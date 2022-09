On est vendredi, alors c’est permis et c’est l’occasion de faire un petit point rumeurs en cette fin de semaine de rentrée !

Ici, on aime bien les vidéos d’analyse réalisées par Digital Foundry ! La dernière en date évoque les jeux Switch offrant des résolutions inférieures à 480 et même 360p.

Même si le thème n’est pas directement lié à l’annonce d’un nouveau modèle de Nintendo Switch, il n’en demeure pas moins très intéressant en remettant en avant la qualité (ou pas) de certains portages sur notre console hybride préférée ainsi que les astuces utilisées par les développeurs pour proposer des portages de qualité.

Néanmoins, les dernières minutes de la vidéo se plaisent à évoquer (une fois encore), ce que pourrait être la future console de Nintendo et dans quelle mesure elle pourrait être à même de faire tourner les précédents portages en proposant un semblant d’upscaling (que ce soit par les performances ou via un patch). Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Digital Foundry se plait à faire une déclaration similaire… La dernière en date remonte à la vidéo d’analyse de Fire Emblem Warriors: Three Hopes, où ils avait également noté que l’absence de plafond au niveau du framerate pouvait être volontaire dans l’hypothèse ou une Nintendo Switch plus puissante serait amener à sortir…

Alors est-ce que Digital Foundry serait dans le secret des plombiers ? Où alors n’est-ce là que le reflet du désir de certains joueurs ? Toujours est-il que nous vous recommandons le visionnage de cette vidéo !