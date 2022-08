Nippon Ichi Software vient d’annoncer Disgaea 7, il sera disponible sur Nintendo Switch.

Le jeu a été confirmé pour un lancement au Japon le 26 janvier 2023. Il n’a pas été fait mention d’une localisation pour le moment, mais celle-ci sera sûrement annoncée plus tard. Découvrez la première bande-annonce de Disgaea 7 ci-dessus.

Dans Disgaea 7, l’histoire se déroule dans un monde appelé « Hinomoto Netherworld Cluster », qui s’inspire de la culture japonaise. Nos héros devront se battre dans ce monde pour retrouver leur Bushido perdu. De nombreux personnages dessinés par Takehito Harada feront leur apparition, et les « caractéristiques de rejouabilité » et les « systèmes de combat à outrance » caractéristiques de la série Disgaea ont été encore améliorés. Le « Onsen Netherworld », où les sources d’eau chaude crachent des esprits maléfiques à la place de l’eau ; le « Sardine Netherworld », qui existe dans une sardine spatiale surdimensionnée ; le « Shikoku Netherworld », qui possède un gigantesque tourbillon qui a détruit d’innombrables vaisseaux démoniaques ; et ainsi de suite…

Dans un monde composé de plusieurs Enfers uniques, les habitants suivaient un code différent des autres démons appelé « Bushido ». Bien que ce soit une chose du passé. Hinomoto a changé depuis l’arrivée de l’amiral démon Opener et de sa marine. Les démons d’Hinomoto respectent les lois qu’Opener a établies, appelées « Hinomoto Destroy Hatto ».

Les exemplaires « première impression » de Disgaea 7 comprennent le contenu téléchargeable « Glasses Costume Set », qui vous permet de profiter des tenues de sept personnages avec des lunettes, des lunettes de soleil et des visières.

■ Boîte Collector

Proposée au prix de 3 300 yens, la boîte collector comprend les éléments suivants :

CD de la bande sonore (deux disques, 34 pistes) – Comprend la chanson du thème principal « Hinomoto Unlock » chantée par Hiyori Nitta, le thème de fin « Fuji no Gaika o Hibikasete » chanté par Tomo Sakurai, et la chanson vedette « Akuma Zamurai Ai no Theme » chantée par Kenyu Horiuchi, plus d’autres musiques de fond du jeu.

Livre d’art (format A5, couleur, 40 pages)

Boîte spéciale (contenant à la fois le CD de la bande sonore et le livre d’art)

La Collector’s Box ne comprend pas le jeu lui-même.