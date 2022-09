Cuphead fête ses 5 ans et à cette occasion, le jeu sera (enfin) disponible en version physique, sur tous les supports (dont la Nintendo Switch). Chocolat sur le capuccino, le jeu inclura également le DLC, The Delicious Last Course. Cette version physique sera proposé par iam8bit et on l’espère à un prix décent (ce qui devrait être le cas, vu les habitudes de l’éditeur).

Cuphead est un run’n’gun indépendant qui a su se trouver un publique, notamment grâce à ses mécaniques de jeu, mais également son level design et surtout sa direction artistique qui rappelle les dessins animés animé « à l’ancienne ». Le jeu a d’ailleurs donné naissance à plusieurs produits dérivés, dont des comics, mais également une série d’animation (« à l’ancienne ») que vous pouvez retrouver sur Netflix.

Avez-vous déjà craqué pour Cuphead ? Où est-ce que cette version physique sera l’occasion pour vous de franchir le pas ?

On Cuphead’s 5th anniversary, we’re overjoyed to say: the game is Coming Soon to retail stores everywhere!! It will be available for Xbox One, PlayStation 4 & Nintendo Switch…including The Delicious Last Course!

Sign up now to be the first to know more: https://t.co/FAs05ii86R pic.twitter.com/xz2OClBpwq

— Studio MDHR (@StudioMDHR) September 29, 2022