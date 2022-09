Jojo’s Bizarre Adventure All Star Battle Revolution est un versus fighting sorti le 2 septembre 2022 sur PC, Xbox One et Series, PS4 et PS5 ainsi que sur Switch. Le jeu est développé par Cyberconnect2 et édité par Bandai Namco. Ce jeu de vs issu de l’univers de JJBA est un portage/remake de la version PS3 sortie en 2013. Mais que vaut-il à notre époque actuelle ? C’est ce que nous allons voir ensemble à travers ce test. À savoir que ce test a été réalisé sur Switch avec un stick arcade.

Commençons par poser le décor de cet univers, et bien ça va être compliqué. JJBA est à la base un manga de Hirohiko Araki sorti en 1986. On y suit les aventures de la famille Joestar à différentes époques devant lutter contre des vampires, des hommes nus se nourrissant de vampire, des tueurs en série, des mafieux, des animaux… Le tout au travers de combats dont le gagnant ne sera pas le combattant qui aura le meilleur pouvoir, mais celui qui saura l’utiliser au mieux. Le manga compte actuellement 8 parties et chacune possède sa propre histoire avec son ambiance, on peut passer d’une histoire fratricide dans l’Angleterre du 19ème siècle à une enquête policière pour retrouver le plus grand tueur en série d’une ville dans des temps plus actuels en passant par des histoires de famille de Mafia en pleine Italie ou à un univers carcéral. Chaque partie à son héros, toujours surnommé Jojo, avec ses protagonistes et ses antagonistes même si certains peuvent revenir d’une partie à une autre. À partir de la 3ème partie, nous voyons l’apparition des Stands, incarnation spirituelle de la volonté de se battre de nos différents personnages, chacun ayant ses forces et ses faiblesses, mais toujours régi par un système de règles au niveau de l’utilisation afin de garder une cohérence et ne pas se retrouver avec le pouvoir de l’amitié comme plus grande force. C’est ce qui fait la plus grande force du manga. La seconde grande force du manga est les nombreuses inspirations à la musique rock des années 80/90 à travers les noms des personnages et des stands, ainsi qu’à la mode. Bon, là on a posé le contexte du lore, on va pouvoir passer à ce que propose le jeu.

JJBA ASRR est un versus fighting en 2D avec des déplacements sur les côtés se jouant à 7 boutons : un coup faible, un coup moyen, un coup fort, une esquive, un bouton pour activer le style ( nous développerons ça un peu plus tard) et un bouton pour provoquer ainsi qu’un bouton pour appeler un soutien. Vous aurez la possibilité de faire des coups spéciaux en réalisant des quarts de cercle, des demi-cercles ou des dragons ( le fameux Z) que ce soit vers l’avant ou l’arrière selon le personnage utilisé. Vous avez aussi la possibilité de faire une choppe en appuyant sur 2 coups en même temps. Avancer et reculer se fait en bougeant le stick vers la gauche ou vers la droite,pour sauter il suffit juste d’incliner le stick vers le haut, la position basse du stick vous met accroupi et pour parer vers l’arrière. On est vraiment dans les bases du VS fighting à ce niveau-là, celles qui nous sont enseignées depuis Street Fighter 2. L’esquive vous sert à vous déplacer sur les côtés, sachant qu’une esquive réalisée just frame vous donne un petit temps pour contre-attaquer et commencer à mettre la max à votre adversaire.

Au niveau du HUD, on a la barre de vie, quand elle est à 0 vous perdez le round, le timer, la jauge de garde en bleu, si celle-ci est vide, le personnage perd pendant quelques secondes la possibilité de parer les coups et il est gratuit pour lui en mettre plein la tronche.

Vous aurez également en bas la barre de Super, décomposée en 3 niveaux, la ressource la plus précieuse. Dès que vous avez au moins une barre de super, vous pourrez lancer une super attaque, avec une manipulation particulière selon les persos, pour mettre beaucoup de dégâts à l’adversaire. Vous avez la possibilité de baisser d’un niveau la super d’un adversaire une fois par round, il suffit de lancer une provocation lorsque l’adversaire est au sol. Si la manipulation est réussie, vous aurez le droit à une petite « Jojo’s reference », une phrase culte prononcée par le perso que vous jouez. Le bouton de provocation ne sert qu’à ça.

La dernière chose qui peut s’afficher au-dessus de la barre de super est une information qui va dépendre du personnage que vous utilisez, cela va du nombre de balles restantes dans le flingue de Mista à la réserve d’électricité de Red Hot Chili Pepper.

