Après une fin d’été 2022 très riche en bons jeux, le mois d’octobre est complétement fou !

Je vous propose notre sélection des jeux à suivre en octobre 2022, liste non-exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et à chaque jeu, la date de sortie et la description officielle.

Mais pour les flemmards, je vous propose la vidéo qui compile tout ça :

Persona 5 Royal (21 octobre)

Le RPG plébiscité Persona 5 Royal vous attend dans son édition définitive, avec une quantité faramineuse de contenus téléchargeables inclus ! Transféré bon gré mal gré dans un lycée de Tokyo, le protagoniste est en proie à un rêve étrange. « Tu es bel et bien un prisonnier du destin. Dans un avenir proche, c’est la ruine qui t’attend. » Pour mieux être « réhabilité », il doit protéger les autres des désirs pervertis en enfilant le masque d’un Voleur fantôme.

Bayonetta 3 (28 octobre)

La sorcière est de retour, plus puissante que jamais ! Préparez-vous à voir du pays dans ce nouveau titre à l’action toujours plus démesurée sur Nintendo Switch ! Vêtue d’une toute nouvelle tenue et arborant des couettes pour le moins familières, la célèbre sorcière de l’Umbra va devoir sortir ses pistolets de prédilection et utiliser ses pouvoirs de manipulation du temps pour faire face aux homonculus, de mystérieuses armes biologiques créées par les humains. Éveillez le côté le plus sombre de Bayonetta avec la mascarade démoniaque, une nouvelle technique qui lui permet de canaliser le démon enfermé dans son arme pour réaliser de nouvelles actions et des combos toujours plus décoiffants. Bayonetta peut également sortir l’artillerie lourde en plein combat en invoquant des démons de l’Enfer tels que Gomorrah, Malphas ou encore Phantasmaraneae afin de semer la destruction en contrôlant directement ces alliés de taille. Faites pleuvoir les châtiments à travers les rues de Tokyo, les montagnes de Chine et bien d’autres décors ! Au cours de votre périple, vous croiserez la route de multiples Bayonetta alternatives toutes plus fabuleuses les unes que les autres. Vous aurez aussi l’occasion d’incarner Viola, une apprentie sorcière dotée d’une épée et accompagnée d’un capricieux démon nommé Chouchou. Découvrez ce que l’avenir réserve à Bayonetta et si cette nouvelle alliance sera de taille à sauver la réalité !

Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope (20 octobre)

Faites équipe avec Mario, Luigi, la princesse Peach, Lapin Peach, Lapin Luigi et leurs amis dans un voyage galactique pour vaincre une entité malveillante et sauver vos compagnons Sparks. Partez à la découverte de planètes à travers la galaxie pour résoudre de mystérieux secrets et prendre part à des quêtes passionnantes !

Constituez votre équipe de rêve avec trois héros à choisir parmi neuf personnages éclectiques.

Affrontez de tout nouveaux boss ainsi que des ennemis bien connus, dans toute la galaxie.

Sauvez les mystérieux Sparks à travers la galaxie qui vous donneront des pouvoirs spéciaux pour vous aider dans vos combats.

Utilisez les compétences de vos héros, foncez sur vos ennemis, sautez en équipe sur vos alliés et dissimulez-vous derrière des abris tout en restant stratégique.

NieR:Automata The End of YoRHa Edition (6 octobre)

NieR:Automata The End of YoRHa Edition est la version Nintendo Switch de NieR:Automata, l’action-RPG postapocalyptique récompensé qui a rencontré un franc succès partout dans le monde. Dans un avenir lointain… Des envahisseurs venus d’un autre monde attaquent sans crier gare, déchaînant une nouvelle menace : des armes dévastatrices, connues sous le nom de « formes de vie mécaniques ». Confrontée à cette menace insurmontable, l’humanité est contrainte de fuir la Terre pour se réfugier sur la Lune. Vous incarnerez 2B, membre de la nouvelle escouade androïde YoRHa, et vous plongerez dans un combat acharné pour reprendre le contrôle de la planète. Découvrez une histoire captivante qui vous entraîne au-delà du simple divertissement et évoque une vaste gamme d’émotions à travers son mélange de genres explosif dans un monde ouvert dévasté d’une grande beauté. Le jeu inclut le DLC 3C3C1D119440927. Comprend trois types d’amphithéâtres, et trois types de costumes inspirés des personnages de NieR Replicant peuvent être obtenus en tant que récompenses.

