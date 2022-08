RedDeerGames vient d’annoncer un nouveau jeu pour la Nintendo Switch. Il s’appelle To Leave et c’est un puzzle platformer développé par Freaky Creations. Il s’agit de la toute dernière œuvre de l’un de ses créateurs : Estefano Palacios (directeur créatif), qui est décédé l’année dernière.

Dans ce puzzle platformer, vous devez aider Harm à surmonter son passé. Il propose pas moins de 80 niveaux différents, chacun offrant des arrière-plans dessinés à la main. En plus des énigmes, les joueurs pourront également découvrir une « histoire émotionnellement captivante ».

Tower Princess sortira le 9 septembre sur Nintendo Switch via l’eShop pour 19,99 €.

Il était une fois, dans un pays lointain, un dragon maléfique qui a fait prisonnier tous les héritiers royaux qu’il pouvait rencontrer. Beaucoup de dignes prétendants de chaque royaume ont essayé d’affronter la bête, sans succès. Maintenant c’est ton tour! Vous devrez faire de votre mieux pour terminer le donjon, vaincre le dragon et gérer le rendez-vous le plus parfait !

Après avoir été entièrement financé sur Kickstarter l’année dernière, un tout nouveau Metroidvania 2D bourré d’action est maintenant officiellement en route de la part du développeur indé Hello Penguin Team et de l’éditeur PID Games. Intitulé Vernal Edge, le jeu est » à venir » sur toutes les plateformes, y compris la Nintendo Switch.

Vernal Edge est un Metroidvania en 2D rempli d’action avec un système de combat intense, des séquences de plateformes millimétrées et une puissante histoire de rivalité, de revanche et d’apprentissage. Il y a des années de cela, la terre s’est envolée vers les cieux et a formé un mystérieux ensemble d’îles flottantes où l’Église d’Aloe, avide de pouvoir, règne d’une main de fer. C’est là qu’intervient Vernal, une jeune femme déterminée à retrouver son père, qu’elle a depuis longtemps perdu de vue. Avec l’aide de prouesses martiales hors du commun et d’un automate amnésique du nom de Chervil, elle devra tracer son chemin sur cette terre mystérieuse pour tenter de satisfaire sa soif de vengeance et de vérité. Incarnez Vernal dans ce magnifique Metroidvania en pixel art. Découvrez les secrets de son passé et percez les mystères de ce royaume fragmenté.

Un metroidvania au rythme effréné Explorez les îles flottantes d’Haricot. Ville ou donjon, explorez-les lieux de fond en comble pour gagner de nouveaux pouvoirs ! Sautez, courez et glissez dans de magnifiques décors en pixel art et n’oubliez pas : des secrets peuvent se cacher n’importe où !

Un système de combat dynamique et gratifiant Visez l'excellence en maîtrisant les nombreux combos et sorts de Vernal pour créer une suite d'attaques mortelle et détruire vos ennemis ! L'infinité d'options de combat à votre disposition rend chaque bataille de Vernal Edge inédite et plus excitante que la précédente.

Frayez-vous votre propre chemin Tant que le vent souffle sur ta voile et que le feu brûle dans ton cœur, tu es libre ! Dans Vernal Edge emmenez votre vaisseau sur toutes les îles que vous voulez et explorez-les dans l'ordre de votre choix.

Dorfromantik sortira finalement le 29 septembre sur la boutique en ligne de la console hybride pour 14,99 €.

Avec Dorfromantik, immergez-vous à nimporte quel moment dans un monde calme et paisible, et faites une pause dans la vie quotidienne. Dorfromantik offre également un défi à ceux qui le recherchent : Battre les meilleurs scores nécessite de la prévoyance et un placement stratégique. Vous commencez avec une pile de tuiles de paysage générées de façon aléatoire. Les unes après les autres, vous piochez les tuiles en commençant par le haut de la pile, et les placez sur l’un des emplacements possibles avec l’orientation souhaitée. Cela permet de créer des groupes et des combinaisons de paysages, tels que des forêts, des villages ou des plans d’eau, et vous êtes récompensé par des points en fonction de l’ajustement de la tuile. Au fur et à mesure que vous agrandissez le paysage, vous entrez dans de nouveaux biomes colorés et découvrez des objets de jeu pré-placés qui donnent des quêtes à plus long terme. Grâce à ces dernières, vous pouvez débloquer de nouvelles tuiles, de nouveaux biomes et de nouvelles quêtes.

