C’est à l’occasion du début de la New-York Comic Con qu’a eu lieu un Nintendo Direct spécial mettant en avant le (assez attendu) Super Mario Bros Le Film !

Fruit de la collaboration entre Nintendo et Illumination, le film sera réalisé par les studios (Français) de Illumination Studios Paris (à qui l’on doit déjà la saga Moi, Moche et Méchant, Les Minions, Tous en Scène, … Bref du beau monde !)

Le film est attendu pour le 29 Mars au Cinéma (et il devrait faire oublier le film « live-action » avec Bob Hoskins dans le rôle titre… Comment ça « il a déjà été oublié »)

Toujours est-il que ces premières images sont plutôt prometteuses et même si le scénario ne risque pas d’être novateur, on a quand même hâte de découvrir le film dans les salles obscures…

On vous met également le lien vers le Direct, sous-titré en Français, qui permet de voir l’enthousiasme de Chris Pratt et Jack Black qui doublent respectivement Mario et Bowser pour la version Anglaise. On notera d’ailleurs que la version Française propose également un casting de choix ! Christophe Lemoine (doubleur officiel de Jack Black assure donc le rôle de Bowser), Pierre Tessier doublera Mario (un habitué de l’univers Nintendo, étant donné qu’il assurait déjà la voix de Pikachu dans Pokémon : Détective Pikachu – Il s’agit de la voix de Ryan Reynolds). Donald Reignoux (doit-on le présenter ? Sora dans Kingdom Hearts, Andrew Garfield, Paul Dano… c’est lui !) donnera de la voix pour Kamek et enfin Emmanuel Garijo ( connu pour son interprétation d‘Anakin Skywalker) enfilera le gilet de Toad.

Mais trève de blah-blah, place à la bande-annonce en Français !

Source: Lordo pour le complément sur les voix Françaises