LYON, France, 2 septembre 2022 – Le nouveau jeu d’action multijoueur, LEGO® Brawls, sort aujourd’hui sur Nintendo Switch™, PlayStation® 5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam et GeForce NOW. Ce jeu de plateforme multijoueur est une première dans le genre, combinant une personnalisation quasi infinie de ses combattants, du contenu à débloquer et un gameplay compétitif plein d’action se déroulant dans l’univers LEGO.

Avec sa possibilité de jouer en cross-play et ses multiples modes de jeu, LEGO Brawls est un jeu vidéo familial pour les joueurs de tous âges, de tous niveaux et de toutes préférences de jeu. LEGO Brawls est développé et publié par le groupe LEGO en partenariat avec Red Games Co. et est distribué en format physique pour consoles par Bandai Namco Europe.

« LEGO Brawls présente l’univers LEGO d’une toute nouvelle manière, idéale pour s’amuser en famille. Personnalise ta mini-figurine et fais équipe avec tes amis pour de l’action survoltée en retrouvant tous les thèmes LEGO les plus appréciés » a déclaré Murray Andrews, responsable de l’édition chez LEGO Games.

Les possibilités de construction et de combat qu’offre le jeu constituent une évolution sans précédent du genre combat/plateforme. Les joueurs construisent et combattent avec des mini-figurines LEGO personnalisées et uniques, adaptées à leur personnalité, leur stratégie et leur style de jeu. Avec plus de 77 trillion de possibilités de personnalisation, les joueurs peuvent choisir n’importe quelle combinaison de pièces, d’accessoires, d’armes de mêlée, de bonus, d’émoticônes et de noms pour construire leur guerrier. Les événements et le contenu saisonnier à venir offrent encore plus de possibilités.

« Dans une approche LEGO unique en son genre, l’imagination, l’expression personnelle et l’humour loufoque sont les ingrédients d’un jeu de compétition authentique et léger », a déclaré Brian Lovell, PDG de Red Games Co. « LEGO Brawls pénètre dans un nouveau territoire qui encourage la créativité, la collaboration en équipe et le pur plaisir de la compétition ».

Le jeu propose des niveaux emblématiques basés sur des thèmes LEGO, des thèmes classiques comme le Château Fort LEGO ou l’univers spatial, ainsi que les thèmes préférés des fans comme LEGO Jurrasic World™, LEGO NINJAGO®, et LEGO Monkie Kid™. Chaque niveau propose différents modes de jeu, des défis uniques et des conditions de victoire. En multijoueur en ligne, les joueurs peuvent s’affronter en 4×4 en mode « contrôle de zone », rassembler des objets à collectionner dans les niveaux du Mode Collecte, jouer chacun pour soi en mode « bataille royale », ou en mode « free-for-brawl » où le dernier joueur debout gagne. En Mode « partie privée », les joueurs peuvent jouer avec des amis en local ou en ligne. Grâce aux possibilités de cross-play, les joueurs du monde entier peuvent faire équipe et s’affronter, quel que soit leur plateforme de jeu.

LEGO Brawls est disponible dès maintenant chez les revendeurs participants et sur le Nintendo eShop, le PlayStation Store, le Microsoft Store pour Xbox, Steam, Apple Arcade et GeForce NOW.