Le God of Rock a rassemblé les plus grands musiciens de l’univers pour qu’ils se disputent la suprématie musicale. Combattez sur le beat en jouant les notes dans le tempo et en infligeant aux adversaires des assauts harmoniques dans ce jeu hybride de rythme et de combat intense.Le jeu arrivera sur Nintendo Switch l’hiver prochain.

Le mystérieux God of Rock a ressuscité les âmes des plus grands musiciens de l’univers afin qu’ils s’affrontent pour le divertir. Doté d’un nouveau corps et de nouveaux pouvoirs, chaque musicien devient un concurrent dans son jeu, affrontant des adversaires pour la suprématie musicale sur la scène mondiale. God of Rock allie un gameplay à base de rythme avec une mécanique de jeu de combat pour des combats singuliers intenses. Choisissez parmi une dizaine de combattants uniques ayant chacun leur apparence, leurs aptitudes et leurs attaques harmoniques. Affaiblissez vos adversaires avec des coups normaux et faites monter la jauge en jouant les notes dans le tempo du morceau, puis dépensez-la pour infliger des coups EX et spéciaux qui infligent des dégâts et ajoutent de la complexité aux morceaux. Pour finir, achevez-les au moyen d’une Super-attaque dévastatrice ! Au fil du combat, le morceau deviendra plus complexe et plus difficile, jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un d’entre vous !

Combattez Au Rythme Du Beat ! Des notes de musique défilent depuis les côtés de l’écran. Appuyez sur le bouton correspondant en rythme avec la musique pour effectuer une attaque normale. Plus vous serez proche du centre, plus l’attaque sera puissante. Si les deux joueurs jouent parfaitement la note, les attaques s’annuleront et aucun des deux joueurs ne subira de dégâts.

Infligez Des Coups Spéciaux ! En jouant des notes, vous remplirez votre jauge spéciale. Effectuez des commandes spéciales (comme ↓ → + RB ) à tout moment pendant le morceau pour utiliser une barre de la jauge et attaquer votre adversaire. Les coups EX infligent des dégâts aux adversaires, ajoutent des notes supplémentaires à jouer pour vos adversaires, font subir des malus et plus encore. Utilisez des Super pour renverser le cours de la partie. Une fois votre jauge spéciale pleine, vous pouvez consommer les trois barres pour déclencher une super-attaque. C’est le coup le plus puissant de votre personnage et il infligera des dégâts à l’adversaire même si ce dernier exécute un blocage parfait !

L’éditeur Team17 et le développeur Black Salt Games ont annoncé que l’aventure de pêche en mode solo Dredge arrivera sur Nintendo Switch en 2023.

DREDGE est une aventure de pêche avec un sinistre courant sous-jacent. Vendez vos prises, améliorez votre bateau et draguez les profondeurs à la recherche de secrets enfouis depuis longtemps. Explorez un archipel mystérieux et découvrez pourquoi il est préférable de laisser certaines choses dans l’oubli. Pilotez votre chalutier de pêche pour explorer une série d’îles éloignées et les profondeurs qui les entourent, afin de découvrir ce qui se cache en dessous. Vendez vos prises aux habitants et accomplissez des quêtes pour en savoir plus sur le passé trouble de chaque région. Équipez votre bateau d’un meilleur équipement pour chaluter dans les fosses sous-marines et naviguer vers des terres lointaines, mais gardez un œil sur l’heure. Vous pourriez ne pas aimer ce qui vous attend dans l’obscurité… Depuis votre nouvelle maison dans l’archipel isolé des Marrows, prenez la mer et parcourez les profondeurs à la recherche de curieux objets à collectionner et de plus de 125 créatures des profondeurs. Explorez chaque zone en accomplissant des quêtes et en visitant les îles voisines, chacune avec ses propres opportunités, ses propres habitants et ses propres secrets.