No Man’s Sky (7 octobre)

Inspiré par l’aventure et l’imagination qui nous fascinent dans les films de science-fiction classique, No Man’s Sky vous présente une galaxie à explorer, remplie de planètes et de formes de vie uniques, dans un environnement bourré de danger et d’action. Dans No Man’s Sky, chaque étoile est la lumière d’un soleil lointain, en orbite duquel se trouvent des planètes pleines de vie. Et vous pouvez aller où vous voulez. Volez sans interruption de l’espace à la surface des planètes, sans écran de chargement ni limite. Dans cet univers infini généré de manière dynamique, vous découvrirez des lieux et des créatures qu’aucun autre joueur n’a jamais vus… et qui n’existeront peut-être jamais ailleurs.

Au centre de la galaxie se trouve une impulsion irrésistible, qui vous attire au cours d’une quête pour comprendre la véritable nature du cosmos. Mais face à des créatures hostiles et de féroces pirates, vous apprendrez que la mort a un prix, et que la survie dépendra des choix que vous ferez quant à l’amélioration de votre vaisseau, de votre arme et de votre tenue.

Vous seul déciderez de votre voyage dans No Man’s Sky. Serez-vous un guerrier, prêt à s’attaquer aux faibles pour leur voler leur trésor, ou éliminerez-vous les pirates pour toucher les primes ? Si vous améliorez les réacteurs et les armes de votre vaisseau, vous deviendrez puissant. Ou bien un marchand ? Trouvez des ressources précieuses sur des mondes oubliés et exploitez-les pour devenir riche. Investissez dans une soute plus grande pour faire fortune. Ou encore explorateur ? Dépassez la frontière connue et découvrez des lieux et des choses que personne n’a jamais vus. Améliorez vos moteurs pour sauter encore plus loin, renforcez votre combinaison pour survivre aux environnements toxiques qui tueraient les imprudents.

La galaxie est un lieu vivant, autonome. Les convois marchands circulent entre les étoiles, les factions se disputent leurs territoires, les pirates traquent les imprudents, et la police veille. Tous les autres joueurs vivent dans la même galaxie, et vous pouvez choisir de partager vos découvertes avec eux sur une carte qui couvre l’espace connu. Vous verrez peut-être le résultat de leurs actions, en plus des vôtres…

New Tales from the Borderlands: Deluxe Edition (21 octobre)

Luttez contre les maitres impitoyables du monde des entreprises dans cette aventure narrative !

Dans le cadre de la ville de Prométhée, en proie à une guerre sans fin, vous contrôlerez Anu, Octavio, et Fran pendant le pire jour de leurs vies. Aidez ces trois tocards sympathiques alors qu’ils essaient de changer le monde – et peut-être même de le sauver ! Faites la connaissance d’une équipe composée de marginaux, de robots assassins et d’armes à feu parlantes, tous en route pour le sommet !

Il est temps de lutter contre la rapacité des grandes sociétés et de devenir un professionnel du chaos.

TROIS NULS PARTENT EN MISSION

Déterminez le sort d’Anu, la scientifique altruiste, et d’Octavio, son frère ambitieux au « bagout » incomparable, et de Fran, la féroce lanceuse de glaces. N’ayant rien à perdre et tout à gagner, vivez cinq chapitres de débrouille remplis de bandits armés, de créatures d’un autre monde et de délicieux tacos.

UNE AVENTURE CINÉMATIQUE EXPLOSIVE

Les Borderlands n’abritent pas que des Chasseurs de l’Arche, des psychopathes et des P-DG de sociétés d’armement, mais aussi des civils qui ne cherchent qu’à survivre. Avec des personnages anciens et nouveaux, cette épopée fera le bonheur de tous les fans.

VOUS DÉCIDEZ DU RÉSULTAT FINAL

Vos décisions déterminent le déroulé de l’histoire. Que ce soit la vision d’Anu, qui souhaite voir un monde où autre chose que des armes seront commercialisées, la gloire et la fortune dont rêve Octavio ou encore le complot de vengeance qu’arbore Fran, la fin dépend de vous.

DRAGON BALL: THE BREAKERS (14 octobre)

DRAGON BALL: THE BREAKERS est un jeu d’action asymétrique en ligne dans lequel un groupe de 7 citoyens ordinaires tentent de survivre au méchant (un adversaire classique de l’univers DRAGON BALL comme Cell, Freezer ou Buu) qui les pourchasse et évolue pendant la partie en un monstre de puissance inarrêtable. Lui échapper ne sera pas facile !

• Échappez-vous en équipe… ou en solo !

