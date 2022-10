Attendu pour le 27 Octobre, la prochaine aventure des gau-gau des gau-gau des gaulois les plus célèbres du monde, Astérix & Obélix XXXL: Le Bélier d’Hibernie, se dévoile un peu plus à travers ce petit Making-Of dans lequel Mathieu Frémont et son équipe d‘Osome Studio. On y découvre des développeurs passionnés qui n’en sont pas à leur coup d’essai en terme d’adaptations issues du neuvième art ! En effet ils ont également travaillé sur les volets précédents des aventures d’Astérix & Obélix (version XXL), ainsi que sur la bonne surprise Les Schtroumpfs – Mission Malfeuille.

On vous laisse découvrir tout ça en images, juste là:

Préparez votre voyage en Hibernie avec notre nouveau making-of sur Astérix & Obélix XXXL : Le Bélier d’Hibernie avec @OSomeStudio ! 🐏 Astérix & Obélix XXXL: Le Bélier d'Hibernie sera disponible le 27 octobre : https://t.co/X80vKyKxrV pic.twitter.com/x9Ht01HZ8O — Microids (@Microids_off) October 5, 2022

Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ et toute la Gaule est occupée par les Romains… Toute ? Non ! Un petit village d’irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l’envahisseur…

Pendant ce temps en Hibernie (Ancien nom de l’Irlande), Keratine, fille du chef Irishcoffix, a appelé à la rescousse les célèbres Astérix et Obélix pour déjouer l’invasion romaine, et ramener à tout prix le bélier adORé de son père… Pour le retrouver, vous incarnerez vos héros préférés et userez de vos poings et des objets alentours pour débloquer des passages et faire voler un maximum de Romains !

Explorez et évoluez à travers les 6 mondes de ce jeu action-aventure et utilisez les objets autour de vous pour débloquer de nouveaux passages et des bonus cachés, mais ce n’est pas tout, ils serviront aussi à envoyer valser un maximum de Romains sur votre route.

6 nouveaux mondes à découvrir de la Gaule à l’Hibernie (Irlande) dans une nouvelle histoire inspirée et dans le respect de l’univers de l’œuvre de Goscinny et d’Uderzo !

Pour la toute première fois, jouez Astérix et Obélix en coopération locale jusqu’à 4 joueurs simultanément.

Une nouvelle expérience de jeu s’offre à vous grâce à l’utilisation d’une multitude d’objets trouvés durant votre voyage, du menhir au poisson sans oublier les boucliers romains…

De nouveaux combos et styles d’attaques sont disponibles pour agrémenter vos meilleures bagarres !

Jouez et rejouez cette aventure en Hibernie grâce aux nombreux défis à compléter pour chaque niveau et ainsi débloquer récompenses et succès.

Le jeu ravira les fans d’Astérix, mais aussi les joueurs aguerris qui plongeront dans un jeu en 3D (vue du dessus) rempli d’humour et de baffes qui réunira toute la famille .