Personne n’est étonné, tout contenu vidéoludique a ses moments où on pense tout connaître, et où nous nous rendons compte qu’il y a encore du neuf à apprendre sur le vieux. Aujourd’hui, c’est une petite info sur un niveau disparu de Super Mario 64 que nous avons.

En effet, l’équipe de Forest of Illusion (groupe qui veut préserver l’histoire de Nintendo) a trouvé, dans un ancien rapport d’entreprise de Nintendo de 1996, des images qui montraient plusieurs captures d’écrans du jeu Super Mario 64. Dans ces captures, se trouvaient des images d’un niveau qui ne vous parlera sûrement pas, un niveau sous-marin avec des yeux.

Ce n’est qu’un petit instant que nous pouvons voir ici , mais l’équipe de Forest of Illusion a assemblé ces captures pour en faire un gif:

Now for the insane part…One of the pages shows various screenshots from the currently missing "extended" 1995 Nintendo 64 B-roll. Why is this a big deal? It shows a never-before-seen look at Super Mario 64's mysterious ghost stage! Below is a gif to view each frame in action. pic.twitter.com/KsifRUaSg2

— Forest of Illusion (@forestillusion) September 21, 2022