Coopérez avec les autres tant qu’il en est encore temps, mais attention, le méchant ou les décisions des autres survivants pourraient vous forcer à faire cavalier seul. Quel sera votre style de jeu ?

• Piégés dans une faille temporelle

Échappez-vous d’immenses cartes composées de plusieurs zones, mais restez sur vos gardes, le méchant vous observe à chaque instant et pourrait détruire des zones pour réduire l’espace à votre disposition et limiter toujours plus vos chances de vous échapper…

• Éclatez-vous en incarnant un méchant : un rival emblématique de Dragon Ball !

– En tant que méchant, vous pourrez manier une puissance irrésistible pour traquer et annihiler les survivants. Maîtrisez les pouvoirs uniques de chaque méchant pour chasser et attraper vos victimes afin d’évoluer et devenir toujours plus puissant !

• Personnalisez votre style de jeu !

Que ce soit dans le camp du méchant ou des survivants, choisissez votre itinéraire de progression et débloquez des compétences, apparences et objets pour affiner votre stratégie personnelle pour prendre la fuite en tant que survivant ou pour triompher dans votre traque de méchant.

• Profitez de bonus et objets uniques

Véhicules, armes, capsules… tirez le maximum de chaque gadget pour faire déjouer le méchant et vous échapper de la faille temporelle !

*Ce produit est un jeu multijoueur qui se joue principalement dans des combats en ligne entre joueurs. Les seuls modes qui permettent de jouer en solo sont les épisodes, qui seront le didacticiel et le mode entraînement, lesquels donneront la possibilité aux joueurs de s’exercer.

*Les combats en ligne vous permettent d’affronter des joueurs venus du monde entier. Les joueurs seront mis en relation avec d’autres joueurs dont les conditions réseau sont optimales en fonction de la région de jeu.

A Plague Tale: Requiem – Cloud Version (18 octobre)

Vivez une aventure poignante aux côtés d’Amicia et Hugo, dans un monde brutal ravagé par des forces obscures. Fuyant leur passé douloureux, Amicia et son frère voyagent en direction du sud, vers des contrées lointaines et leurs cités marchandes. Ils tentent d’y prendre un nouveau départ et de contrôler la malédiction d’Hugo. Mais lorsque les pouvoirs d’Hugo ressurgissent, mort et destruction s’abattent en un fracassant déluge de rats. Forcés de fuir, ils placent leurs espoirs dans une île énigmatique qui pourrait être la clé du salut d’Hugo. Dans une lutte désespérée pour survivre, frappez dans l’ombre ou déchaînez les enfers grâce à un arsenal fourni d’équipement et de pouvoirs surnaturels… et découvrez le prix à payer pour sauver les êtres qui vous sont chers.

La suite du jeu acclamé A Plague Tale: Innocence

Un monde impitoyable dévasté par des forces surnaturelles

Des décors à couper le souffle servis par une bande son envoûtante

Dans un délai de 14 jours après votre achat, et à condition que votre temps de jeu ne dépasse pas deux heures, nous vous accordons un droit de remboursement contractuel pour cet achat. Les deux heures de jeu sont comptabilisées pour l’ensemble des achats concernant le même logiciel. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez contacter le service d’assistance Nintendo. Télécharger l’application de lancement gratuite vous permet d’essayer le jeu pendant un temps limité. Ce jeu fonctionne grâce au streaming via le cloud, et une connexion Internet permanente est nécessaire pour jouer. Si votre connexion Internet devient instable, vous serez déconnecté(e) du service après quelques minutes. Veuillez utiliser l’application de lancement gratuite pour tester la disponibilité et la qualité du service dans votre région. Un compte Nintendo est nécessaire pour accéder à ce service dans le cloud. Pour accéder au jeu en illimité, vous devez disposer de cette application de lancement gratuite ainsi que du pass d’accès vendu séparément. Pour plus d’informations au sujet des jeux fonctionnant grâce au streaming via le cloud, rendez-vous à la Rubrique d’Assistance.

Let’s Sing ABBA (4 octobre)

La légende de la pop suédoise, ABBA, est de retour ! Éclatez-vous en solo ou entre amis avec les grands classiques du groupe : il y a 31 titres à interpréter dans sept modes de jeu différents. Après 40 ans de silence, ABBA est de retour ! Que diriez-vous d’interpréter certains des plus grands classiques du groupe dans votre salon pour fêter cet événement? Remontez dans le temps avec des tubes comme « Gimme! Gimme! Gimme! » et « Waterloo ». Invitez des amis et éclatez-vous sur « Dancing Queen », « Mamma Mia », ou encore « I Still Have Faith In You », le premier single du nouvel album.

