Vous vous souvenez que Detective Pikachu 2 avait été annoncé pour la première fois sur Nintendo Switch en 2018 ? Quatre années entières se sont écoulées sans presque aucune nouvelle. En 2018, Nintendo a confirmé Detective Pikachu 2 lors d’une présentation Pokémon Direct. Alors que le film mettant en vedette Ryan Reynolds et Justice Smith est sorti la même année, le développeur a expliqué que le jeu Nintendo Switch suivra une intrigue différente.

La mise à jour de la page LinkedIn du programmeur senior Jonathan Murphy (Creatures Inc.) nous apprend que le monsieur a travaillé sur le jeu dont la sortie est décrite comme « imminente ». Si la page a été modifiée depuis, on se demande si on a de quoi espérer une sortie très proche pour cet opus.