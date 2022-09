La genèse de Robo Squad Revenge remonte à quelques années, plus précisément en 2016 en Transylvanie (ROUMANIE). Le studio RIKODU vient tout juste d’être fondé il y a quelques mois et 5 personnes décident de participer à la LUDUM DARE game jam. Les game jams sont des compétitions où le but est de créer un jeu sur un thème donné dans un délai relativement court. Lors de celle-ci, le thème était le changement de forme et le délai était de 72 heures. RIKODU a réussi à finir son jeu (appelé à l’époque Second Hand : Frankie’s Revenge) et s’est classé dans le top 100 des catégories fun et innovation sur 2700 participants.

Après quelques années de développement et beaucoup de transformations, Second Hand est devenu Robo Squad Revenge.

Alors que donne celui-ci une fois la manette en main ?

Bienvenue dans le dépotoir

Vous incarnez Frankie, un robot qui a été mis au rebut pour obsolescence par des robots aliens et qui a décidé de prendre sa revanche sur ceux qui l’y ont placé. Du moins c’est ce qu’on sait si l’on va voir sur internet. A aucun moment le jeu ne s’embarrasse de scénario et nous plonge directement dans l’action.

Robo Squad Revenge est un twin stick shooter (un jeu de tir où vous dirigez le personnage avec le stick gauche et visez avec le stick droit simultanément) où le but est de parcourir des niveaux en oblitérant tous les autres robots qui se mettront sur votre passage.

Les contrôles du jeu sont relativement simples à prendre en main : une touche pour l’arme de corps à corps, une touche pour l’arme à distance, une touche pour accélérer (dash) et une touche pour l’attaque spéciale.

Mise au rebut oblige, Frankie est fait de bric et de broc, ce qui lui donne un look inédit et tout à fait personnalisable. En effet, l’originalité de ce jeu réside dans le fait que vous pourrez changer les pièces qui composent Frankie, Vous pourrez ainsi vous retrouver avec un canon en guise de tête, un lanceur de balle de tennis, une tronçonneuse et une tondeuse à gazon pour les jambes.

Les composants à modifier sont la tête (attaque spéciale), le corps (points de vie et énergie), le bras droit (corps à corps), le bras gauche (distance) et les jambes (vitesse de déplacement).

Vous pourrez débloquer ces composants via une espèce d’arbre de compétences, avec des points que vous récolterez en gagnant de l’expérience dans les niveaux. Chaque composant dispose de caractéristiques différentes et permet réellement de personnaliser Frankie selon son style de jeu. Tous les composants peuvent être utilisés les uns avec les autres et cela fait souvent sourire de voir le look de son personnage.

Les robots font de la résistance

Concernant le gameplay, les niveaux sont toujours articulés de la même façon : vous avez quelques objectifs pour valider la mission (détruire un équipement, alimenter une source d’énergie, etc…) mais le cœur du jeu réside dans des vagues d’ennemis ininterrompues afin de vous empêcher d’accomplir ces objectifs. Même si ceux-ci sont très variés d’un niveau à l’autre, ils sont trop redondants dans un même niveau.

Vous passerez donc votre temps à détruire les robots qui se mettront sur votre passage, tout en tentant de finir le niveau. Chaque fin de niveau vous octroie une note, de 1 à 3 étoiles. Cette note est liée à une jauge en bas de l’écran qui se remplit quand vous infligez des dégâts et qui se vide un peu à chaque coup subi. Il est donc tout à fait possible d’avoir les 3 étoiles sur la majorité d’un niveau et de descendre à 1 étoile si vous vous faites trop toucher sur la fin.

Ce système conduit le joueur à éviter les attaques au maximum tout en infligeant le plus de dégâts possibles.

Le jeu vous oblige à utiliser toutes les compétences de Frankie en ayant recours à des mécaniques de temporisation : ne comptez pas utiliser seulement les attaques spéciales ou les attaques à distance afin de garantir le remplissage de la jauge des étoiles. Les attaques ont un temps de récupération après utilisation et les attaques à distance sont limitées dans le nombre d’utilisation via la jauge d’énergie. Cette énergie peut être rechargée en effectuant des attaques de corps à corps. Vous devez donc alterner corps à corps et distance sans arrêt pour pouvoir avancer le plus sereinement possible, tout en préservant les 3 vies dont vous disposez par niveau.

Les vagues incessantes d’ennemis perturbent le joueur et rendent le jeu parfois difficile et frustrant en solo. En essayant de parcourir les niveaux le plus vite possible, il n’est pas rare de se faire submerger. Vous pouvez néanmoins appeler à l’aide ! Car oui, l’un des points forts du jeu est que vous pouvez inviter 3 amis à jouer en local ou bien en ligne. Le jeu prend alors une autre dimension, c’est toujours plus plaisant de jouer avec ses potes. Vous disposez toujours de 3 vies mais qui concernent toute l’équipe cette fois. Si l’un de vos coéquipiers meurt, vous avez la possibilité de le ressusciter mais si tous les joueurs meurent, cela retirera une des vies de l’équipe. Le jeu à plusieurs permet néanmoins de rendre les choses plus rapides et intéressantes en se répartissant les tâches. Cependant, cela nuit parfois à la lisibilité de l’action quand tout le monde tire dans tous les sens.

Frankie le ro-beau ?

Concernant la partie technique, le jeu tourne correctement la plupart du temps. On a pu constater quelques ralentissements de temps en temps, quand beaucoup d’ennemis sont présents à l’écran ou bien que de nombreuses explosions ont lieu. Ces ralentissements nuisent néanmoins fortement à l’expérience de jeu, qui n’est déjà pas toujours fluide.

Graphiquement le jeu arbore un look très cartoon assez simpliste et les environnements sont relativement variés pour ne pas lasser le joueur, même si aucun n’est très original. Les textures au sol sont en revanche très pauvres.

Le jeu est découpé en 2 campagnes avec chacune un boss à la fin. Chaque campagne comprend 7 missions qui se terminent entre 10 et 15 min généralement. La seconde campagne est constituée d’environnements complètement différents de la première mais les objectifs restent les mêmes, ajoutant encore plus de redondance… On aurait apprécié plus de variations.

Il faut donc compter environ entre 3h30 et 4h30 de jeu pour le terminer, ce qui est relativement court.

Les musiques quant à elles ne sont pas mémorables mais restent pour autant très agréables à écouter et ne lassent jamais durant le jeu.

Conclusion 4.9 /10 Pour un premier jeu, RIKODU nous livre un titre plaisant à jouer à plusieurs sur les premières missions mais qui lasse sur la durée par sa répétitivité dans le gameplay de combat avec des ennemis qui arrivent sans cesse. Les objectifs des missions tentent de varier un peu et font parfois preuve d’originalité, ce qui est toujours appréciable. Un jeu qui peut néanmoins vous occuper le temps d’une soirée avec des potes. LES PLUS Un style graphique cartoon plaisant

