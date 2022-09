Après le manga puis la série animée et enfin les films voici que débarque ce 2 septembre l’adaptation en jeu vidéo de Made in Abyss avec le délicieux titre rallonge : Made in Abyss – Binary Star Falling into Darkness.

Le jeu se présente comme un action RPG découpé en deux parties. La première partie dans laquelle nous incarnerons Riko, le personnage principal du manga, nous fera vivre l’histoire du manga. La seconde partie disposera d’une histoire originale dans lequel nous devrons faire nos preuves pour devenir Sifflet Blanc.

Un scénario qui se finit en 3h

Il y a 1900 ans virgule sur une île de la mer BO Ruska,un gouffre immense fut découvert. Mesurant environ 1 km de diamètre et d’une profondeur aujourd’hui encore inconnue, il est rempli d’animaux aussi uniques que dangereux et renferment une multitude de reliques dont la valeur est inestimable.

Le gouffre, surnommé Abyss, à attirer tellement d’aventuriers rêvant de richesse qu’une immense ville a été créée autour de celui-ci : Orse.

Les aventuriers qui sont alors descendus dans le gouffre sont appelés des caverniers. Ils ont été définis des grades pour leur profession, symbolisés par des couleurs de sifflet : les sifflets rouges étant les novices autorisés à descendre à une centaine de mètres et les sifflets blancs étant les héros parmi les aventuriers. Les sifflets blancs sont vénérés et ce sont eux qui sont descendus le plus loin dans l’Abyss et qui ont découvert les plus belles reliques.

Nous incarnons Riko, une jeune orpheline qui rêve avec ses amis de devenir sifflet blanc. La maman de Riko était l’une des meilleures Sifflets Blancs de sa catégorie, mais elle a disparu, il y a longtemps. Riko n’est pour l’instant qu’un Sifflet Rouge, mais avec l’aide de Reg, le robot qui lui a sauvé la vie d’un énorme monstre, elle va partir au plus profond des abysses.

Voici en quelques mots et grossièrement le résumé de la première partie du jeu. Après beaucoup de blabla en anglais en style Visual novel, notre héroïne et son ami robot vont partir au fin fond des abysses alors que normalement ils n’en ont pas le niveau. Et voilà c’est à peu près tout.

Cette partie sert uniquement de tutoriel sans même retranscrire les émotions de la série. On finit par passer les phases de blabla tellement elles sont longues puis on se retrouve à parcourir l’Abyss sans pouvoir remonter vers la ville. En bref cette partie est vraiment bâclée et inintéressante pour le joueur. Mais malheureusement elle est obligatoire pour passer à la seconde partie du jeu.

Le vrai jeu, la seconde partie : Deep in Abyss

Après une première partie obligatoire très frustrante, le vrai jeu se dévoile devant nos yeux. Nous pouvons créer notre avatar et partir à l’aventure dans le but de devenir Sifflet Blanc.

Le jeu prend alors une toute une autre dimension avec plusieurs voyages dans l’Abyss pour répondre à diverses quêtes afin de gagner notre vie, d’améliorer notre équipement et de débloquer de nouvelles compétences. Ce qui aurait dû être le cas de la première partie du jeu.

Voyons ensemble comment se déroule un voyage dans le gouffre. L’Abyss est une sorte de grotte à ciel ouvert dont personne n’a atteint le fond. Votre but en tant que cavernier est de descendre le plus profond possible afin de dénicher les reliques les plus rares. Mais plus vous descendrez, plus le danger sera grand : monstres, mal de l’air…

En effet, il faut savoir que l’air contenu dans l’Abyss n’est pas pur : dès les premiers mètres, le mal se fait ressentir, quel que soit votre grade. Votre personnage va être pris de nausée et les symptômes iront en empirant plus vous descendez dans les profondeurs.

Ce mal de l’air se manifeste par des tentacules qui apparaissent sur les bords de l’écran. La seule chose à faire, est d’attendre sans bouger pour que le mal passe. Si jamais vous décidez de continuer quand même à avancer : dans les premiers niveaux, votre personnage va vomir, mais il pourrait mourir dans les niveaux inférieurs.

De plus, vous devrez veiller sur trois barres : une barre de vie standard, une barre de satiété qui si elle est vide réduira votre barre de vie et une barre de stamina pour courir et escalader. Ces trois barres sont vitales pour vous ! Arrêter de bouger, remontera votre barre de stamina assez rapidement, manger remplira votre barre de satiété et parfois votre barre de vie enfin, certaines plantes vous rendront vos PV comme le feraient des potions. Un système sympa qui fonctionne bien. La stamina vous limite en déplacement vous obligeant à réfléchir au meilleur chemin, la barre de vie vous conduira ou non à affronter les monstres et enfin votre barre de satiété vous obligera à faire des provisions avant de partir en expédition.

Bien entendu, afin de collecter des richesses plus importantes, votre but sera de descendre toujours plus profondément dans le gouffre. Et donc de partir bien équipé. Chaque escapade sera l’occasion de ramener votre butin et de l’échanger contre de l’argent afin d’acheter des équipements ou d’augmenter vos compétences.

Ainsi au fur et à mesure, votre personnage sera capable de descendre de plus en plus loin et de trouver des reliques de plus en plus intéressantes.

Ici on retrouve une boucle de gameplay assez addictive malgré la lourdeur des combats et les commandes qui auraient pu être améliorées.

Niveau direction artistique

Made in Abyss nous offre des personnages assez mignons, mais des maps sans charmes. Les environnements manquent de détails et seules les petites cinématiques offrent le côté manga et joli propre à la série d’animation. Les monstres sont sympas, mais manquent de détails en jeu.

Niveau bande-son c’est correct sans être mémorable et le doublage en anglais de la première partie est très lourd lors de la phase de jeu avec Red qui vous demande sans arrêt si ça va ou si vous êtes prête.

Niveau gameplay c’est très moyen et pourtant la deuxième partie du jeu possède plein d’atouts : craft, expéditions, quêtes, améliorations d’équipement et de compétence… Même si on prend plaisir à explorer les environnements en espérant trouver de bonnes reliques, le gameplay général est un peu faiblard pour un jeu vendu 60 euros. Votre personnage peu uniquement sauter, cibler pour donner un coup et courir…

Conclusion 5 /10 Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness est une adaptation fainéante du manga ou de l’animé. Tout se passe trop vite avec des phases de discussion bien trop longues pour ne pas décourager les joueurs d’action/RPG suivi d’une exploration interminable. La première partie du jeu obligatoire est déséquilibrée en termes de contenus et franchement trop longue, même si elle ne dure que 3h (environ). La seconde partie est carrément addictive et offre un bon jeu d’exploration même si le gameplay et la direction artistique auraient pu être un peu plus soignés. Pour un prix de vente de 60 euros, on a vraiment l’impression d’acheter la licence plus que le jeu qui, au final, est un Moonlighter like en beaucoup moins bien. LES PLUS Une deuxième partie intéressante

