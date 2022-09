Les Français sont de plus en plus des joueurs passionnés. C’est ce que confirment les données du rapport publié par le Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL). En effet, en 2021, les français ont d’avantage joué au jeu vidéo, un croissance dû en partie au confinement, mais qui continue de croître depuis. Ainsi 73% des Français disent jouer au moins occasionnellement au jeu vidéo, 43% jouent en ligne avec des amis et 33% déclarent même que le jeu vidéo les aide à se faire de nouvelles connaissances.

Pour jouer dans les meilleures conditions, il est certain qu’il faut disposer des bonnes technologies. Pour ceux qui veulent une expérience encore plus immersive, le projecteur est le nouvel allié des joueurs, offrant une haute qualité d’image et de son et une sensation d’immersion sans précédent.

XGIMI HORIZON Pro est le compagnon de jeu idéal, grâce à sa compatibilité avec les principales consoles telles que Switch, PlayStation et Xbox, à l’accès immédiat à un vaste univers de jeux Android via Google Play et à une série de caractéristiques essentielles pour tous les gamers. Ainsi, HORIZON Pro propose une forte luminosité (2 200 lumens) parfaite pour diffuser les jeux sur des écrans immenses avec une résolution 4K HDR10. Second point fort, absolument incontournable, le temps de latence est inférieure à 35ms. De plus, les puissants haut-parleurs intégrés et conçus par Harman Kardon sont pilotés par un DSP compatible avec Dolby Audio (DD/DD+) et DTS-HD, parfait pour ne manquer aucun détail.

De nombreuses fonctionnalités sont également présentes pour améliorer les images et l’expérience de jeu en général. L’AI (Brightness Adjustment) qui détecte la lumière ambiante et ajuste la luminosité en conséquence, un système efficace de réduction du bruit de l’image INR et le Clarity Enhancement pour améliorer les détails, notamment pour les très grands écrans.

En outre, ce projecteur est extrêmement facile à configurer, grâce à une série de technologies qui simplifient toute opération, comme l’alignement intelligent de l’image (ISA), la correction automatique de la distorsion trapézoïdale, la mise au point automatique et un système intelligent qui évite les obstacles entre le projecteur et l’écran.

La connectivité est également excellente : 2XHDMI (un ARC) et 2XUSB, Bluetooth et WiFi en plus des sorties audio numériques (optiques) ou analogiques (3,5 mm), ces dernières permettant également d’utiliser des casques de jeu tels que ceux d’EKSA et de Razer.

Enfin, l’autonomie de la lampe LED assure jusqu’à 30 000 heures de jeu pour des images durables sans compromis. Le HORIZON Pro est livré avec une élégante télécommande Bluetooth pour toutes les fonctions au prix de vente conseillé de 1.899€.

À propos de XGIMI

Depuis 2013, XGIMI permet à des millions de personnes à travers le monde de créer des souvenirs mémorables grâce à des projecteurs intelligents et des téléviseurs laser. En travaillant avec des partenaires réputés comme Google, Harman Kardon et Texas Instruments, nous construisons des appareils de divertissement extraordinaires, tout-en-un, toujours plus tournés vers l’utilisateur. Grâce à l’innovation, à la facilité d’installation et au design, XGIMI développe continuellement des projecteurs domestiques et portables exceptionnels pour tous. Notre approche orientée utilisateur nous a permis de remporter 43 prix internationaux comme l’award du meilleur achat de projecteur de l’EISA, l’award CES Meilleure Innovation, Les Awards VGP ou encore iF Design, Red Dot et Good Design Award. Fiers de tous ces succès, nous continuons à innover et à nous consacrer à l’optimisation de l’expérience utilisateur, en nous efforçant de devenir un leader du marché mondial de la vidéoprojection.