Book Quest est développé par Nerd Games et édité par eastasiasoft. Nerd Games n’a fait qu’un jeu précédemment dont peu de personnes ont pu avoir des échos quelconques. En revanche, pour l’éditeur eastasiasoft qui les accompagne depuis le début et qui suit une majorité de petits développeurs dont les jeux n’ont pas fait vibrer la communauté du jeu vidéo, nous retrouvons de belles pépites telles que Cave Bad ou Blitz Breaker.

Histoire

Un jour, alors que vous dormiez tranquillement, un magicien vient dans votre maison et vous vole un livre. Votre grand-père revient alors d’entre les défunts et vous explique sa propre histoire ainsi que l’importance du bouquin qui vient d’être volé. Rapidement, vous vous mettez à la poursuite du voleur sous la lune brillante. Il n’y a pas grand-chose à dire sur l’histoire, ça ressemble à une grosse quête en apparence, mais c’est plein de quêtes secondaires avec dans chacune les dialogues les plus basiques du monde.

Gameplay

Vous êtes un homme avec une chemise blanche sans nom (en gros, un mec lambda) qui cherche un voleur qui a volé le livre de son grand-père. Armé d’une épée et de votre chemise blanche, vous allez pouvoir taper et faire des esquives pour affronter des chevaliers en armure et même un dragon pour des raisons inconnues. Les combats seront tellement simples qu’il suffira d’attendre sur place et laisser l’ennemi s’approcher afin de le tabasser jusqu’à ce que mort s’ensuive. Les seuls moments où le jeu demandera un poil plus de réflexion sont les boss. Malheureusement, les patterns des boss sont similaires, voire identiques les uns aux autres. Pour éviter ses attaques, sachez qu’il se rend vulnérable, car après avoir fait une attaque de zone, il se relève et réalise une nouvelle attaque de zone, et cela en boucle. Tout le jeu est monotone et d’une simplicité des plus abrutissante, même les PNJ racontent leurs vies absolument vident en demandant des quêtes (obligatoires), telles que récupérer 20 baies ou des crabes. Il sera possible d’obtenir des armes et équipements meilleurs qui augmentent l’attaque et la défense, mais il suffit d’obtenir la meilleure du jeu pour one shot le monde entier (c’est assez facile à obtenir) sauf les boss qui ne feront pas long feu.

Tel un Harry potbeurre, il est possible d’utiliser des sorts obtenus par les boss. Ils s’utilisent tous de la même façon avec un élément différent. C’est une attaque à distance qui sert rarement vu la complexité des combats et le corps à corps qui est plus efficace.

Ce jeu désespéré essayera de présenter plusieurs phases de jeux similaires à des bootleg puisqu’elles sont très courtes et cela ira du plateformer à la Link’s Awakening, au Doodle Jump et au chariot à la Donkey Kong, tout ça, mais sans le fun.

Musique & graphismes

Les musiques sont sympathiques, elles remplissent leurs rôles, sauf pendant les 15-20 premières minutes du jeu qui n’ont aucune ambiance sonore. Aussi, le sound design est en vacances puisqu’à part les coups d’épée et quelques bruits ici et là, c’est silencieux. Parlons des graphismes, c’est un jeu indépendant à petit budget, mais c’est laid, on dirait un jeu mobile en flash. Le pixel art est moche, c’est tellement basique alors que des jeux à 4€, tel que Millie & Greg, font des biens meilleurs graphismes que Book Quest qui demande 7€. Pareil pour les animations, c’est à peine s’il bouge les bras, rien à dire.

Durée de vie

Votre douleur ne sera pas trop longue puisqu’heureusement… le jeu dure seulement 1h, voire 2h pour ceux qui traînent. Il n’y a pas de vrai 100% et c’est un jeu pour les « platineurs », vu qu’il est facile d’obtenir ses trophées sur la console de Sony ou sur Steam.

Conclusion 1.4 /10 Book Quest est un très mauvais Link’s Awakening : il est moche, il essaye de faire plusieurs genres qui sont sous-exploités et le gameplay est d’un ennui légendaire. La seule chose qui n’est pas complètement foirée, c’est la bande-son qui est agréable à écouter et la courte durée de vie vous permettra de ne pas écouter ces musiques en boucle. C’est un mauvais clone qui essaye d’implémenter des idées non abouties, ce qui est dommage puisqu’il suffirait de quelques changements pour permettre au jeu d’être correct. LES PLUS Les musiques sont correctes

