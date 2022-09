Sorti le 27 septembre sur Nintendo Switch, Hokko Life est le Animal Crossing like lancé initialement sur PC en juin 2021. Développé par le studio Wonderscope, le jeu a rencontré un succès sur PC et dispose, aujourd’hui, d’une belle petite communauté.

Il arrive enfin sur Nintendo Switch ; c’est l’occasion de découvrir ensemble ce petit jeu qui s’inspire grandement d’Animal Crossing.

Une aventure très inspirée

Vous commencez par créer votre avatar : choix de la coupe de cheveux, couleur de peau, des yeux et des cheveux. Un détail, mais pouvoir personnaliser le petit personnage que l’on va incarner pendant un bon nombre d’heures est toujours agréable.

Une petite cinématique nous montre ensuite notre personnage dans un train. Il finira par s’endormir, et, bien entendu, nous allons nous retrouver au terminus : dans la petite ville d’Hokko par un temps « dégueulasse ». Il pleut à verse et nous n’avons alors d’autre choix que de chercher un abri pour nous protéger. Nous sommes alors accueillis par Oma, un éléphant rose qui n’est autre que le gérant de l’auberge et par son amie, Moss, une girafe propriétaire du magasin du village.

Le début d’aventure rappelle Animal Crossing New Leaf, mais en compagnie de 2 personnages anthropomorphes plus accueillants. En effet, ils nous proposent un logement gratuit et n’essaient pas, sans arrêt, de prendre notre argent.

Bien entendu nous allons décider de rester dans le village. À partir de là, tous les habitants vont compter sur nous pour toutes les tâches possibles et imaginables, dont la principale : agrandir le village.

Un début d’histoire très similaire à Animal Crossing, mais qu’en est-il de la suite ?

Bienvenue au festival du bug !

Plein de bonnes intentions et rempli de bonnes inspirations, Hokko Life est un jeu plein de potentiel. Mais, parce qu’il y a un mais, il est truffé de bugs : des petits bugs rigolos jusqu’au gros bug qui nous oblige à recommencer complètement la partie. Et là, c’est tout de suite moins drôle !

Nous avons rencontré de nombreux bugs en testant le jeu. Des bugs de collision inoffensifs qui nous ont donné accès à une zone en avance. Et d’autres, un peu plus problématique : des objets de quête perdus faute de place dans une maison ou dans notre inventaire… Et, enfin, le bug ultime : une quête principale qui doit débloquer toute l’aventure qu’on ne peut rendre. En effet, le personnage qui nous l’a donnée a disparu… Cependant, nous pouvons continuer à jouer… Nous nous retrouvons alors dans une boucle infinie qui n’évoluera jamais…

Bref, nous avons été compréhensifs et nous avons relancé une partie : 5h de jeu dans le vent. Nous souhaitions vraiment vous donner une idée du jeu et nous avons donc persévéré en recommençant une partie. La sauvegarde automatique ne nous a pas permis de faire marche arrière sur notre partie précédente.

L’équipe derrière le jeu est à l’écoute de sa communauté et nous pensons sincèrement que le jeu va être patché rapidement. Donc pour éviter toute frustration nous vous conseillons de patienter un peu avant de le lancer. Pour information, notre test a été effectué sur la version 1.0.2 du jeu.

Une liberté toute relative

Ce à quoi les joueurs s’attendent lorsqu’on leur propose un Animal Crossing like, c’est avant tout la liberté : celle de pouvoir avancer à leur rythme. Or, Hokko Life nous offre une aventure très scriptée, du moins au début : c’est-à-dire le temps de débloquer toutes les mécaniques du jeu. Autant vous dire que la partie scriptée est sacrément longue. Elle offre tout de même un peu de liberté aux joueurs concernant la déco de leur maison, la construction de logements pour les futurs résidents et le choix des actions à faire pour gagner de l’argent…

En soi, que les actions obligatoires dans le jeu soient scriptées ne pose pas vraiment de problème sauf si la première de ces quêtes vous empêche de vendre ou d’acheter quoi que ce soit. Comme c’est le cas dans Hokko Life, vous êtes donc bloqué avec un espace d’inventaire miniature et c’est super frustrant ! Vous êtes obligé d’avancer dans les quêtes obligatoires…

Hokko Life un jeu tout doux malgré tout !

