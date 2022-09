Dans la continuité d’une bataille législative toujours plus féroce envers les jeux d’argent et le gacha, de nombreux jeux ont récemment abandonné leur modèle de « lootboxes » au profit d’un modèle économique plus sain.

C’est ainsi l’heure pour Mario Kart Tour de se débarasser de ses mécaniques de gacha qui lui sont reprochées depuis sa sortie par beaucoup de joueurs. En effet jusqu’ici pour débloquer de nouveaux personnages et karts il vous fallait acheter des « tirages » aléatoires vous permettant de trouver un personnage totalement au hasard parmi ceux disponibles, les plus puissants étant bien entendu les plus rares avec de très faibles pourcentages de chances d’obtention.

Tout va changer à partir du 5 Octobre 2022, en effet sur la page de news dans l’application un message est apparu ce matin détaillant la mise à jour a venir.

A partir de cette date donc, les tuyaux seront remplacés par une boutique journalière mettant en avant une rotation de personnages et karts à acheter avec vos gemmes obtenues via les différentes missions et défis saisonniers du jeu.

Le jeu devrait donc à partir de cette date devenir disponible dans les pays qui l’ont banni pour la présence de lootboxes (Belgique par exemple).

Cette nouvelle n’arrive pas seule puisque le fameux mode bataille dans lequel vous devrez éclater les ballons de vos adversaires, va devenir disponible autant en mode solo contre les bots qu’en multijoueurs en ligne.

Here's a peek at #MarioKartTour's update coming late September! Battle mode will be added, along with a Spotlight Shop, where you can exchange rubies for drivers, karts, and gliders! Also, pipes you can fire by using rubies will be removed. See the notification for details. pic.twitter.com/brsI1tH8YD

— Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) September 2, 2022