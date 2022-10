Voici le top des ventes de la semaine (du 26 septembre au 2 octobre 2022) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement, Chiffres Famitsu).

Beaucoup de sorties cette semaine, surtout sur Ps4/Ps5, mais on notera quand même la performance de Fifa 23 low édition sur Nintendo Switch qui se permet d’exister. Splatoon 3 reste premier, très très très loin devant les autres. Même cumulé, Valkyrie Elysium s’offre le pire lancement de la série, il fait presque 2x moins que l’ancien pire record. C’est pas franchement mieux pour The Legend of Heroes: Trails in the Dark II – Crimson Sin qui fait un score proche du pire de la série aussi, pour sauver les meubles, on risque de voir les deux jeux arriver sur Nintendo Switch…

01./01. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) – 157.348 / 2.900.483 (-48%)

02./00. [PS4] The Legend of Heroes: Trails in the Dark II – Crimson Sin # <RPG> (Nihon Falcom) {2022.09.29} (¥7.800) – 36.261 / NEW

03./00. [PS4] Valkyrie Elysium <RPG> (Square Enix) {2022.09.29} (¥7.800) – 23.295 / NEW

04./00. [PS4] FIFA 23 <SPT> (Electronic Arts) {2022.09.30} (¥7.909) – 21.721 / NEW

05./00. [PS5] Valkyrie Elysium <RPG> (Square Enix) {2022.09.29} (¥7.800) – 17.067 / NEW

06./06. [NSW] Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline # <RPG> (Square Enix) {2022.09.15} (¥7.800) – 14.484 / 166.874 (+69%)

07./00. [PS5] The Legend of Heroes: Trails in the Dark II – Crimson Sin # <RPG> (Nihon Falcom) {2022.09.29} (¥7.800) – 14.446 / NEW

08./00. [NSW] FIFA 23: Legacy Edition <SPT> (Electronic Arts) {2022.09.30} (¥3.909) – 11.783 / NEW

09./02. [NSW] Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival <ACT> (Bandai Namco Entertainment) {2022.09.22} (¥5.980) – 8.911 / 39.996 (-71%)

10./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 8.126 / 4.855.158 (-16%)

La Nintendo Switch, sans grosse sortie cette semaine, est toujours bien loin devant la Ps5 qui s’offre encore une baisse de plus de 10k…

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 70.385 | 86.572 | 40.463 | 3.443.977 | 3.905.114 | 26.363.478 | | PS5 # | 18.076 | 29.522 | 12.822 | 749.944 | 829.868 | 1.973.279 | | XBS # | 13.064 | 12.179 | 4.135 | 234.833 | 67.720 | 363.491 | | 3DS # | 27 | 41 | 474 | 9.481 | 23.789 | 24.596.929 | | PS4 # | 14 | 10 | 933 | 675 | 97.339 | 9.395.619 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 101.566 | 128.324 | 58.827 | 4.438.910 | 4.923.830 | 63.881.573 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 15.101 | 26.380 | 11.041 | 670.785 | 702.521 | 1.699.911 | | PS5DE | 2.975 | 3.142 | 1.781 | 79.159 | 127.347 | 273.368 | | XBS X | 3.401 | 544 | 1.372 | 90.445 | 38.881 | 163.736 | | XBS S | 9.663 | 11.635 | 2.763 | 144.388 | 28.839 | 199.755 | |NSWOLED| 47.042 | 55.646 | | 1.953.410 | | 2.725.538 | | NSW L | 2.549 | 3.982 | 8.377 | 486.975 | 1.008.042 | 4.897.759 | | NSW | 20.794 | 26.944 | 32.086 | 1.003.592 | 2.897.072 | 18.740.181 | | PS4 | 14 | 10 | 933 | 675 | 97.115 | 7.819.896 | |n-2DSLL| 27 | 41 | 474 | 9.481 | 23.789 | 1.201.984 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+