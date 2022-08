Espèces animales que beaucoup ignoraient dans la réalité comme dans le jeu vidéo, en 2015 Nintendo réussit à ancrer dans la tête des joueurs les calmars et les poulpes parmi bien d’autres animaux de la faune marine. Splatoon crée la surprise sur Wii U en tant que nouvelle IP Nintendo, et fait souffler un peu de fraîcheur dans un genre qui se ressemblait et tournait en rond ailleurs. Une suite arrive en 2017 puis en 2022 : nous sommes sur le point d’accueillir Splatoon 3 en ce début septembre. Chez Nintendo-Town, nous avons même déjà eu l’occasion de toucher à la bête pour vous en parler un peu ici.

Bienvenue à Cité-Clabousse

Nous lançons notre session et tombons directement sur la nouvelle ville faisant office de HUB central de ce troisième jeu. Une ville drôle par son nom, comme Nintendo sait si bien le faire, en termes de jeu de mot. Puis une ville avec de nombreux éléments que nous ne pourrons guère développer aujourd’hui, mais dont vous devinez les possibilités si vous avez déjà joué aux précédents jeux de la série. Nos hôtes nous emmènent directement au Clamarcade, un lieu qui vous permet de vous entraîner librement dans un petit espace. L’occasion pour nous de retrouver nos repères et nos touches avant de passer aux choses sérieuses. Nos hôtes nous ont brièvement donné l’occasion de faire un peu de solo en guise de tutoriel également, bien que nous ne pourrons pas en dire beaucoup plus.

Puis une fois l’échauffement terminé, nous sommes conviés à faire des guerres de territoire, mode de jeu désormais classique de la série. Les affrontements se jouent sur un champ de bataille déterminé aléatoirement avec un temps limité en 4 VS 4. La série nous a habitués à un système de rotation de map et de mode de jeu qui semble toujours au rendez-vous, bien que nous n’ayons pas pu voir cela de nos yeux. Bref, dans ce mode nous avons des armes envoyant de la peinture afin de peindre le champ de bataille. Le but étant de remporter la victoire en recouvrant au mieux la zone de combat de la couleur de son équipe. Et c’est cela la fraîcheur qu’apporte Splatoon dans le genre : la victoire n’est pas l’équipe qui tue le plus de gens, la victoire est à la couleur la plus présente sur le terrain.

Une mort équivaut juste à un retour à la zone de départ, il suffit ensuite de revenir sur le terrain pour reprendre le combat. Les morts permettent de gagner ou perdre du temps selon la situation de votre équipe, puisque vous perdez quelques secondes à revenir au point de contact. Il est possible de faire un grand saut et de s’envoyer sur un allié, mais votre position de chute est indiquée, et un ennemi peut potentiellement vous intercepter très vite et vous renvoyer au départ. Ceci dit, encore une fois, la victoire ne se joue pas aux morts mais à la peinture. Profitez du temps gagné après avoir défait un ennemi pour percer le territoire adverse et recouvrir toujours plus de surface. Du point de vue adverse, tenez la ligne jusqu’à ce que vos alliés reviennent à la rescousse.

Nous n’avons évoqué ici qu’une tactique de base, mais les stratégies de jeu sont diverses et vont dépendre du terrain sur lequel vous évoluez, mais aussi de l’arsenal de chaque calmar de l’équipe. L’arsenal se compose en un set de 3 équipements : une arme principale, secondaire, et spéciale. L’arme principale s’utilise d’une pression sur ZR, et selon votre arme le gameplay diffèrera d’une arme à l’autre. Tous les types d’armes des précédents opus semblent de la partie, partant du classique shooter au fameux rouleau de peinture, sans oublier les pinceaux ou les parapluies. Il y a également du nouveau, comme les transperceurs ou les éclatanas. Le premier est un arc envoyant 3 jets de peinture devant vous, tandis que le deuxième est un essuie-glace katana qui envoie un jet de peinture à moyenne distance et se révèle aussi efficace au contact.

Les armes secondaires sont toujours très variées et peuvent vous aider à débloquer des situations d’une pression sur la gâchette R. Nous avons les classiques grenades de peinture, en passant par des fioles de poison parmi bien d’autres armes présentes. Enfin, recouvrir de la peinture remplit une jauge spéciale qui, une fois pleine, vous permet de déployer votre arme spéciale en une pression sur votre stick R ; le genre d’équipement très puissant qui peut complètement retourner l’issue d’un combat. Les armes ici ne dépendent pas de munitions mais d’un niveau d’encre : si vous n’avez plus d’encre, il suffit juste de passer en forme calmar, plonger dans l’encre de votre couleur quelques secondes pour faire le plein en une simple pression sur ZL.