Hell Architect est un jeu qui consiste à construire et à gérer son propre enfer. Tu joues le rôle d’un gestionnaire de l’enfer et es chargé de développer le monde souterrain d’une manière qui ferait tomber Lucifer lui-même de sa chaise. Le jeu arrive sur l’eShop en fin d’année.

Créez l’enfer de tes rêves – aura-t-il les fameux 9 niveaux, ou créeras-tu ton propre chaos, comme tu le veux? Tu commences par des bâtiments de base, comme des centrales électriques (ouais, ils en ont besoin en enfer aussi!) et des cantines, puis tu passes aux sanctuaires et aux toilettes et pour finir par des appareils de torture complexes. Tu peux traiter les pécheurs envoyés dans ton humble demeure avec différentes sources de souffrance, amusantes (ou non), soit en les punissant pour leur désobéissance, soit en le faisant simplement pour le plaisir. Ton enfer, tes choix. Hell Architect est un titre inspiré de jeux tels que Dungeon Keeper, Oxygen Not Included et Prison Architect, mais il le fait dans son propre style infernal.

On apprend aujourd’hui que Frank and Drake sortira finalement en févier 2023 sur l’eShop comme en boutique.

Une expérience narrative au tour par tour à propos de deux colocataires qui ont des cycles de vie différents. Une interprétation contemporaine des romans classiques de Frankenstein et Dracula.

Vixa Games a annoncé Edge of Sanity, un jeu d’aventure de survival horror avec un art 2D unique et une atmosphère intense. Le titre est attendu sur Nintendo Switch dans le courant de l’année 2023.

NeverAwake, le shoot’em up cauchemardesque à deux manches qui se déroule dans le monde des peurs et des horreurs d’une jeune fille, est désormais confirmé pour la Switch au premier trimestre 2023. La version PC est prévue pour septembre. NeverAwake a été révélé l’année dernière et était initialement prévu pour juin dernier. Malheureusement, l’attente sera un peu plus longue.

FALL OF PORCUPINE est une aventure narrative unique : un choc entre la vie professionnelle et la vie quotidienne, et une réflexion sur notre système de santé déséquilibré. L’éditeur Assemble Entertainment a annoncé que Fall of the Porcupine sera lancé sur Switch l’année prochaine. Développé par et BUNTSPECHT.GAMES, le jeu est une histoire d’aventure inspirée de Night in the Woods, et explorera des thèmes tels que les difficultés rencontrées par les travailleurs de la santé tandis que le joueur cherche à découvrir les mystères entourant la ville de Porcupine.

Le jeu de puzzle-aventure Cramped Room of Death est en route pour la Nintendo Switch, l’éditeur Nicalis et le développeur Hafiz Mohd Rozlan. Il sortira au quatrième trimestre 2022.

Sur une lune désolée appelée Lorian, une nécro-armure se réveille d’un long sommeil. Vivez une aventure en 2D pleine d’introspection, de mystères ancestraux et de terreurs cosmiques. Explorez de vastes cavernes et débloquez des capacités pour découvrir tous les secrets de ce monde inconnu. Le jeu arrive le 3 novembre sur Nintendo Switch.

Elle est parée au combat, mais sa mémoire est vide, et elle ignore quel est son but. Il semble y avoir chose de nouveau en elle… Allez chercher des réponses sous la surface dans Ghost Song, un jeu d'aventure en 2D plein d'introspection, de mystères anciens et de terreurs cosmiques. Explorez de vastes cavernes éclairées uniquement par leur flore bioluminescente, affrontez des créatures redoutables et déroutantes, et débloquez des capacités pour découvrir tous les secrets de ce monde inconnu. Aventurez-vous dans les profondeurs ténébreuses pour découvrir la vérité… ou vous en souvenir.

Brassez votre bière dans une simulation conviviale. Concoctez des IPA houblonnées ou des stouts onctueuses. Personnalisez votre espace de travail, créez des recettes, concevez vos étiquettes, accédez à de nouveaux équipements et participez à des concours. Devenez un maître brasseur digne de ce nom ! Auroch Digital a confirmé que le jeu sera lancé le 29 septembre 2022 sur Nintendo Switch.