31 titres, dont 30 grands classiques des années 1970 et un nouveau tube extrait du dernier album, « Voyage ».

Des costumes emblématiques d’ABBA pour vos avatars.

7 modes passionnants : Legend, Classic, Mixtape 2.0, Jukebox, Feat., World Contest et Let’s Party.

Interprétez les classiques d’ABBA avec vos amis. Avec les micros et vos smartphones, vous pouvez jouer jusqu’à huit dans le mode Let’s Party.

Resident Evil Village Cloud (28 octobre)

Survie et épouvante atteignent de nouveaux sommets glaçants dans le 8e grand titre de la célèbre franchise Resident Evil : Resident Evil Village. Quelques années après les événements effroyables de Resident Evil 7 Biohazard, le jeu encensé par la critique, Ethan Winters et son épouse Mia coulent des jours heureux dans un petit village, loin de leurs anciens cauchemars, loin de se douter que la tragédie guette à nouveau.

Contenu du pack :

Resident Evil Village Cloud

Accessoire d’arme « Mr. Raccoon »

Kit de survie

Trauma Pack

Dans un délai de 14 jours après votre achat, et à condition que votre temps de jeu ne dépasse pas deux heures, nous vous accordons un droit de remboursement contractuel pour cet achat. Les deux heures de jeu sont comptabilisées pour l'ensemble des achats concernant le même logiciel. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez contacter le service d'assistance Nintendo. Télécharger l'application de lancement gratuite vous permet d'essayer le jeu pendant un temps limité. Ce jeu fonctionne grâce au streaming via le cloud, et une connexion Internet permanente est nécessaire pour jouer. Si votre connexion Internet devient instable, vous serez déconnecté(e) du service après quelques minutes. Veuillez utiliser l'application de lancement gratuite pour tester la disponibilité et la qualité du service dans votre région. Un compte Nintendo est nécessaire pour accéder à ce service dans le cloud. Pour accéder au jeu en illimité, vous devez disposer de cette application de lancement gratuite ainsi que du pass d'accès vendu séparément. Pour plus d'informations au sujet des jeux fonctionnant grâce au streaming via le cloud, rendez-vous à la Rubrique d'Assistance.

Ultra Mega Xtra Party Challenge (7 octobre)

Hey toi ! Oui toi, viens ! Approche encore un peu plus…

…

EST-CE QUE TU ES PREEEEEEEEEEEEEET ??????!!!! Pour le plus ULTRA, MEGA, XTRA des party game de tous les temps ?! HAHAHAHAHA ! Party Challenge, c’est LE nouveau party game sur Nintendo Switch ! Mais ne fait pas cette tête de déterré, je suis sûr que tu n’as jamais vu un jeu pareil ! Oh, tu veux une preuve ?

Okay, mais si je te dis ce qu’il y a dedans, tu ne pourras pas t’empêcher d’y jouer juste après ! Je t’aurai prévenu ! Cours comme un raptor ! Fais des cookies ! Déroule du papier toilette ! Éclate du papier bulle ! Et pleins d’autres encore ! Bien sûr, si tu n’as pas d’amis avec qui jouer (c’est pas grave champion.), on a le mode de jeu fait pour toi ! Entraine toi et améliore les parties de ton corps (bras, jambes, etc.) et deviens plus fort ! What the fl*sh? Le chat s’amuse encore à dérouler le papier toilette. Je dois te laisser, j’ai une affaire importante à régler…

Ultra Mega Xtra Party Challenge est un party game frénétique jusqu’à 4 joueurs (mode 1 joueur également inclus pour les agoraphobes).

Caractéristiques :

Plus de 99 mini-jeux à jouer entre amis. Oui, beaucoup plus… ’fin bon… 1 de plus… Au total 100 mini-jeux hilarants, inspirés des « mèmes’’ de la culture web et de la pop-culture. Aurez-vous toutes les refs?

Lavez, rasez, décrochez, tondez, coupez, déroulez, esquivez, soufflez… Toutes vos compétences seront mises à rude épreuve.

Multijoueur : Jouez avec ou contre vos amis. Ensemble ou en versus, peu importe ce que vous choisissez, tout le monde joue en même temps en permanence, il n’y a pas de temps mort !

