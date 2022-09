Une explosion de couleurs, évidement.

Tranquillement, Nintendo annonce ce matin que Splatoon 3 a fait 3,45 millions de ventes, uniquement au Japon (physique & dématérialisé) en seulement 3 jours, soit le meilleur lancement de l’histoire de la Nintendo Switch sur ce territoire. A titre de comparaison, les derniers chiffres physique de Splatoon 2 au Japon : 4 117 264 exemplaires au total.

We posted the News Release “Domestic sales of Splatoon 3 for Nintendo Switch surpass 3.45 million in first three days”. https://t.co/D4rqk8tftd

Vous trouverez ci-dessous le top 30 des meilleures premières semaines de tous les temps (physiques uniquement, tableau par @ChartsJapan). Comme les ventes numériques ne sont pertinentes que depuis quelques années, Splatoon 3 ne peut être battu que par Animal Crossing: New Horizons pour le meilleur lancement de tous les temps.

Nintendo Co., Ltd. (SIÈGE SOCIAL : Kyoto, Minami-ku, Japon ; directeur représentatif et président : Shuntaro Furukawa) a annoncé que les ventes domestiques du jeu Splatoon 3 pour la console Nintendo Switch ont dépassé les 3,45 millions d’unités* au cours des trois premiers jours depuis son lancement le 9 septembre 2022. Il s’agit du plus haut niveau de ventes domestiques pour un logiciel Nintendo Switch au cours des trois premiers jours.

* Selon Nintendo. Cela inclut les versions emballées et téléchargeables.

Dans la série de jeux d’action et de tir Splatoon, les joueurs incarnent des Inklings, des personnages calamars qui peuvent également prendre une forme humanoïde. Nintendo a lancé le jeu Splatoon sur la console Wii U en mai 2015, et le jeu Splatoon 2 sur Nintendo Switch en juillet 2017.

Splatoon 3 est le dernier jeu de la série Splatoon, dans lequel les joueurs s’affrontent en deux équipes de quatre joueurs, revendiquant un territoire en le recouvrant d’encre dans des batailles de Turf War. S’appuyant sur les bases de la série, Splatoon 3 ajoute de nouvelles armes, des armes spéciales et de l’action au jeu. Dans Splatsville, une ville chaotique remplie d’éléments divers, les joueurs peuvent profiter d’une grande variété de combats : non seulement les combats de Turf War, mais aussi le mode Histoire dans lequel les joueurs peuvent combattre et découvrir par eux-mêmes un lieu mystérieux appelé Alterna ; et Salmon Run, où jusqu’à quatre joueurs peuvent travailler ensemble et affronter de puissants boss. En outre, Nintendo ajoutera des armes et des niveaux supplémentaires par le biais de mises à jour pendant deux ans après le lancement, et organisera des événements tels que les Splatfests, où les joueurs se divisent en trois équipes pour s’emparer du terrain et de la victoire finale. Les joueurs peuvent se connecter avec d’autres personnes à travers le monde en ligne*, ainsi que jouer ensemble localement, chacun avec sa propre console Nintendo Switch.

* L’adhésion à Nintendo Switch Online (vendue séparément) est requise pour les fonctionnalités en ligne.

Nintendo poursuivra ses efforts pour proposer des divertissements de type Nintendo, notamment Splatoon 3, et communiquer sur les caractéristiques et les valeurs de la Nintendo Switch, à laquelle les clients peuvent jouer à tout moment, partout et avec n’importe qui.