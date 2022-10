LYON, FRANCE (7 octobre 2022) – Hello Games et Bandai Namco Europe annoncent aujourd’hui la sortie de No Man’s Sky sur Nintendo Switch. Le jeu est disponible en version numérique dans le Nintendo eShop et en version physique auprès des détaillants. Une version physique pour PlayStation 5 est également disponible dès aujourd’hui.

Sorti pour la première fois en 2016, No Man’s Sky est un jeu d’exploration futuriste dont l’action se déroule dans un univers généré de manière procédurale, peuplé d’une infinité de planètes et de systèmes stellaires foisonnants de vie. Les joueurs peuvent explorer, fabriquer, construire, commercer, combattre ou simplement tenter de survivre dans ce vaste terrain de jeu intergalactique.

Depuis son lancement initial, No Man’s Sky a bénéficié de six années de développement et reçu plus de 20 mises à jour majeures. Dès le premier jour, les joueurs Nintendo Switch profiteront de l’ensemble de ces mises à jour ainsi que du contenu qui sera ultérieurement ajouté à cet univers gigantesque. À commencer par «Waypoint», 21e mise à jour et version 4.0, qui sort aujourd’hui sur toutes les plateformes, Nintendo Switch incluse, apportant plusieurs centaines de modifications au jeu. Que vous soyez un néophyte ou un explorateur spatial au long cours, c’est le moment idéal pour vous lancer dans un nouveau voyage interstellaire.

No Man’s Sky est pour beaucoup un « jeu sans fin », comme en atteste le demi-milliard d’heures de jeu cumulées par les millions de joueurs qui composent une communauté réputée pour sa bienveillance.

En tant que jeu-service, No Man’s Sky est en évolution permanente et s’enrichit régulièrement de nouveaux contenus et de fonctionnalités inédites disponibles sur toutes les plateformes, Nintendo Switch incluse.

No Man’s Sky est disponible partout dans le monde sur Nintendo Switch dès aujourd’hui, vendredi 7 octobre 2022.