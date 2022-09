Lors du récent Nintendo Direct, Bandai Namco en profite pour faire revenir un des monuments du RPG sur Gamecube. Sortie initialement en 2003-2004 selon les pays, Tales of Symphonia Remastered s’apprête à sortir sur Nintendo Switch, PS4 et Xbox One. Incarnez le jeune Lloyd Irving et accompagnez l’élue Colette Brunel dans sa quette de régénération du Monde. Le site officiel japonais du jeu nous donne quelques détails sur les détails techniques et améliorations proposés par ce Remaster, détails que nous vous laissons ci-dessous. Tales of Symphonia Remastered est annoncé pour cet hiver au Japon et pour un vague début 2023 en occident.

Voici les détails livrés par le site officiel de Tales of Symphonie Remastered:

– Résolution à 1920x1080p sur toute les plate-formes (1280x720p en mode portable)

– Framerate à 30 fps sur toute les plate-formes

– Jouable jusqu’à 4 joueurs uniquement en combat (donc en local)

– Partage de joy-con sur Switch possible

– Option de skip des scènes et évènements du jeu

– Changement de système de sauvegarde

– Amélioration du gameplay sur l’eau

Le trailer d’annonce Nintendo Switch ci-dessous