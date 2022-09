Annoncé début juillet, le troisième Opus de Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway se dévoile dans une toute nouvelle bande-annonce mettant en avant un peu plus de gameplay… Nous avions plutôt apprécié les deux précédents volets de la série, dont vous pouvez retrouver l’avis de Cooky pour le premier et Martien pour le second en cliquant sur leur pseudos !

Cet épisode trois sera-t-il à même de surpasser le champion en titre Mario Kart ? Fera-t-il mieux que Disney Speedstorm qui devrait bientôt faire son entrée dans le circuit… Nous en reparlerons certainement le mois prochain ! En attendant, nous vous laissons découvrir la bande-annonce:

Reconstruit et réimaginé de toutes pièces, Nickelodeon Kart Racers revient – plus grand et meilleur que jamais ! Avec un casting de plus de 40 personnages emblématiques entièrement doublés, driftez, glissez et boostez jusqu’à la ligne d’arrivée sur des circuits inspirés des légendaires émissions de Nickelodeon comme Bob l’éponge, les Tortues Ninja, Avatar : Le Dernier Maître de l’Air et bien d’autres !

Caractéristiques principales :

Un casting de plus de 40 personnages entièrement doublés.

Transformez votre kart ou votre nouvelle moto en embarcations pour naviguer sur de nouveaux terrains.

De nouveaux niveaux de personnalisation : Associez Raphael au Reptar mobile, changez les peintures et les pièces détachées, ou plongez dans des millions d’autres combinaisons possibles !

90 membres d’équipage à choisir pour s’adapter à votre style de jeu avec des capacités spéciales uniques.

Des parcours alternatifs intenses remplis de slime sur 36 circuits différents, anciens et nouveaux.

Affrontez directement les autres pilotes dans un mode arène plein de rebondissements.

Un mode multijoueur intense en écran partagé, en local et en ligne !

Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway sera disponible en version physique le 7 octobre 2022 sur Nintendo Switch.