Onde : Les personnages utilisant ce style gagnent de la jauge de super en restant appuyés sur le bouton de style pour respirer. Ce bouton leur sert aussi à pouvoir faire des coups spéciaux plus puissants en appuyant sur le bouton de style à la place d’un bouton de coup après la manip pour enclencher le coup spécial (exemple : faire quart de cercle + bouton de style au lieu de quart de cercle + coup). Faire ce genre de coup consomme une demi-barre de super.

Vampirisme : seul Dio Brando de la partie 1 a accès à ce style. Lorsque vous appuierez sur votre bouton, vous aurez accès à un coup qui volera une petite partie de la vie de votre adversaire. Ce coup possède aussi quelques spéciaux associés à base de quarts de cercle.

Rue de l'Ogre : seul Speedwagon a accès à ce style.Le bouton de style changera le sbire qui accompagnera Speedwagon, chacun ayant une portée, une vitesse et une force différente.

Mode : Vous serez plus puissant, mais votre jauge de super n'augmentera pas lorsque vous prendrez des coups pendant que le style est activé. Vos spéciaux et vos normaux sont améliorés.

Stand : la grande majorité du cast de ce jeu possède ce style. Appuyer sur le bouton de style vous permettra d'appeler ou faire partir votre Stand, ce qui changera des propriétés de votre perso. Vous aurez ainsi plus de portée, plus de force, de vitesse… selon le stand. Avoir son stand déployé peut aussi modifier les coups spéciaux, en ajouter ou en supprimer. Si votre stand se fait toucher par une attaque, c'est votre personnage qui perdra de la vie.

Bro et Mammoni : seuls Prosciutto et Pesci ont accès à ce style. Ce style a les mêmes propriétés que le mode Stand, mais ressemble à celui de Speedwagon au niveau visuel, dans le sens ou le perso qui assiste est à l'arrière du combattant.

À Cheval : Le bouton de style vous permet de monter ou de descendre d'un cheval, ce qui va modifier les propriétés des coups normaux et des spéciaux.

Le bouton de style vous permet de monter ou de descendre d’un cheval, ce qui va modifier les propriétés des coups normaux et des spéciaux. Baoh mode Arsenal : ce style est spécifique à Ikuro Hashiwaza. En appuyant sur le bouton de style, votre prochain coup spécial gagnera de la super armure, mais vous consommerez un quart de la barre de super en échange.

Et encore, ce n’est qu’un résumé général des styles, car selon le personnage choisi, il y aura encore des spécificités à connaître (ramasser des morceaux de cadavre pour les persos issus de la partie Steel Ball Run par exemple). Aucun style ne prévaut sur un autre, il faut juste trouver le personnage avec lequel vous êtes à l’aise, tous sont viables.

Vous aurez la possibilité d’appeler un soutien pendant le combat en appuyant sur sa touche. Celui-ci pourra mettre un coup pour briser le combo de l’adversaire si vous êtes dans une phase défensive, ou vous aider à faire grimper le combo si vous êtes en phase offensive. Attention, leur utilisation est limitée, entre 1 et 4 utilisations dans le round selon l’assist choisi.

Comme vous l’aurez rapidement compris, c’est un jeu de VS qui est plutôt technique à prendre en main, mais si vous êtes débutant dans ce genre, le jeu a pensé à vous : en spammant le coup faible, vous aurez la possibilité de faire un auto-combo, il fera moins de dégâts que si vous l’aviez réalisé de vous-même, mais il vous permettra de pouvoir vous défendre un peu. Ce système est maintenant devenu un obligatoire dans les jeux de VS pour attirer de la viande fraîche.

Attardons-nous sur le contenu du jeu : au niveau roster, nous avons actuellement 50 personnages jouables issus des 8 parties du manga, soit 9 de plus que la version d’origine DLC inclut. Ceux-ci pourront se battre dans 16 stages différents, chacun proposant un danger. Les dangers sont des petits aléas spécifiques à chaque stage, ils seront représentés par une zone rouge. Si vous êtes dedans au moment où le danger se déclenche, vous allez prendre des dégâts. Il y a cependant la possibilité de les désactiver pendant la sélection de stages.

All-Star Battle : le gros du mode solo, il vous demandera de finir des combats pour débloquer du contenu sur le jeu (musiques, costumes, couleurs de persos, artworks…). Durant ces combats, des règles spécifiques s’appliqueront (défense et/ou attaque augmentée ou diminuée pour 1 ou tous les combattants, regain de vie constant…). Chaque combat aura des missions secrètes vous demandant d’effectuer une action spécifique pendant le combat afin de débloquer encore plus de contenu. Vous en avez un total de 104 tableaux à effectuer, ce qui est plutôt conséquent.

