L’année dernière, le studio indépendant Rabbit & Bear Studios fondé par les pères de la série Suikoden annonçait Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes. Un JRPG qui se présentait comme une suite spirituelle à la série Suikoden dont l’éditeur Konami possède les droits (les remakes du 1 et du 2 ont été annoncé aujourd’hui, toujours sur Nintendo Switch). Le projet a été proposé sur Kickstarter et a rapidement atteint ses objectifs.

Annoncé lors du dernier Nintendo Direct Mini : Partner Showcase de juin dernier, Persona 5 Royal sera le premier jeu canon Persona à sortir sur une plateforme Nintendo. Cette version du jeu est basée sur la réédition étendue de l’original (qui comprenait déjà une bonne quantité de contenu supplémentaire), mais elle est également accompagnée de plus de 40 contenu supplémentaire (DLC, tous disponibles immédiatement) lors de sa sortie le 21 octobre.

Lors du Nintendo Direct diffusé cette semaine, Capcom a révélé que les versions cloud de quatre titres renommés de la saga Resident Evil s’inviteront bientôt sur Nintendo Switch, à commencer par Resident Evil Village. Le huitième épisode canonique, de multiple fois primé, de la série culte du Survival/Horror sera lancé sur Nintendo Switch le 28 octobre 2022, puis rejoint par la très attendue extension Winters le 2 décembre 2022, c’est cette extension qui est à l’honneur dans la vidéo du jour (voir plus bas).

Des versions cloud des célèbres Resident Evil 2, Resident Evil 3 et Resident Evil 7 biohazard sont également en cours de développement sur Nintendo Switch et leur sortie est prévue plus tard dans l’année. Ces titres ont tous été rendus possibles grâce au RE Engine, moteur propriétaire de Capcom, également utilisé sur Resident Evil Village. Une démo de Resident Evil Village Cloud est disponible en streaming dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop. Cette démo permet aux joueurs de tester leurs connexions internet sur le jeu pour une durée limitée. Après avoir essayé la démo, les joueurs pourront précommander ou acheter le jeu complet via la même application.

À propos de Resident Evil Village

Reprenant quelques années après les événements de Resident Evil 7 biohazard, Resident Evil Village continue la saga de la famille Winters plongée dans un nouveau cauchemar dans lequel Ethan Winters se voit chassé par les mystérieux habitants d’un village isolé. Resident Evil Village poursuit les aventures d’Ethan en vue à la première personne et propose toutes les composantes du Survival/Horror mêlée à l’action palpitante caractéristiques de la série. L’extension Winters introduira le mode » vue troisième personne », des personnages supplémentaires pour le mode « Mercenaires » et « Les Ombres de Rose », une nouvelle histoire se déroulant 16 ans après le jeu principal et retraçant le parcours de Rosemary, la fille d’Ethan.

