Les détenteurs du Pack Fondateur peuvent y accéder dès aujourd’hui; la saison inaugurale « Voie des étoiles » démarre avec la célébration du Pixar Fest

PARIS, FRANCE – le 6 septembre 2022 – Gameloft, leader dans la création et l’édition de jeux, en partenariat avec Disney and Pixar Games, annonce aujourd’hui que Disney Dreamlight Valley, un jeu d’aventure et de simulation de vie, est désormais jouable en accès anticipé avec l’achat d’une édition du Pack Fondateur ou un abonnement au Xbox Game Pass. L’accès anticipé est disponible aujourd’hui sur les consoles Nintendo Switch™, PlayStation®5 (PS5™), PlayStation®4 (PS4™), Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One, et sur PC sur Steam, l’Epic Games Store, et le Microsoft Store. Dès aujourd’hui, les fans de Disney et Pixar sont invités à vivre au coeur de la magie en créant leur avatar personnalisé et à embarquer dans une aventure féérique avec certains des personnages les plus populaires de Disney et Pixar dans un monde rempli de quêtes, d’exploration et d’activités.

« L’accès anticipé étant désormais disponible, les joueurs peuvent découvrir en primeur ce qui rend Disney Dreamlight Valley aussi magique et nous avons hâte de recevoir leurs commentaires dans le cadre de l’accès anticipé lorsqu’ils s’y seront officiellement établis », explique Manea Castet, Game Manager du jeu Disney Dreamlight Valley et Lead Studio Producer à Gameloft Montréal. « Nous invitons tout le monde à plonger dans cette aventure Disney et Pixar incomparable qui leur permettra de rencontrer et d’aider de nombreux personnages familiers, de percer les mystères de l’Oubli, ou de se promener et de personnaliser leur avatar et leur maison. »

Plongés au coeur du monde magique de Dreamlight Valley, les joueurs arriveront dans un village détruit par ‘l’Oubli’, un mystérieux événement qui a tout recouvert d’Épines nocturnes et volé leurs souvenirs aux habitants. Les joueurs se lanceront dans une quête pour découvrir les secrets de Dreamlight Valley qui les conduira dans différents royaumes inspirés par plusieurs franchises Disney et Pixar emblématiques.

Le lancement de l’accès anticipé s’accompagne aussi du coup d’envoi de la toute première saison de missions du jeu, la Voie des étoiles, qui inclura ce qui suit :

Vivez le Pixar Fest en remportant des vêtements, des meubles et des motifs exclusifs sur le thème de Pixar inspirés des films Cars : Quatre Roues, Les Indestructibles, Coco et Là-haut de Disney et Pixar.

Obtenez le tout nouvel animal de compagnie de la vallée, l’Écureuil Indestructible !

Passez votre Voie des étoiles en premium pour débloquer des avantages et des bonus spéciaux.

Les éditions Standard, Deluxe et Ultime du Pack Fondateur de Disney Dreamlight Valley sont à présent disponibles à la vente, à partir de 29,99 €. Chaque pack inclut des items cosmétiques exclusifs à durée limitée et de la monnaie à utiliser dans le jeu.