquêteur de police, vous avez pour mission d’expliquer ce mystérieux événement. Qui est cette personne et que faisait-elle là ? Cette affaire est-elle simple à élucider ou cache-t-elle quelque chose de plus complexe ? Vous n’avez que trois jours pour boucler l’enquête. Écoutez les témoins, réunissez des preuves, ordonnez des perquisitions et traquez les suspects. Faites attention au moindre détail, le destin de plusieurs personnes est entre vos mains. Criminal Expert est un jeu de détective qui s’apparente à une vraie course contre la montre. L’histoire offre plusieurs versions alternatives, et c’est vous qui décidez du dénouement.

Modus Games vient d’annoncer son nouveau jeu pour la Nintendo Switch. Il s’appelle Kukoos : Lost Pets, et il est développé par PetitFabrik. Il sortira en décembre prochain en Europe et en Amérique du Nord et sera disponible en physique et sur le Nintendo eShop.

DX Gameworks a annoncé qu’elle développait Tameless, un nouveau jeu d’action roguelite hack-and-slash sur Switch. Le lancement du titre est prévu pour 2023.

Playism vient d’annoncer que fault – StP – LIGHTKRAVTE, le dernier opus de la série fault de « cinématiques de science-fiction et de fantaisie », sortira le 15 septembre dans le monde entier. Il coûtera 17,99 $ et sera jouable en anglais, en japonais et en chinois (simplifié).

Si vous n’avez jamais entendu parler de la série fault et/ou si vous ne savez pas par quel jeu commencer, fault – StP – LIGHTKRAVTE est en fait le jeu parfait pour vous ! Non seulement il propose une histoire autonome (parfaite pour les nouveaux venus), mais il contient également un dictionnaire en jeu rempli d’événements référencés et de terminologies de la science magique introduites tout au long de l’intrigue. Naturellement, les fans actuels pourront profiter de divers easter eggs et d’une nouvelle perspective sur les personnages qu’ils ont appris à connaître et à aimer.

Voici la chronologie officielle de la série :

L’éditeur DX Gameworks a annoncé aujourd’hui qu’il faisait équipe avec le développeur Gixer Entertainment sur Toy Sports. Le jeu, une expérience de fête, est attendu sur Nintendo Switch en 2023.