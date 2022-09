Londres, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 14 septembre 2022 – Marvelous Europe Limited et Just for Games sont ravis d’annoncer l’arrivée en France du JRPG Loop8: Summer of Gods, qui sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch au printemps 2023.

La bande-annonce d’aujourd’hui présente pour la première fois les voix anglaises du jeu, qui seront proposées en plus des voix japonaises originales, donnant aux joueurs un aperçu des personnages captivants de la ville pittoresque d’Ashihara en 1983.

L’équipe à l’origine de Loop8 : Summer of Gods comprend le producteur senior Yoichi Miyaji (série Lunar, série Grandia), le concepteur de jeux Yuri Shibamura (Gunparade March, Touken Ranbu), les concepteurs de personnages Shingo Adachi (Sword Art Online) et En Morikura (Kizuna Ai), l’artiste conceptuel Kitsuneiro (Amatsu Kitsune), le concepteur de mascotte Ryudai Murayama (Sakuna: Of Rice and Ruin), et le compositeur Noriyuki Iwadare (série Ace Attorney).

À propos de Loop8: Summer of Gods :

Dans ce RPG de passage à l’âge adulte, incarnez Nini, un adolescent fraîchement débarqué sur Terre et à peine arrivé dans la pittoresque ville japonaise d’Ashihara en août 1983. Explorez la ville, liez-vous d’amitié avec ses habitants et affrontez les Kegai dans des combats au tour par tour dont les issues dépendent des relations que vous avez su tisser et des décisions que vous avez prises.

Utilisez les connexions spéciales de Nini avec les dieux pour réinitialiser ce monde, et chaque boucle permettra à Nini et à ses alliés de revivre le 8e mois encore et encore jusqu’à ce qu’ils puissent arranger les choses ou que les Kegai ne réussissent à les vaincre.

Il ne reste plus qu’un mois avant la fin du monde, comment passerez-vous chaque jour ?

Caractéristiques principales :