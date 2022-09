Le patch d’aujourd’hui de Disney Dreamlight Valley se compose de deux aspects principaux. En plus de plusieurs ajustements d’équilibre, l’équipe a implémenté un tas de corrections de bugs. Ces derniers incluent même une taille de texte plus grande sur Nintendo Switch.

Équilibre :

– Ajustement des taux de réapparition et des tables de butin pour les objets enterrés étincelants :

– Augmentation de la plage de temps de réapparition.

– Réduction du nombre minimum et maximum d’objets enfouis étincelants à frayer à un moment donné par biome.

– Ajout d’éclats de rêve au tableau de butin des récompenses.

– Chaque objet enterré étincelant a une chance de faire apparaître 1 ou 2 éclats de nuit ou 1 ou 2 éclats de rêve.

Ajustement des tables de butin pour nourrir les créatures :

– Suppression des Fleurs des tables de butin.

– Ajout d’éclats de rêve aux tables de butin lorsque vous nourrissez les créatures avec quelque chose qu’elles « aiment ». Auparavant, il n’était possible d’obtenir des tessons de rêve qu’en donnant aux créatures quelque chose qu’elles « aiment ».

Ajustement des tables de butin pour le nettoyage des épines de la nuit :

– Réduction des chances d’obtenir du charbon.

– Augmentation des chances d’obtenir des tessons de rêve.

Corrections de bugs :

Général :

– Correction de l’erreur n°7, qui provoquait chez certains joueurs un blocage du jeu sur l’écran de chargement s’ils quittaient le jeu alors que le buff « Bien nourri » était actif.

– Correction du problème de désynchronisation de compte qui se produisait lors de la sélection de Retour à l’écran de titre sur Epic Games Store.

– Correction d’un problème entraînant la désynchronisation de certains utilisateurs de leur profil en raison de la latence de connexion.

– Amélioration de la reconnexion en ligne pendant le jeu.

– Amélioration de la précision de la réclamation des récompenses du Founder’s Pack, en accordant les récompenses manquantes. Nous continuerons à surveiller ce problème et à envisager d’autres corrections de bogues si nécessaire. Si vous avez rencontré ce problème : Fermez complètement le jeu et redémarrez-le en vous connectant à Internet, puis vérifiez dans votre boîte de réception si vous avez reçu un nouveau message contenant vos objets manquants.

Interface et expérience utilisateur :

– Augmentation de la taille de la police du texte sur la Switch.

– Augmentation de la vitesse de chargement des menus.

Stabilité :

– Réduction de la fréquence des plantages sur Switch. Des optimisations supplémentaires seront apportées dans les futures mises à jour.

Quête :

– Correction d’un problème où les objets de quête n’apparaissaient pas dans la boutique de Scrooge McDuck. Si vous rencontrez ce problème : L’objet n’apparaîtra pas dans le magasin de Scrooge McDuck, mais il apparaîtra dans un endroit aléatoire et déverrouillé à l’extérieur du village en guise de sauvegarde. Si vous avez du mal à trouver l’objet, n’hésitez pas à contacter le service clientèle.

– Correction d’un problème avec la quête « Le petit robot timide » de WALL-E impliquant un extincteur qui ne fonctionnait pas correctement. Si vous avez rencontré ce problème : Vous pouvez trouver un extincteur qui vous attend dans le magasin de Scrooge McDuck.

– Correction d’un problème avec un objet de la quête « Une maison digne d’un canard » de Donald Duck qui apparaissait dans une partie inaccessible de sa maison.

– Correction d’un problème avec la quête de Scrooge McDuck « La grande réouverture de Scrooge McDuck » dans laquelle l’artisanat des pots de fleurs ne fonctionnait pas correctement. Si vous rencontriez ce problème : Vous pouvez trouver des pots de fleurs supplémentaires juste à l’extérieur du magasin de Scrooge McDuck. Supprimez-les en utilisant le mode de modification des meubles pour les utiliser.

– Correction d’un problème où les objets de quête étaient bloqués au fond de la grotte mystique sur la plage.

– Correction d’un problème où la quête « Expédition de pêche » de Goofy ne fonctionnait pas correctement si l’inventaire du joueur était plein.

– Correction d’un problème dans lequel un tesson de mémoire apparaissait dans une partie inaccessible de la bibliothèque Dreamlight de Merlin.

– Correction d’un problème avec la quête d’Elsa « What Home Feels Like », dans lequel il était possible d’attraper un Hareng scintillant trop tôt dans la quête. Si vous avez rencontré ce problème : Vous pouvez maintenant attraper un autre Hareng scintillant. L’autre sera retiré à la fin de la quête.

Personnalisation (Maison, Vallée, Avatar) :

– Correction d’un problème dans lequel les coffres placés dans la maison du joueur pouvaient disparaître lors de l’ajout de nouvelles pièces. Si vous avez rencontré ce problème : Ajoutez un nouveau coffre artisanal à votre maison. Vos objets qui ont disparu réapparaîtront ici.

– Correction d’un problème dans lequel les joueurs qui importaient des vêtements à partir de l’outil de conception d’avatar ne pouvaient pas changer de vêtements ou les vêtements apparaissaient invisibles.

– Correction d’un problème dans lequel certaines récompenses de la voie des étoiles pouvaient être acquises dans des zones du jeu où elles n’étaient pas prévues.

– Correction d’un problème avec la Robe d’Ariel (récompense d’amitié), dans lequel elle était affichée comme invisible.

– Correction d’un problème à cause duquel le joueur ne pouvait pas cuisiner sur le four et la hotte offerts par Rémy (récompense de l’amitié).

Divers :

– Ajustement du motif de Miguel.