Voici le top des ventes de la semaine (du 29 aout au 4 septembre 2022) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement, Chiffres Famitsu).

Petite semaine de ventes, avec le Top 1, JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R, qui ne dépasse pas les 20k malgré son statu de nouveauté (même si c’est un portage). Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness sort aussi un peu dans la discrétion sur Nintendo Switch, encore plus sur Ps4. Mais la douloureuse de la semaine c’est The Last of Us Part I sur Ps5 qui fait presque 11K, pas mal pour l’une des seules exclusivité de la console cette année. Les scraplers n’achètent toujours pas de jeux…

01./00. [NSW] JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R <FTG> (Bandai Namco Entertainment) {2022.09.01} (¥6.980) – 19.807 / NEW

02./01. [PS4] Earth Defense Force 6 <ACT> (D3Publisher) {2022.08.25} (¥8.164) – 15.036 / 83.377 (-78%)

03./07. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 12.568 / 4.815.149 (+8%)

04./00. [NSW] Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness <RPG> (Spike Chunsoft) {2022.09.01} (¥7.200) – 12.542 / NEW

05./00. [PS5] The Last of Us Part I <ADV> (Sony Interactive Entertainment) {2022.09.02} (¥7.900) – 10.954 / NEW

06./08. [NSW] Nintendo Switch Sports <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) – 9.004 / 715.641 (-15%)

07./11. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 8.565 / 2.776.718 (+2%)

08./02. [NSW] SD Gundam: Battle Alliance <SLG> (Bandai Namco Entertainment) {2022.08.25} (¥7.980) – 7.758 / 46.392 (-80%)

09./00. [PS4] Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness <RPG> (Spike Chunsoft) {2022.09.01} (¥7.200) – 7.720 / NEW

10./13. [NSW] Kirby and the Forgotten Land <ACT> (Nintendo) {2022.03.25} (¥5.980) – 7.246 / 876.792 (+7%)

La Nintendo Switch surf toujours sur la sortie du modèle OLED de Splatoon 3 et s’offre une semaine à presque 100k. La Ps5 … bah c’est bien 20k, c’est du niveau d’une fin de vie…

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 98.168 | 113.530 | 60.942 | 2.976.586 | 3.711.172 | 25.896.087 | | PS5 # | 20.292 | 25.109 | 17.075 | 688.302 | 757.506 | 1.911.637 | | XBS # | 5.438 | 16.726 | 2.605 | 195.054 | 54.477 | 323.712 | | 3DS # | 56 | 130 | 746 | 9.310 | 21.295 | 24.596.758 | | PS4 # | 10 | 15 | 1.431 | 628 | 92.255 | 9.395.572 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 123.964 | 155.510 | 82.799 | 3.869.880 | 4.636.705 | 63.312.372 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 18.431 | 21.628 | 15.580 | 618.338 | 640.799 | 1.647.464 | | PS5DE | 1.861 | 3.481 | 1.495 | 69.964 | 116.707 | 264.173 | | XBS X | 4.175 | 10.044 | 1.259 | 85.459 | 33.324 | 158.750 | | XBS S | 1.263 | 6.682 | 1.346 | 109.595 | 21.153 | 164.962 | |NSWOLED| 66.442 | 87.321 | | 1.605.456 | | 2.377.584 | | NSW L | 8.869 | 8.651 | 11.088 | 468.818 | 969.947 | 4.879.602 | | NSW | 22.857 | 17.558 | 49.854 | 902.312 | 2.741.225 | 18.638.901 | | PS4 | 10 | 15 | 1.431 | 628 | 92.031 | 7.819.849 | |n-2DSLL| 56 | 130 | 746 | 9.310 | 21.295 | 1.201.813 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+