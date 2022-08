Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch ! Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Sonic Frontiers – 10.4GB

Harvestella – 9.0GB

BPM: Bullets Per Minute – 6.0GB

2weistein – The Curse of the Red Dragon 3 – Ronger Pirates – 5.7GB

Easy Red 2 – 5.2GB

Return to Monkey Island – 5.1GB

The Hand of Glory – 4.8GB

Circus Electrique – 3.8GB

Disney Dreamlight Valley — Deluxe Edition – 3.7GB

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection – 2.9GB

United Assault – Normandy ’44 – 2.0GB

Absolute Tactics: Daughters of Mercy – 1.5GB

From Space – 1.5GB

Martian Panic – 1.3GB

Onsen Master – 1.1GB

Fairy Elements – 693MB

Robby’s Adventure – 656MB

Camped Out! – 475MB

Wind of Shuriken – 419MB

Kaichu: The Kaiju Dating Sim – 417MB

Dorfromantik – 388MB

Space Tanks – 374MB

Please, Touch The Artwork – 275MB

Draw Rider Remake – 160MB

Paddles – 155MB

Brutal Chase Turbo – 135MB

Chess Brain: Dark Troops – 107MB

Super Sunny Island – 48MB

Disney Dreamlight Valley – 40MB