Vous n’avez pas d’amis ? Pas d’inquiétude. On a ce qu’il vous faut… Notre Ultra Mega Xtra Mode Histoire ! Vous êtes le joueur le plus pitoyable sur Terre… Un personnage mystérieux surgit de nulle part et vient vous entraîner pour devenir le joueur le plus « fort » de l’Univers !

Star Trek Prodigy: Supernova (14 octobre)

Après que le Protostar a détecté d’étranges relevés venant d’une étoile mourante, Dal R’El et Gwyndala ont entamé une course contre la montre pour sauver leurs amis, leur vaisseau, une nouvelle race extraterrestre et tout un système planétaire avant qu’une supernova ne détruise tout ! Quand le téléporteur défectueux du Protostar éparpille l’équipage sur trois planètes extraterrestres, Dal et Gwyn doivent mettre à contribution leur intelligence et leurs compétences pour résoudre des énigmes, résister à des environnements hostiles et combattre des armées de robots meurtriers, pour sauver Jankom Pog, Rok-Tahk, Zero et Murf. Mais en cherchant leurs amis, ils découvrent rapidement un nouvel ennemi mortel et sinistre, qui usera de tous les moyens pour détruire le Protostar et modifier le cours de l’histoire !

REJOINS STARFLEET – Incarne Dal R’El et Gwyndala, et sauve leur équipage éparpillé. Joue en solo ou en mode coopératif à 2 joueurs dans ce jeu d’aventure-action passionnant.

AVANCE AU MÉPRIS DU DANGER – Explore les mondes extraterrestres d’Orisi, Mirios et de Taresse, qui proposent chacun des environnements hostiles, des énigmes, des défis et des mystères.

PREMIER CONTACT – Établis un premier contact avec une nouvelle race extraterrestre, découvre son histoire et ses secrets.

UNE NOUVELLE NÉMÉSIS – Combats un nouvel adversaire mortel et son armée de robots dans des affrontements palpitants.

NASCAR Rivals (14 octobre)

Vous retrouverez les écuries, les pilotes, les voitures et le calendrier officiels de la saison 2022 des séries de stock-cars les plus populaires au monde. Créez votre propre légende dans le mode Carrière, courez avec votre pilote favori sur tous les circuits dans le mode Course rapide, affrontez vos rivaux en multijoueur en ligne, en local ou en écran partagé, surpassez-vous pour relever les défis de la vraie compétition et personnalisez votre pilote ainsi que votre motif de peinture. Alimentez votre rivalité sur la piste ou où que vous alliez avec NASCAR Rivals !

Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway (14 octobre)

Recréé et repensé de zéro, Nickelodeon Kart Racers revient plus grand et meilleur que jamais ! Utilisez plus de 40 personnages iconiques pour déraper, glisser et accélérer jusqu’à la ligne d’arrivée des circuits inspirés par les séries légendaires de Nickelodeon, comme SpongeBob SquarePants, Teenage Mutant Ninja Turtles, Avatar : The Last Airbender et plus encore !

Astérix & Obélix XXXL : Le Bélier d’Hibernie (13 octobre)

À la fin de l’année, Astérix et Obélix vous emmènent en Hibernie pour une série de bagarres déjantées où tous les coups sont permis… même les coups de tonneaux ! Le jeu sera pour la toute première fois jouable aussi bien en solo qu’en coopération, et ce jusqu’à quatre joueurs ! De quoi en faire voir de toutes les couleurs même aux Romains les plus téméraires. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ et toute la Gaule est occupée par les Romains… Toute ? Non ! Un petit village d’irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l’envahisseur… Pendant ce temps en Hibernie (ancien nom de l’Irlande), Kératine, fille du chef Irishcoffix, a appelé à la rescousse les célèbres Astérix et Obélix pour déjouer l’invasion romaine, et ramener à tout prix le bélier adORé de son père… Pour le retrouver, vous incarnerez vos héros préférés et userez de vos poings et des objets alentours pour débloquer des passages et faire voler un maximum de Romains ! Et parce que sans potion, la bagarre est moins folle, une toute nouvelle recette de Panoramix vous permettra de démultiplier vos paires de manches et d’envoyer valser quadruplement plus d’ennemis… Ravivez le Gaulois qui sommeille en vous à travers une toute nouvelle histoire qui plaira aux fans de notre duo Gaulois favori, en profitant d’un gameplay explosif en vue du dessus. Un opus d’une toute nouvelle trempe, où batailles, puzzles, explorations et récompenses à collectionner s’entremêleront dans un cocktail magiquement puissant, pour un jeu délicieusement complet (mais pas aussi délicieux que le sanglier). Oh chic, des Romains ! Profitez d’un panel de six chapitres différents pour explorer toute l’Hibernie, dégommer des Romains, et collectionner un maximum de récompenses en rejouant les niveaux à l’infini ! Créativité conseillée : plus vous utiliserez d’objets pour la bagarre et de nouveaux styles de combos, plus les surprises seront grandes. Mieux que des baffes de poissons, à vous les tonneaux et les troncs d’arbres ! L’union faisant la force, Astérix & Obélix XXXL : Le Bélier d’Hibernie offrira un mode coopératif local où jusqu’à quatre joueurs pourront joindre leurs forces en simultané sur un même écran.