L’aventure proposée par Hokko Life est plaisante. Comme nous le disions au début de ce test, le jeu regorge de bonnes idées :

Décoration intérieure et extérieure ;

Possibilité de décorer la maison de ses habitants ;

Récolte de ressources : mine, arbres, jardin…

Boutique de vêtements et de meubles ;

Le craft et les activités de collection : pêche, et chasse aux insectes.

Le jeu propose une grande diversité d’actions qui permettent aux joueurs de s’occuper. On trouve toujours quelque chose à faire.

Il faut également noter que le jeu ne se déroule pas en temps réel. En effet, nous pouvons accélérer le temps ou changer de journée en allant simplement dormir. Le temps passe également beaucoup plus vite : pour vous donner une idée, 1h dans le jeu équivaut à 3 min dans la réalité.

C’est une bonne nouvelle pour les joueurs qui étaient frustrés par l’attente imposée dans Animal Crossing : attente de la bonne saison et de la bonne heure pour trouver les bons poissons ou insectes.

Un gameplay facile à prendre en main

Niveau gameplay le jeu est très agréable, il suffit de choisir un outil pour changer l’action de votre personnage. Seuls la pêche et le craft vous proposeront une sorte de mini jeux qui reste parfaitement accessible. Quoique le craft à la manette est un peu complexe.

Les menus sont fluides et intuitifs sauf le menu de récompenses : il nous propose de gagner des items en fonction d’actions accomplies… il est rempli d’icônes et reste assez mystérieux.

Le jeu laisse le joueur relativement libre avec quelques quêtes obligatoires durant les premières heures de jeu pour débloquer les éléments. Puis, une fois les quêtes obligatoires terminées, des quêtes « requête » proposées par les habitants prennent le relais. On ne peut pas les refuser, mais elles ont un timer et il suffit de le laisser filer si on ne veut pas les réaliser. D’autres « missions » seront également de la partie avec le concours de pêche ou les défis.

Même si le gameplay manque parfois de précision comme lors des crafts, le jeu reste parfaitement accessible.

Hokko Life une direction artistique soignée

Avec un style différent d’Animal Crossing, Hokko Life nous offre des graphismes plaisants. Les meubles et les maisons sont pleins de charme. Les différentes zones du jeu sont elles aussi sympathiques. Seuls certains des habitants à l’allure anthropomorphe sont un peu dérangeants : corps filiforme avec une grosse tête… Non que tous possèdent une apparence malaisante, mais dans certains cas, l’absence d’expression faciale et les répliques déprimantes qu’ils nous balancent ; il est normal de se sentir mal à l’aise devant le jeu.

Niveau musique, le jeu est bercé par des mélodies très agréables qui se laissent écouter même hors du jeu.

Au niveau des dialogues, ils sont assez simples. Si dans Animal Crossing on finit par être blasé d’écouter nos habitants avec leurs rêves de gros muscles ou de super star : ils sont toujours positifs. On ne s’en rend pas compte comme ça, mais c’est très important d’avoir du positif auprès de ses habitants surtout dans un jeu vidéo.

Dans Hokko Life, les habitants ne sont pas forcément enjoués, et, honnêtement, ça ne donne pas forcément envie de leur parler.

Conclusion 5.8 /10 Hokko Life est un petit jeu sympathique au contenu impressionnant et à la direction artistique soignée. Le studio Wonderscope nous propose une alternative à Animal Crossing intéressante à un prix abordable. Environ 20 euros sur l’eShop. Le jeu est différent même s'il est très inspiré et plein de bonnes idées. Malheureusement, pour l'instant, le jeu compte de nombreux bugs qui nous obligent parfois à recommencer la partie (version 1.0.2). Il serait cependant dommage de faire l'impasse sur Hokko Life qui, sans les bugs, est un jeu très complet et addictif. On vous conseille juste d'attendre les patchs correctifs. LES PLUS Plein de bonnes idées

Plein de bonnes idées Un contenu conséquent : meubles, quêtes, lieux...

Un contenu conséquent : meubles, quêtes, lieux... Un gameplay simple et plaisant

Un gameplay simple et plaisant Une ambiance zen

Une ambiance zen C'est joli

C'est joli La bande-son est top

La bande-son est top Addictif LES MOINS Beaucoup beaucoup trop de bug pour le moment

Beaucoup beaucoup trop de bug pour le moment Un début trop scripté

Un début trop scripté Des personnages malaisant avec des répliques tordus

Des personnages malaisant avec des répliques tordus Le craft difficile à la manette Détail de la note Graphisme 0

Gameplay 0

Bande-son 0

Rapport contenu / prix 0

Addictif 0

Absence de bugs 0