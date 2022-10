Londres, Royaume-Uni, le 6 octobre 2022. De nouvelles fonctionnalités en jeu et un nouveau Pokémon de la région de Paldea ont été révélés aujourd’hui dans une bande-annonce publiée sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon. Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, les nouveaux opus de la saga des jeux vidéo Pokémon, sortiront sur les consoles Nintendo Switch le 18 novembre 2022.

Introduction de Farigiraf

​La tête noire de sa queue et sa tête principale ont fusionné suite à son évolution. Les pouvoirs de Farigiraf sont renforcés par la synchronisation de ses deux cerveaux. Il peut ainsi émettre des ondes psychiques depuis ses antennes. Farigiraf est toujours sur ses gardes, et il peut détecter n’importe quel danger en un instant. Cependant, son corps est très souvent incapable de réagir aussi vite que ses deux cerveaux.

Le nouveau talent Ruminant de Farigiraf fait son apparition dans ces opus. Il permet à un Pokémon de manger une Baie une deuxième fois après l’avoir déjà consommée au tour précédent. Armure Caudale est également un nouveau talent de Farigiraf qui apparaît pour la première fois dans ces opus. Il empêche les Pokémon adverses d’utiliser des capacités prioritaires.

Farigiraf

Catégorie : Pokémon Long-Cou

​Type : Normal/Psy

​Taille : 3,2 m

​Poids : 160,0 kg

​Talents : Ruminant / Armure Caudale

De nouvelles manières de s’amuser avec ses Pokémon

Les pique-niques

​Les joueurs et joueuses pourront pique-niquer presque n’importe où à travers les vastes espaces sauvages de la région. Il leur sera possible de choisir les motifs des nappes, des verres, des bouteilles et des autres objets afin de personnaliser leur mise en place. Les Sandwichs ne restaurent pas uniquement les Points de Vie des Pokémon, ils octroient également divers effets utiles pour l’aventure !

Il est possible de préparer toutes sortes de Sandwichs durant les pique-niques. Les joueurs et joueuses devront tout d’abord décider de la garniture et des condiments à utiliser, ainsi que de la pique qui permettra de maintenir le résultat final en un seul morceau. Il faudra ensuite arranger méticuleusement ces ingrédients sur les tranches de pain en prenant soin de bien les faire tenir en équilibre, afin d’éviter que le Sandwich ne s’écroule !

Les fans pourront également profiter des pique-niques avec leurs proches grâce au Club Union[1], en se rapprochant simplement du pique-nique d’une autre personne pour y participer ensemble, ainsi qu’avec leurs Pokémon !

Le toilettage de Pokémon

​Dans ces opus, les Pokémon peuvent se salir lors de déplacements ou de combats. Les pique-niques permettront de les toiletter, afin non seulement de les nettoyer, mais aussi de restaurer leurs Points de Vie et ainsi renforcer les liens d’amitié qu’ils entretiennent avec leur Dresseur ou Dresseuse.

La Machine à CT, un appareil utile pour créer des CT

​Les Capsules Technique, ou CT, permettent aux Pokémon d’apprendre de nouvelles capacités. Dans ces jeux, un appareil inédit présent dans tous les Centres Pokémon permet de créer ses propres CT : la Machine à CT. Les joueurs et joueuses pourront utiliser leurs Points de Ligue (PL) et les échantillons laissés par les Pokémon sauvages après un combat pour confectionner des CT. Les PL peuvent être obtenus en avançant dans l’histoire, ou en échangeant des échantillons de Pokémon.

La sélection de CT disponibles s’étoffe au fil de l’aventure. Les CT sont à usage unique, mais avec les PL et les échantillons nécessaires, il sera possible d’en créer à volonté grâce à la Machine à CT.

[1] La dernière version du jeu peut être nécessaire pour prendre part à des pique-niques avec d’autres joueurs et joueuses via Internet ou en connexion locale. Un abonnement au service Nintendo Switch Online est nécessaire pour pique-niquer avec d’autres joueurs et joueuses via Internet.