Factorio (28 octobre)

Factorio est un jeu dans lequel vous construisez et maintenez des chaînes de production. Vous minerez des ressources, élaborerez des technologies, mettrez en place des infrastructures, automatiserez votre production et combattrez des ennemis. En premier lieu, vous devrez abattre des arbres, collecter différentes ressources, construire des bras mécaniques et des convoyeurs à la main. Mais en peu de temps, vous deviendrez une grande puissance industrielle, avec d’immenses fermes solaires, des raffineries ainsi qu’une flotte de robots de construction et d’approvisionnement pour satisfaire vos besoins en ressources. Cependant, l’exploitation massive des ressources de la planète ne sera pas pour plaire aux autochtones. Vous devrez donc être prêts à défendre votre empire mécanisé. Collaborez avec d’autres joueurs grâce au mode Multijoueur, répartissez-vous les tâches et créez d’immenses usines avec vos amis. En plus du mode libre qui constitue le cœur du jeu, un pack de scénarios offre toute une panoplie de défis intéressants. Si vous ne trouvez pas de carte ou de scénarios qui vous plaisent, vous pouvez créer votre propre carte via l’éditeur de carte. Placez les entités, les ennemis et aménagez le terrain comme bon vous semble.

Guardian Tales (3 octobre, gratuit)

Commencez votre aventure à Kanterbury, un monde plongé dans la tourmente par l’attaque des envahisseurs, et destiné à être sauvé par le Gardien légendaire !

LEGO® Bricktales (12 octobre)

Dans LEGO® Bricktales, découvrez un mécanisme innovant de construction brique par brique pour concevoir des constructions issues de votre imagination. Donnez vie à vos créations dans un magnifique monde LEGO où chaque problème a une solution constructive. Embarquez dans une aventure épique à travers un monde LEGO de magnifiques dioramas d’écosystèmes fabriqués brique par brique. Aidez votre grand-père à reconstruire son parc d’attractions délabré avec votre petit compagnon robot. Votre aventure vous emmènera au fin fond de la jungle, dans des déserts ensoleillés, dans des recoins de ville animés, dans un imposant château médiéval et dans les îles des Caraïbes tropicales. Aidez les petits personnages de ces mondes en terminant des constructions. Débloquez de nouvelles capacités tout au long de l’histoire. Explorez les mondes en profondeur et découvrez les secrets et les mystères qu’ils renferment. Des créations purement esthétiques, comme un stand de marché ou une boîte à musique, aux constructions fonctionnelles basées sur les lois de la physique, comme des grues ou des autogires : chaque diorama propose une variété de possibilités, avec le confort de la construction intuitive brique par brique. Dans chaque lieu, vous recevez un ensemble de briques dont vous devez faire un assemblage unique qui fonctionne. En plus des constructions et des quêtes spécifiques, vous pourrez personnaliser des manèges dans le parc d’attractions ! Votre grand-père, un inventeur ingénieux, vous appelle à l’aide ! Le maire menace de fermer son parc d’attractions adoré et de saisir les lieux si les réparations nécessaires pour le mettre aux normes ne sont pas faites. Avec l’aide de votre petit compagnon robot, vous pouvez remettre le parc d’attractions en état grâce à un dispositif mystérieux basé sur la technologie extraterrestre. Le dispositif s’alimente en cristaux de bonheur, que vous récoltez en rendant les gens heureux et en réglant leurs problèmes. Voyagez à travers le monde à l’aide d’un portail, aidez les gens et collectez leurs cristaux de bonheur. Accrochez-vous pour cette aventure de construction ultime et sauvez le parc d’attractions de votre grand-père !

Vivez une aventure LEGO à travers le globe : lancez-vous dans une aventure fantaisiste et épique dans ce monde chargé de dialogues charmants et de secrets amusants à découvrir.

Explorez de magnifiques mondes en diorama : découvrez cinq écosystèmes aux histoires différentes et un parc d’attractions, tous construits en briques LEGO.

