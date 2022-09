Londres, Royaume-Uni – 1er septembre 2022 – Aujourd’hui, PQube et le studio MassHive Media sont heureux d’annoncer que Potion Permit sortira sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X et Nintendo Switch dans seulement trois semaines, le 22 septembre 2022 !

Potion Permit est un RPG de simulation en pixel art sur la vie d’un chimiste à Moonbury. La ville a toujours été méfiante à l’égard des avancées du monde extérieur, préférant se fier à ses méthodes traditionnelles de guérison. Jusqu’au jour où la fille du maire tombe malade et que le sorcier local ne peut rien faire pour l’aider, ils sont obligés de chercher de l’aide en dehors de leur petite communauté. L’Association Médicale décide d’envoyer son chimiste le plus accompli, vous, pour aider à guérir la fille du maire et convaincre les habitants de Moonbury des merveilles de l’alchimie moderne. Gagnez leur confiance et soignez chaque personne lorsqu’elle tombe malade dans ce RPG de simulation non linéaire.

En tant que chimiste le plus accompli de l’Association Médicale, aidez les résidents lorsqu’ils tombent malades et utilisez vos compétences pour les soigner !

aidez les résidents lorsqu’ils tombent malades et utilisez vos compétences pour les soigner ! Diagnostiquez les symptômes et décidez du remède à élaborer

Collectez des ingrédients dans l’environnement et en chassant des monstres

dans l’environnement et en chassant des monstres Faites infuser des remèdes dans votre chaudron pour gagner de l’expérience et débloquer des recettes de niveau supérieur

pour gagner de l’expérience et débloquer des recettes de niveau supérieur Établissez des relations avec les villageois et améliorez la ville au fur et à mesure que votre approbation grandit !

avec les villageois et améliorez la ville au fur et à mesure que votre approbation grandit ! Vous n’avez pas déménagé à Moonbury tout seul ! Votre chien fidèle vous accompagne à chaque étape du parcours et peut vous aider à localiser les objets cachés et bien plus encore !

La démo Steam de Potion Permit sera disponible gratuitement jusqu’au lancement du jeu, permettant à chacun de prendre le train pour Moonbury et de commencer son aventure de fabrication de potions avant la sortie officielle !

Potion Permit est disponible en précommande sur notre site officiel en version physique standard ou en édition collector sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5 ! L’édition Collector contient un exemplaire physique de Potion Permit, un stand en acrylique, un artbook détaillé comprenant des illustrations du jeu, un certificat détaillant les services rendus à la ville de Moonbury, un chiffon de nettoyage avec des images des différentes potions que vous créerez et une boîte spéciale pour l’édition collector. Vous pouvez précommander l’édition collector de « Potion Permit » dès maintenant chez Funstock.