L’encre est un moyen de déplacement très efficace qui vous permet d’aller bien plus vite en nageant dedans plutôt qu’en vous déplaçant en courant. Il est possible de sauter avec B. Vous pouvez même grimper sur des parois verticales en nageant dans l’encre. Notez que cela ne s’applique que sur l’encre de votre couleur. L’encre adverse vous ralentit et vous inflige des dégâts. Faites attention aux grilles, puisque sous la forme calmar, vous passerez à travers les grilles. Cela peut être une bonne chose sur certains terrains afin de faire une percée derrière l’ennemi, tout comme cela peut juste desservir sur de l’eau, et sachez que vos personnages meurent dans l’eau. D’autres mécanismes peuvent être présents, et c’est pour cela qu’il est important de connaître les terrains de jeu et l’arsenal de chacun pour tirer partie du meilleur, coordonner tout le monde, puis arriver à la victoire.

Les connaisseurs retrouveront vite leurs marques, tandis que les nouveaux apprendront à peindre sans difficulté. Splatoon 3 semble continuer à proposer une expérience globalement simple et accessible au plus grand nombre, avec des subtilités adaptées à ceux qui veulent le pratiquer sur un tout autre niveau. Parmi ces subtilités, le fait d’avoir des sets d’armes fixes ou des compétences à débloquer sur les vêtements que nous portons. Des subtilités sur lesquelles nous n’avons pas pu nous attarder pour le moment. En effet, après nos quelques guerres de territoire, nous avons été conviés à jouer quelques parties du mode coopératif : Salmon Run.

Ce mode est toujours proposé à 4 joueurs, mais pas contre une autre équipe. Ici, il s’agit de jouer en équipe pour survivre à des vagues d’ennemis, tout en remplissant un quota d’œufs de poissons dorés à récupérer. La partie se joue en plusieurs vagues, et chaque vague devient plus intense et difficile en plus de nous donner un set aléatoire d’armes à utiliser. Il s’agit ainsi de renforcer la coordination de l’équipe, et de sortir les joueurs de leurs zones de confort après avoir maîtrisé un set d’armes précis sans jamais avoir touché d’autres armes. Il y a également des ennemis faisant office de boss se mélangeant à travers les ennemis. Des boss demandant de jouer plus tactique pour révéler leur point faible et s’en défaire.

Le Salmon Run étant un mode jouable en ligne et en local, nous y avons joué en local afin de pouvoir prendre le jeu en mode nomade. L’occasion de pouvoir confirmer que le jeu tournait très bien en TV et en portable, comme le précédent jeu. Il semble même légèrement plus joli, avec notamment plus de contraste de couleurs que met bien en avant la Switch OLED, puis il y avait l’air d’y avoir plus de détails. Les musiques semblaient aussi bien accompagner nos sessions. Un peu de solo, des guerres de territoire, et du Salmon Run. Notre session sur Splatoon 3 était courte, mais addictive et riche en tranches de rires. Toutefois, elle ne permettra pas nécessairement de rassurer certaines craintes d’expériences « déjà-vu ». À défaut de cela, nous pouvons peut-être vous évoquer que nous avons pu régler nos paramètres de jeu. Des paramètres comme la sensibilité du stick R pour la caméra ou celui du gyroscope, élément utilisé pour ajuster avec précision l’angle de nos tirs. Pour les allergiques de la fonctionnalité, il est toujours possible de l’enlever.



Vidéo issue du compte twitter officiel

Impression :

Splatoon 3 a le potentiel d’amener de belles couleurs dans vos salons pour ce début d’automne 2022. Manette en main, ce nouvel opus nous aura fait passés un bon petit moment à la limite de l’addiction, comme les autres jeux de la série. Le fun semble toujours immédiat et accessible à tous. Puis l’expérience semble compléter les précédents jeux en allant plus loin et en proposant du nouveau contenu. Nous sommes impatients de pouvoir toucher plus longuement le titre avec des serveurs en ligne ouverts afin de pouvoir vous en dire plus, mais également trouver des réponses vis-à-vis de certains éléments évoqués dans le Direct et que nous n’avons pas pu voir ici. Enfin, nous entendons déjà ceux qui doutent du jeu et l’imaginent comme une grosse mise à jour du précédent opus. Nous espérons que d’ici la sortie, nous pourrons vous confirmer si vos craintes sont fondées ou si Splatoon 3 réussira l’exploit de nous prendre véritablement à contre-pied.

Rappel : il y aura un test en ligne gratuit (Splatfest World Premiere) ce samedi 27 août pour le grand public. La démo est déjà téléchargeable sur le Nintendo eShop.