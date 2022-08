Dragon Quest X Offline a été révélé pour la première fois en mai 2021. À l’origine, Square-Enix avait l’intention de le sortir le 26 février. Cependant, il a été retardé et repoussé à une date non spécifiée cet été. Le jeu est désormais confirmé pour un lancement sur Nintendo Switch le 15 septembre 2022 dans la région.Square-Enix a publié aujourd’hui un deuxième trailer pour Dragon Quest X Offline, une version solo basée sur le MMORPG original. Square-Enix n’a pas encore annoncé Dragon Quest X Offline pour d’autres régions et une localisation en anglais n’est pas prévue pour le moment.

