Le patron de Sonic the Hedgehog, Takashi Iizuka, s’est exprimé sur l’essence de la série et sur ce qui fait qu’une nouvelle sortie dans la série est géniale.

Selon Iizuka, il s’agit avant tout de la « sensation de plaisir » que l’on éprouve en se déplaçant. Il a déclaré à Eurogamer qu’indépendamment du fait qu’il s’agisse d’un jeu en 2D ou en 3D, linéaire ou en zone ouverte, « c’est vraiment ce sentiment de plaisir que j’éprouve en courant avec Sonic à grande vitesse et en me disant : c’est amusant et je passe un bon moment. » Cependant, il ne croit pas que cela se résume simplement à « aller vite ».

Il est très clair pour moi que le fait d’aller vite ne rend pas les choses amusantes. Vous pourriez courir en ligne droite super vite, mais ce serait ennuyeux, vous n’auriez pas l’impression d’aller vite. Et c’est vraiment à travers la conception du parcours, et les choses que vous devez faire, que vous ressentez cette vitesse et ce plaisir. Donc, qu’il s’agisse d’un jeu en 2D ou d’une zone linéaire en 3D, c’est sur cette sensation, ce sentiment de jouer avec Sonic, que l’équipe se concentre vraiment.

Pour mémoire, Sonic Frontiers sortira le 8 novembre sur Nintendo Switch.