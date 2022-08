Après un retard de dernière minute dû à des problèmes avec les contrôles des manettes (le jeu n’était pas vraiment amusant quand on ne jouait pas avec la souris et le clavier), Bear and Breakfast est enfin prêt à servir les joueurs de Nintendo Switch le mois prochain ! Gummy Cat et Armor Games Studios viennent d’annoncer que Bear and Breakfast sera lancé le 15 septembre en Europe et en Amérique du Nord. Il coûtera 19,99 $ au lancement.

Dans Bear and Breakfast, un jeu d’aventure et de gestion tranquille, incarnez un ours au bon cœur et essayez de gérer un bed and breakfast dans les bois. Hank et ses amis trouvent une cabane abandonnée et, à grand renfort d’ingéniosité adolescente, décident d’en faire un bed and breakfast pour gagner de l’argent avec les touristes. Votre affaire prend de l’ampleur, tout comme le mystère de la forêt, et Hank ne tarde pas à découvrir une histoire encore plus dense que la forêt.

Personnalisez votre auberge avec des douzaines de chambres, salles de bain, salons et divertissements.

Chaque pièce peut être personnalisée individuellement avec ses propres meubles et décorations.

Attirez des gens dans la forêt pour qu’ils restent à votre auberge. Faites plaisir à vos clients pour maintenir votre réputation, obtenir des pourboires et en attirer des nouveaux !

Terminez des objectifs et des histoires pour obtenir des ajouts et des avantages pour votre auberge.

Découvrez un monde riche en histoires, quêtes secondaires, personnages et secrets.