Découvrez une nouvelle méthode de construction : laissez-vous séduire par la plus intuitive des méthodes de construction brique par brique dans un jeu vidéo LEGO, tandis que vos créations prennent vie dans un monde en trois dimensions.

Variez les constructions : mettez vos capacités de construction à l’épreuve. Utilisez votre cerveau d’ingénieur pour créer des constructions fonctionnelles basées sur la physique. Construisez un pont pour permettre à une pelleteuse de traverser une rivière, mettez votre casquette de designer pour construire un nouveau trône pour le roi ou personnalisez les manèges du parc d’attractions.

Maîtrisez vos constructions dans le mode Bac à sable : débloquez le mode Bac à sable en terminant un chantier de construction, puis retournez-y et améliorez votre construction grâce à une grande sélection de briques supplémentaires à thèmes différents.

Collectez et débloquez des tas d’objets : ramassez des objets dans les différents dioramas et utilisez-les pour acheter de nouveaux accessoires pour votre garde-robe ou de nouvelles couleurs de briques pour le mode Bac à sable.

Créez un personnage unique : créez votre propre petit personnage grâce à un vaste choix de pièces, et débloquez plus d’options inspirées des mondes que vous visitez en avançant dans l’histoire.

Them’s Fightin’ Herds (18 octobre)

Them’s Fightin’ Herds est un jeu de combat en 2D peuplé d’animaux adorables conçus par la productrice de dessins animés réputée Lauren Faust. Un guerrier redoutable se cache sous l’extérieur câlin !

Combat épuré – Mécanique de combat à 4 boutons, système de magie, super-attaque améliorée et JD pour empêcher les combos infinis.

Mode histoire – Une aventure à épisodes avec de l’explorations, des défis de combat, des mini-jeux et des combats de boss !

Face à face local et matchmaking en ligne en cross-play – Affrontez des adversaires hors ligne ou combattez dans le monde entier avec le puissant « rollback netcode » de GGPO.

Tutoriels et modes d’entraînement – Apprenez les ficelles du jeu avec des épreuves de combos et des tutoriels dirigés, perfectionnez vos combos dans la salle d’entraînement et revoyez les images de vos combat !

Lobby Pixel – Déverrouillez des accessoires, personnalisez votre avatar et explorez un lobby visuel avec d’autres joueurs en ligne.

Système de musique dynamique – La musique de combat débridée s’adapte aux personnages pour que chaque affrontement soit un vrai duel entre champions.

ARKANOID – ETERNAL BATTLE (18 octobre)

Découvrez ou re-découvrez l’intemporel casse-brique dans une version complètement modernisée ! Vos éléments préférés de la licence feront leur grand retour, avec un tout nouveau look, de toutes nouvelles règles, mais aussi de nouveaux effets, bonus et fonctionnalités ! De plus, il inclura pour la toute première fois un mode Battle Royale : « Eternal battle ». Surprises garanties même pour les joueurs invétérés ! « Arkanoid est un jeu d’arcade culte, développé par TAITO Corporation en 1986. Alors que le vaisseau mère ARKANOID est attaqué, le petit vaisseau spatial VAUS parvient à s’échapper, mais se retrouve emprisonné dans une autre dimension. Errant dans un labyrinthe interdimensionnel, VAUS doit désormais détruire des briques appelés « space walls » pour s’échapper et vaincre « DOH », le créateur de ce dédale à l’origine de la destruction d’ARKANOID. Développé par le talentueux studio français Pastagames, Arkanoid – Eternal Battle marque le retour de l’iconique jeu de casse-briques. Pour la toute première fois, les joueurs pourront s’affronter les uns contre les autres, leur offrant une expérience arcade en ligne d’un tout autre niveau grâce au mode Battle Royale, caractéristique principale du jeu. Ce mode offre la possibilité aux joueurs de se mesurer à 25 autres joueurs en ligne. Arkanoid est l’un des jeux les plus accessibles, si ce n’est le plus accessible de l’histoire. Le concept reste simple, mais les joueurs seront confrontés progressivement et niveau après niveau à une montée en difficulté. »

Profitez d’une toute nouvelle direction artistique, mais aussi de nouvelles fonctionnalités, objets et pouvoirs surprenants conçus par le célèbre studio français Pastagames.

4 MODES DE JEUX, incluant : 2 modes solo (Neo et Retro), ainsi que 2 modes multijoueur, Versus en multi local et Ternal Battle en ligne.