Arcade : vous aurez à affronter 8 adversaires à la suite pour terminer ce mode avec le personnage de votre choix. Un second mode arcade existe,vous affronterez une infinité d'adversaires, vous n'aurez qu'un round pour gagner le match sachant que votre vie ne se régénérera pas entre chaque match, ce mode se termine lorsque vous vous faites battre.

Versus : Le mode pour affronter vos copains sur la même console. Vous avez la possibilité de faire des matchs simple (1V1), des matchs en équipe (3V3) ou de faire un tournoi avec jusqu'à 8 joueurs.

Le mode pour affronter vos copains sur la même console. Vous avez la possibilité de faire des matchs simple (1V1), des matchs en équipe (3V3) ou de faire un tournoi avec jusqu’à 8 joueurs. En ligne : Jouez contre le monde entier dans ce mode. Vous aurez la possibilité de faire des matchs amicaux, des matchs de classement, voire le classement et les missions en ligne. Chaque semaine, vous aurez la possibilité de réaliser un certain nombre de missions pour débloquer des récompenses supplémentaires. Mais pas de panique si vous n’y arrivez pas, les récompenses seront disponibles dans la boutique du jeu plus tard.

Les quelques combats faits en ligne sur Switch sont plutôt stables dans l’ensemble, on n’est pas encore au niveau atteint par Monster Hunter Rise avec un online quasi parfait, mais on dépasse très largement celui de Smash Ultimate. On regrettera l’absence de Rollback Netcode, un indispensable dans les jeux de VS modernes pour avoir le moins de lags possible en ligne et proposer une expérience de jeu incroyable. Ici, vous serez fixes pendant quelques instants avec un message affichant « transmission en cours » pour synchroniser les switchs si vous ou votre adversaire n’avez pas la meilleure des connexions.

Le second point faible de ce mode en ligne réside dans les matchs classés, et plus particulièrement pour choisir son personnage : dans tous les jeux de VS, on trouve d’abord l’adversaire puis on choisit notre perso. Là il faut passer par un petit menu qui est presque caché pour choisir son personnage avant d’aller chercher un adversaire.

L’absence de Replay sur le mode en ligne est aussi un défaut, car c’est toujours intéressant de revoir ses matchs pour savoir ce qu’il faut travailler pour être meilleur ou alors pouvoir voir d’autres joueurs pour en apprendre plus sur le plan de jeu des différents persos.

Entraînement : Tout bon jeu de VS doit proposer un mode entraînement afin de vous apprendre les coups et perfectionner vos combos avant d’aller se friter contre les autres. Vous pourrez régler différents paramètres sur votre sac de frappes pour vous aider à assimiler toutes les situations existantes et savoir comment réagir. Vous avez aussi la possibilité de montrer les touches sur lesquelles vous appuyez, de régler la jauge super et de soutien ainsi que de voir la liste des commandes de votre personnage pour connaître les manips à effectuer ainsi que ses spécificités. Il est plutôt complet et est assez simple à prendre en main.

Personnalisation : Ici vous pourrez customiser votre personnage en changeant ses poses de victoire et ses provocations, juste du cosmétique, donc passons.

Boutique et galerie : La boutique vous permettra d'acheter des objets pour votre galerie et des médailles pour personnaliser vos personnages en utilisant l'argent récolté au fur et à mesure de vos combats. Dans la galerie, vous aurez une vision sur les modèles en 2D et en 3D, la bande-son du jeu, les voix du jeu (sachant que certaines ont été refaites pour coller aux voix des persos dans l'animé) ainsi qu'un glossaire sur l'univers de Jojo si vous souhaitez en apprendre plus.

La boutique vous permettra d’acheter des objets pour votre galerie et des médailles pour personnaliser vos personnages en utilisant l’argent récolté au fur et à mesure de vos combats. Dans la galerie, vous aurez une vision sur les modèles en 2D et en 3D, la bande-son du jeu, les voix du jeu (sachant que certaines ont été refaites pour coller aux voix des persos dans l’animé) ainsi qu’un glossaire sur l’univers de Jojo si vous souhaitez en apprendre plus. Options : vous pourrez paramétrer les paramètres du son, l’activation des sous-titres et le plus important dans un jeu de VS : paramétrer les touches comme bon vous semble pour que vous ne soyez pas perdus. Vous avez même un glossaire pour vous expliquer les différents termes utilisés dans ce jeu afin de les comprendre et savoir de quoi on parle.