Découvrez et apprenez à maîtriser l’art de la fabrication de la bière dans un jeu destiné aux amoureux de la bière artisanale. Qu’il s’agisse de peaufiner un véritable processus chimique de brassage, ou de nommer, de mettre en bouteille et de concevoir vos étiquettes, il vous faudra affûter vos compétences avant de devenir un brasseur accompli dans la toute première simulation réaliste consacrée à la bière. Apprenez les ficelles du métier et servez-vous d’un matériel haut de gamme pour suivre une recette ou brasser une grande variété d’ingrédients authentiques. Participez à plusieurs concours dans une ambiance conviviale, gagnez des médailles de brasseur et améliorez votre matériel pour gravir les échelons. Essayez le mode narratif « Maître brasseur », ou plongez dans le mode bac à sable « Création », où rien n’est verrouillé.

La série SongPop existe depuis 2012, mais Gameloft prépare maintenant la première sortie sur consoles, connue sous le nom de SongPop Party. Un listing eShop le prévoit pour le 22 septembre 2022 sur Nintendo Switch pour 19€99.

Détruisez d’énormes boss, évitez des milliers de balles et résolvez des puzzles rapide avec votre vaisseau spatial surpuissant! De nouveaux stages complétement refaits avec des graphisme améliorés et des environnements en 3D. Plus d’ennemis, plus de balles ! Overdriven Evolution sortira le 9 septembre sur Nintendo Switch.

Overdriven Evolution vous emmène dans un voyage stimulant à travers l’empire Kruuthian et son univers en constante évolution, savamment conçu et plein d’action. Embarquez pour un voyage épique pour détruire d’énormes boss. Soyez prêt pour une expérience pleine d’action en esquivant des milliers de balles et en résolvant des énigmes rapides avec votre puissant vaisseau spatial. Préparez vous à des défis mortels qui nécessitent à la fois un bon équipement et la maîtrise des commandes. Dans chaque course passionnante, vous affronterez plus d’ennemis, plus de modèles de balles et des boss améliorés, garantissant d’innombrables et passionnantes heures de jeu. Profitez de scènes, de graphismes et d’environnements 3D nouveaux et améliorés. Jouable en co-op local avec jusqu’à 4 joueurs. Rejoignez nous dans l’aventure pour vaincre l’empereur Kruuthian.

Choisissez parmi trois vaisseaux spatiaux différents pour relever ces défis, dont l’un que vous devez débloquerez pendant le jeu. Overdriven Evolution est rempli d’artefacts à collectionner, d’objets cachés et d’une longue liste de réalisations pour les fans dévoués de SHMUP et les finalistes. , trouvez les 10 vaches de l’espace cachées et terminez les 75 Steam. Battez votre meilleur score dans les classements en ligne pour tous les modes et toutes les difficultés, et écoutez la bande originale disponible depuis le menu du jeu. Bonne chance pour arrêter l’Empereur Kruuthien ! L’aventure vous attend!

Le développeur Rokaplay a annoncé qu’il allait porter le jeu d’aventure en monde ouvert Lou’s Lagoon sur Nintendo Switch. Nous ne savons pas quand le jeu sera disponible.

Lou’s Lagoon est une aventure en monde ouvert sur la gestion d’un service de livraison par hydravion. Personnalisez votre personnage, découvrez de nouvelles îles, récoltez des marchandises, résolvez un mystère familial et travaillez pour maintenir à flot une adorable communauté insulaire. Collectez, récoltez, pêchez, fabriquez et échangez diverses marchandises, puis livrez-les en toute sécurité aux différentes îles à bord de votre fidèle hydravion. Personnalisez et renforcez votre avion au fil du temps, en surmontant les tempêtes, les pirates et la magie afin d’atteindre de nouveaux insulaires. Forgez de nouveaux liens et servez votre communauté. Des secrets se cachent dans les coins de chaque île. En effectuant des livraisons, vous déterrez des trésors et trouverez des indices sur votre oncle Lou.