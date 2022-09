Disponible depuis bientôt un mois, le second jeu estampillé Two Point se montre bon élève et a déjà attiré un million de directeurs d’université.

SEGA et Two Point Studios viennent d’annoncer via Twitter que leur dernier jeu a dépassé le cap symbolique du million !

Pour rappel le jeu de gestion est sorti sur toutes les plates-formes le 9 Août 2022, on ne connaît pour le moment pas encore la part des ventes pour chaque plate-forme mais la Nintendo Switch devrait probablement avoir une belle part dans le lot.

Si vous vous demandez ce que vaut le jeu nous vous invitons a lire le test de cooky qui lui a attribué la belle note de 7.9/10

Guess what?? We hit 1 MILLION PLAYERS in Two Point Campus! That’s… that’s a lot of people 😳 THANK YOU! Hope every single one of you is enjoying it 👀 pic.twitter.com/KBJ8dZcEgG — SEGA (@SEGA) September 1, 2022