Une chose gênante dans ce jeu est de se diriger dans les menus, ils ne sont pas souvent très clairs et un peu lents. Même s’il y a une touche d’astuce pour nous expliquer les différents menus, c’est souvent très concis et peu explicite.

Le jeu est extrêmement référencé, même dans ces menus et ses phrases d’accroches ( on notera par exemple le Stand Moody Blues pour nous servir de Jukebox).

Passons maintenant à la partie visuelle et sonore du jeu. Commençons par le son : nous avons à faire une OST de bonne facture, très rock, chaque personnage ayant son thème ainsi que les différents menus. Les effets sonores sont assez forts pour qu’on puisse reconnaître rapidement si un coup a touché ou est pris en garde, mais pas trop pour gâcher le reste. Quant au voice acting, c’est un plaisir d’entendre nos protagonistes hurler leurs répliques cultes avec les voix de l’animé. Regretter le fait qu’il n’y ait pas de voix anglaise ou française serait de très mauvaise foi puisqu’elles n’existent pas (à part pour une VF des années 90 reprenant la partie 3, mais ça serait chipoter, même si elle est culte). Le seul petit point noir est le fait que vous ne retrouverez pas les musiques liées à l’animé.

Du côté graphique, tout ce qui est en 2D est magnifique, quant à la partie 3D, elle est plutôt agréable à l’œil, on y retrouve encore ce côté très étrange qui fait le charme du manga. Les modèles 3D sont détaillés. Pendant les combats, les indications visuelles sont très lisibles et on n’est jamais perdus par des masses d’effets visuels remplissant l’écran jusqu’à ne plus rien voir.

Mais le plus important pour ce style de jeu est le framerate. Oui, oui, oui, on peut faire le meilleur jeu de baston du monde, mais si le framerate est dégueu, il devient injouable. Eh bah, rien à dire, du 60 FPS constant, les ralentissements ne sont quasiment pas présents quand on joue hors-ligne. Et ça fait vraiment plaisir.

Conclusion 7.4 /10 Cyberconnect2 a fait le pari de faire un vrai jeu de VS avec une licence forte et le mélange des 2 fonctionne parfaitement, étant donné que le côté jeu d'échecs des jeux de VS classiques s'accorde parfaitement avec le déroulé d'un combat dans le manga. Il est agréable à prendre en main, les débutants peuvent tenter l'aventure grâce au système d'auto-combo. D'un point de vue visuel et sonore, le jeu est très bon, on regrettera juste de ne pas avoir certaines musiques cultes de l'animé. Le mode en ligne est acceptable, mais pourrait proposer mieux sur Switch quand on voit ce que certains autres jeux de la console proposent à ce niveau-là. Ce jeu est un très bon point d'ancrage où vont se croiser les fans de Jojo grâce au respect de l'œuvre d'origine et les fans de jeux de VS grâce à un système solide qui n'a pas à rougir de la concurrence. Si vous hésitez sur l'achat, une démo est disponible pour vous faire votre propre opinion. À voir maintenant si une scène compétitive va se créer sur ce jeu pour le faire perdurer dans le temps. 

LES PLUS 
Un jeu de VS très solide avec des mécaniques intéressantes
Agréable à prendre en main, même pour des débutants
Le respect de l'œuvre originale
Un roster conséquent avec très peu de perso miroirs.
Visuellement et sonorement très bons
Un framerate très constant 

LES MOINS 
Un mode en ligne perfectible dans ce qu'il propose
L'absence des musiques de l'animé
Des menus pas toujours optimisés 

Détail de la note Prise en main 0
Graphismes 0
Bande-son 0
Mode en ligne 0
Immersion 0

Un jeu de VS très solide avec des mécaniques intéressantes Agréable à prendre en main, même pour des débutants

Agréable à prendre en main, même pour des débutants Le respect de l’œuvre originale

Le respect de l’œuvre originale Un roster conséquent avec très peu de perso miroirs.

Un roster conséquent avec très peu de perso miroirs. Visuellement et sonorement très bons

Visuellement et sonorement très bons Un framerate très constant LES MOINS Un mode en ligne perfectible dans ce qu'il propose

Un mode en ligne perfectible dans ce qu'il propose L'absence des musiques de l'animé

L'absence des musiques de l'animé Des menus pas toujours optimisés Détail de la note Prise en main 0

Graphismes 0

Bande-son 0

Mode en ligne 0

Immersion 0