NEO (1 joueur) : Un tout nouveau mode de jeu. Profitez du gameplay originel du jeu Arkanoid avec cette fois-ci, de nouveaux pouvoirs et de nouveaux vaisseaux !

RETRO (1 joueur) : Replongez aux prémices du jeu Arkanoid au travers d’une expérience borne arcade aux visuels vintage.

VERSUS (2 à 4 joueurs) : Affrontez vos adversaires sur un même écran tout en profitant du gameplay en mode Neo.

ETERNAL BATTLE (25 joueurs) : Défiez 25 autres joueurs directement en ligne et soyez le dernier joueur restant pour l’emporter ! Mais attention, les champions peuvent utiliser des pouvoirs spéciaux pour prendre l’avantage durant la partie.

Bénéficiez d’une haute rejouabilité grâce au nouveau mode Eternal Battle. Jouez en ligne et combattez des adversaires du monde entier

Profitez d’une bande originale adaptative et progressive, composée par Xavier Thiry

Un classement en ligne dédié dans les 3 modes principaux (Solo Neo, Retro et Battle Royale) sera disponible au lancement, mettant en avant les scores les plus élevés des joueurs

A Winding Path (27 octobre)

Explorez l’atmosphère des cavernes anciennes, des forêts enchanteresses et des villages animés, aidez des personnages hauts en couleur, trouvez la pluie et dévoilez sa magie. Le faiseur de pluie vous attend ! Dans un monde fantaisiste, la pluie a cessé de tomber. Les rivières s’épuisent et les récoltes se fanent. Cherchant à découvrir le mystère élémentaire, vous trouvez une lyre enchantée et partez pour un voyage magique afin de restaurer l’équilibre du monde.

Figment 2: Creed Valley (15 octobre)

Figment 2: Creed Valley est un jeu d’aventure qui se déroule dans l’esprit humain. Les Cauchemars sèment le chaos et ont envahi les terres paisibles. Rejoignez Dusty, le courage de l’Esprit, et avancez à travers des puzzles, des combats de boss rythmés et des décors uniques. Affrontez vos peurs. Les Cauchemars ont déréglé la Boussole morale, l’Esprit est perturbé. Dusty et Piper, l’éternelle optimiste, doivent voyager jusqu’au Val des convictions, où se forment les idéaux de l’Esprit, dans l’espoir de ramener la paix. Combats musicaux et énigmes déroutantes vous attendent.

Kamiwaza: Way of the Thief (14 octobre)

Joignez-vous à l’honorable voleur Ebizo dans les rues de Mikado et mettez à l’épreuve vos talents de larron ! Vous engagerez-vous sur la voie de l’honneur pour votre famille ? Le choix vous appartient.

Youropa (6 octobre)

Vous vous réveillez piégé dans un arbre, sans aucun souvenirs. Vous devez alors explorer une étrange cité fragmentée qui flotte dans le ciel afin de découvrir qui vous êtes et quelle est votre place dans ce monde.

Un gameplay qui met a mal notre conception de la gravité – marchez la tête à l’envers, sur les murs… en faite partout où vous pouvez aller. Vos pied en ventouse vous permettes de coller à n’importe quelle surface.

Des puzzles qui plie l’esprit – Il vous faudra résoudre des puzzles logiques et physiques complexes en utilisant au mieux vos différentes compétences.

Evoluez et Explorez – Apprenez de nouvelles compétences et utilisez les afin d’explorer cette ville en ruine.

Créez votre propre monde – Des éditeur de niveaux, de cartes et de personnages vous permettrons de construire un jeu complètement nouveau en quelques minutes grâce à des outils très simples.

Vous incarnez un « You » (diminutif de Youropéen), un petit humanoïde avec des ventouses à la place des pied qui vous permettent de marcher sur les murs et vous suspendre au plafond. Utilisez vos uniques compétences afin de résoudre des challenges qui évolus constament. Vous ferez face à des puzzles mettant en jeu la physique, des énigmes, des ennemies féroces, des castatrophe naturelle, etc. dans un univers abstrait mais logique qui mettra au défi votre perception de la 3ème dimension.

Enrichissez le jeu en construisant vos propres niveaux, villes et en créant vos propres personnages. Youropa est un jeu construit en utilisant un éditeur extrêmement facile d’utilisation. Débloquez plus de 450 préfabriqués, construisez des niveaux fantastiques ainsi que des aventures entières en reliant vos niveaux entre eux sur la carte.

Youropa est un jeu où il vous faut briser les règles tout en faisant preuve d’originalité et qui vous retournera la tête.