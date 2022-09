TUNIC est enfin arrivé sur Nintendo Switch donnant aux fans de Nintendo une chance de voir ce que cette aventure inspirée de Legend of Zelda a à offrir.

TUNIC n’est peut-être pas un jeu que beaucoup considèrent comme une puissance graphique, mais c’est tout de même un titre assez étonnant d’un point de vue visuel. Dans quelle mesure ce flair graphique est-il resté intact pour la version Nintendo Switch ? La vidéo ci-dessous devrait répondre à cette question pour vous.

Explorez une contrée regorgeant de légendes perdues, de pouvoirs ancestraux et de monstres féroces dans TUNIC, un jeu d’action isométrique qui met en scène un petit renard vivant une grande aventure. Échoué dans un monde en proie au chaos, et armé de votre seule curiosité, vous affronterez des créatures colossales, collecterez des objets tout aussi étranges que puissants, et percerez des secrets tombés dans l’oubli depuis la nuit des temps.

DEVENEZ UNE LÉGENDE

On raconte qu’un grand trésor est dissimulé quelque part dans ce monde. Peut-être se trouve-t-il au-delà de la porte d’or ? Ou dans les entrailles de la terre ? Certains contes parlent d’un palais au-dessus des nuages et d’entités immémoriales dotées d’un pouvoir incroyable. Que trouverez-vous ?

RECONSTITUEZ UN LIVRE SACRÉ

Au cours de vos périples, vous reconstituerez le manuel d’instruction du jeu. Page après page, vous révélerez des cartes, des astuces, des techniques spéciales et les secrets les plus enfouis. Si vous les trouvez jusqu’au dernier, peut-être se produira-t-il un événement heureux…

SOIS COURAGEUX, PETIT RENARD !

Disputez des combats variés et techniques. Esquivez, bloquez, parez et frappez ! Apprenez à vaincre un large éventail de monstres, petits et grands… et découvrez de nouveaux objets utiles pour vous aider à vous frayer un chemin jusqu’à votre destination.

Explorez un monde hostile et complexe foisonnant de forêts ombragées, de ruines tentaculaires et de catacombes labyrinthiques.

Combattez des boss puissants dans les profondeurs de la terre, au-dessus des nuages et dans des lieux encore plus étranges.

Collectez les pages manquantes du manuel, qui regorgent d’astuces et d’illustrations originales en couleur.

Découvrez des trésors cachés pour vous aider dans votre périple..

Déterrez des reliques secrètes, découvrez des techniques secrètes, des énigmes secrètes et… bon, il y a beaucoup de secrets !

Avec une conception sonore de Power Up Audio.

Une bande-son originale signée Lifeformed.