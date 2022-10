Octobre, c’est le mois d’Halloween, mais cette année c’est aussi le retour de notre sorcière bien aimée, Cereza (aKa Bayonetta). Le troisième opus de la série est en effet attendu pour le 28 Octobre !

Toutefois, un petit changement est à noter pour ce Bayonetta 3 ! En effet, à l’occasion d’une interview avec Game Informer, Yusuke Miyata (le « réalisateur » du jeu) nous apprend que Cereza ne sera pas doublée par Hellena Taylor. Celle-ci n’a pas pu prêter sa voix à la sorcière (en version Anglaise), pour des raisons de conflit de calendrier.

Qu’à cela ne tienne, l’envoutante sorcière sera doublée par Jennifer Hale. Il est également à noter que Hellena Taylor a participé au casting vocal pour lui succéder et à donné son adoubement à Jennifer. Yusuke Miyata précise que la prestation de Jennifer Hale ravira les fans.

D’un point de vue doublage, Jennifer Hale n’est pas une inconnue du côté des « femmes fortes » de Nintendo… Elle est également connue pour assurer la voix de Samus Aran dans la série Metroid Prime. Du côté de la version Japonaise, c’est toujours Atsuko Tanaka qui double la sorcière de l’Umbra. Quand à la version Française… eh bien nous aurons le doublage en Anglais (comme pour les précédents volets).

Attention Spoiler ! (ou pas)…… Yusuke Miyata a également déclaré (de façon énigmatique) que le multivers serait au coeur de l’histoire de ce nouvel opus et que la Bayonetta que nous serions amenés à contrôler pourrait venir d’une autre dimension… (ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’il est fait mention de multiples versions de Bayonetta)

La sorcière est de retour, plus puissante que jamais ! Préparez-vous à voir du pays dans ce nouveau titre à l’action toujours plus démesurée sur Nintendo Switch ! Vêtue d’une toute nouvelle tenue et arborant des couettes pour le moins familières, la célèbre sorcière de l’Umbra va devoir sortir ses pistolets de prédilection et utiliser ses pouvoirs de manipulation du temps pour faire face aux homonculus, de mystérieuses armes biologiques créées par les humains. Éveillez le côté le plus sombre de Bayonetta avec la mascarade démoniaque, une nouvelle technique qui lui permet de canaliser le démon enfermé dans son arme pour réaliser de nouvelles actions et des combos toujours plus décoiffants. Bayonetta peut également sortir l’artillerie lourde en plein combat en invoquant des démons de l’Enfer tels que Gomorrah, Malphas ou encore Phantasmaraneae afin de semer la destruction en contrôlant directement ces alliés de taille. Faites pleuvoir les châtiments à travers les rues de Tokyo, les montagnes de Chine et bien d’autres décors ! Au cours de votre périple, vous croiserez la route de multiples Bayonetta alternatives toutes plus fabuleuses les unes que les autres. Vous aurez aussi l’occasion d’incarner Viola, une apprentie sorcière dotée d’une épée et accompagnée d’un capricieux démon nommé Chouchou. Découvrez ce que l’avenir réserve à Bayonetta et si cette nouvelle alliance sera de taille à sauver la réalité !